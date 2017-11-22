°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.22 ¼ö 14:03
¿¬¿¹/½Ã»ç
½Åµ¿¿í, ±èÁ¾´ë ÀÇ¿ø¿¡ °­ÇÑ ºñ³­ ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ ¡®ÀÎ°Ý Å×·¯¡¯ ¾ð±Þ?¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.22  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ±èÁ¾´ë ÀÇ¿øÀÌ ±Í¼ø ºÏÇÑ º´»ç¸¦ Ä¡·áÁßÀÎ ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¸¦ ºñ³­Çß´Ù. ÀÌ¸¦ µÎ°í ½Åµ¿¿í °øÈ­´ç ÃÑÀç°¡ °­ÇÏ°Ô ºñÆÇÇß´Ù.

 

±èÁ¾´ë Á¤ÀÇ´ç ÀÇ¿øÀÌ ±Í¼ø ºÏÇÑ º´»ç¸¦ Ä¡·áÁßÀÎ ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¸¦ ºñ³­Çß´Ù. ÀÌ¸¦ µÎ°í ½Åµ¿¿í °øÈ­´ç ÃÑÀç°¡ °­ÇÏ°Ô ºñÆÇÇß´Ù.

½Åµ¿¿í ÃÑÀç´Â 22ÀÏ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö ‘ÀÎ°Ý Å×·¯¹ü’À¸·Î Àú°ÝÇÑ ±èÁ¾´ë, ºÏÇÑº´»ç »ì¾Æ³ª´Ï È­µéÂ¦ ³î¶õ ²ÃÀÌ´Ù”¸ç “ÀÎ±Ç¿î¿î Á¤ÀÇ´çÀº ºÏÇÑÀÎ±Ç¿£ ²Ü ¸ÔÀº º¡¾î¸® ²ÃÀÌ°í Á¤ÀÇ´çÀÇ Á¤ÀÇ¶õ ½ÅÀÇ¸¦ ÀÎ°ÝÅ×·¯¹üÀ¸·Î ¸¸µç ²Ã”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

¾Õ¼­ ±èÁ¾´ë ÀÇ¿øÀº 17ÀÏ ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ ºÏÇÑ±º ±Í¼ø º´»çÀÇ ¸ö¿¡¼­ ±â»ýÃæ µîÀÌ ¹ß°ßµÆ´Ù´Â ÀÇ·áÁø ºê¸®ÇÎÀÌ 'ÀÎ°Ý Å×·¯'¶ó°í ºñÆÇÇß´Ù.

±è ÀÇ¿øÀº ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ “»ç°æÀ» Çì¸Å´Â µ¿¾È, ³²ÂÊ¿¡¼­ Ä¡·á¹Þ´Â µ¿¾È, ¸ö ¾ÈÀÇ ±â»ýÃæ°ú ³»ÀåÀÇ ºÐº¯, À§ÀåÀÇ ¿Á¼ö¼ö±îÁö ´Ù °ø°³µÇ¾î ¶Ç ÀÎ°ÝÀÇ Å×·¯¸¦ ´çÇß´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

