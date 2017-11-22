½Åµ¿¿í, ±èÁ¾´ë ÀÇ¿ø¿¡ °­ÇÑ ºñ³­ ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ ¡®ÀÎ°Ý Å×·¯¡¯ ¾ð±Þ?¡±

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½Åµ¿¿í ÃÑÀç´Â 22ÀÏ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö ‘ÀÎ°Ý Å×·¯¹ü’À¸·Î Àú°ÝÇÑ ±èÁ¾´ë, ºÏÇÑº´»ç »ì¾Æ³ª´Ï ÈµéÂ¦ ³î¶õ ²ÃÀÌ´Ù”¸ç “ÀÎ±Ç¿î¿î Á¤ÀÇ´çÀº ºÏÇÑÀÎ±Ç¿£ ²Ü ¸ÔÀº º¡¾î¸® ²ÃÀÌ°í Á¤ÀÇ´çÀÇ Á¤ÀÇ¶õ ½ÅÀÇ¸¦ ÀÎ°ÝÅ×·¯¹üÀ¸·Î ¸¸µç ²Ã”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¾Õ¼ ±èÁ¾´ë ÀÇ¿øÀº 17ÀÏ ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ ºÏÇÑ±º ±Í¼ø º´»çÀÇ ¸ö¿¡¼ ±â»ýÃæ µîÀÌ ¹ß°ßµÆ´Ù´Â ÀÇ·áÁø ºê¸®ÇÎÀÌ 'ÀÎ°Ý Å×·¯'¶ó°í ºñÆÇÇß´Ù.
±è ÀÇ¿øÀº ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ “»ç°æÀ» Çì¸Å´Â µ¿¾È, ³²ÂÊ¿¡¼ Ä¡·á¹Þ´Â µ¿¾È, ¸ö ¾ÈÀÇ ±â»ýÃæ°ú ³»ÀåÀÇ ºÐº¯, À§ÀåÀÇ ¿Á¼ö¼ö±îÁö ´Ù °ø°³µÇ¾î ¶Ç ÀÎ°ÝÀÇ Å×·¯¸¦ ´çÇß´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¾Õ¼ ÀÌ ±³¼ö´Â Áö³ 15ÀÏ ±Í¼ø ºÏÇÑ±º º´»ç¿¡ ´ëÇÑ 2Â÷ ¼ö¼ú ÈÄ “ÆÄ¿µÈ ¼ÒÀåÀÇ ³»ºÎ¿¡¼ ¼ö½Ê ¸¶¸®ÀÇ ±â»ýÃæ ¼ºÃæÀÌ ¹ß°ßµÆ´Ù. Å« °ÍÀº ±æÀÌ°¡ 27§¯¿¡ ´ÞÇØ È¸ÃæÀÏ °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù”¸ç “±â»ýÃæ¿¡ ÀÇÇÑ ¿À¿°ÀÌ ¸Å¿ì ½ÉÇÑ »óÅÂ¿´´Ù”°í ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ ±³¼ö´Â ±è ÀÇ¿øÀÇ ºñ³¿¡ ´ëÇØ 21ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ “°ø°³ÇÑ ¸ðµç Á¤º¸´Â ÇÕµ¿Âü¸ðº»ºÎ¿Í »óÀÇÇØ °áÁ¤Çß´Ù”¸ç “°³ÀÎÁ¤º¸ À¯ÃâÀÌ¶ó´Â ºñ³Àº °ßµð±â ¾î·Æ´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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