¾Õ¼­ ÀÌ ±³¼ö´Â Áö³­ 15ÀÏ ±Í¼ø ºÏÇÑ±º º´»ç¿¡ ´ëÇÑ 2Â÷ ¼ö¼ú ÈÄ “ÆÄ¿­µÈ ¼ÒÀåÀÇ ³»ºÎ¿¡¼­ ¼ö½Ê ¸¶¸®ÀÇ ±â»ýÃæ ¼ºÃæÀÌ ¹ß°ßµÆ´Ù. Å« °ÍÀº ±æÀÌ°¡ 27§¯¿¡ ´ÞÇØ È¸ÃæÀÏ °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù”¸ç “±â»ýÃæ¿¡ ÀÇÇÑ ¿À¿°ÀÌ ¸Å¿ì ½ÉÇÑ »óÅÂ¿´´Ù”°í ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÀÌ ±³¼ö´Â ±è ÀÇ¿øÀÇ ºñ³­¿¡ ´ëÇØ 21ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼­ “°ø°³ÇÑ ¸ðµç Á¤º¸´Â ÇÕµ¿Âü¸ðº»ºÎ¿Í »óÀÇÇØ °áÁ¤Çß´Ù”¸ç “°³ÀÎÁ¤º¸ À¯ÃâÀÌ¶ó´Â ºñ³­Àº °ßµð±â ¾î·Æ´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ½Åµ¿¿í, ±èÁ¾´ë ÀÇ¿ø¿¡ °­ÇÑ ºñ³­ ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ ¡®ÀÎ°Ý Å×·¯¡¯ ¾ð±Þ?¡±
  • ¡®°áÈ¥¡¯ ±âº¸¹è, îñ ¿¬ÀÎ ¿ÀÁøÇõ°úÀÇ ·ç¸Ó¿¡ ´çÈ¤¡¦¡°Àúµµ ½ÃÁý°¡¾ßÁÒ¡±
  • ¼Õ¾Æ¼·, ¸ÞÀÌÀú¸®±× ÁøÃâ °¡´É¼ºÀº?...¡°·Ôµ¥ ³²°í ½ÍÁö¸¸, Çö½ÇÀû º¸»ó ¹Þ°í ½ÍÀº ¸¶À½¡±
  • À°¼ºÀç ¡°¿Í~´«..´«ÀÌ ¾îµøÁö¡±...Ã¹´« ÀÎÁõ¿µ»ó º¸´Ï ¡®´«µ¿ÀÚ°¡ ´õ ¸¹ÀÌ º¸ÀÌ³×'
  • ¡°Æ÷Ç×ÁöÁø, ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ¿¡ °æ°í¡± ·ù¿©ÇØ, ³í¶õ¹ß¾ð ¾ÇÇÃ ´ëÃ³¹ý...¡°¤¾¤¾¤¾ ¹Ý»ç¡±
    • ½Åµ¿¿í, ±èÁ¾´ë ÀÇ¿ø¿¡ °­ÇÑ ºñ³­ ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ ¡®ÀÎ°Ý Å×·¯¡¯ ¾ð±Þ?¡± ½Åµ¿¿í, ±èÁ¾´ë ÀÇ¿ø¿¡ °­ÇÑ ºñ³­ ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ ¡®ÀÎ°Ý Å×·¯¡¯ ¾ð±Þ?¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ½Åµ¿¿í, ±èÁ¾´ë ÀÇ¿ø¿¡ °­ÇÑ ºñ³­ ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ ¡®ÀÎ°Ý Å×·¯¡¯ ¾ð±Þ?¡±
    2
    ¼Õ¾Æ¼·, ¸ÞÀÌÀú¸®±× ÁøÃâ °¡´É¼ºÀº?...¡°·Ôµ¥ ³²°í ½ÍÁö¸¸, Çö½ÇÀû º¸»ó ¹Þ°í ½ÍÀº ¸¶À½¡±
    3
    ½´ÆÛÁÖ´Ï¾î È¨¼îÇÎ, ¿ÏÆÇºñ°á '¼º´ë¸ð»ç+ÀÔ´ã °³ÀÎ±â ¹æÃâ' ...¡°¿¹´Éº¸´Ù ´õ ¿ô±â³×¡±
    4
    'ÀÚÅÃ+ºô¶ó °æ¸Å' °øÇüÁø, ºú´õ¹Ì ¾ÉÀº ÀÌÀ¯´Â?...¡°¡®´Ù¸¸ ³ª ¾ó¸¶¶óµµ¡¯ ÁÖº¯ÀÎ µµ¿ò ¸ø ±¸ÇÏ°Ú´õ¶ó¡±
    5
    ¡®°æÂû¼ö»ç¡¯ ¿ö¸¶µå ¾Æµ¿ ¼ºÆøÇà Áö¸ñ åü ¡®ºÐ³ë¡¯...¡°³ª ¾Æ´Ï´Ù, ¹ýÀû Á¶Ä¡ÇÒ °Í¡±
    6
    ½ÅÇý¼±, ±³Á¤±â ³¤ 'ÇÐÃ¢½ÃÀý ¸ð½À'...À¯Àç¼® "ÀüÁöÇö ´à¾Æ ÀÎ±â ¸¹¾Ò´Ù´õ¶ó'
    7
    °­¹ÎÈ£, »ï¼º¶óÀÌ¿ÂÁî ÀÌÀû °á½ÉÇÑ ÀÌÀ¯´Â?...¡°´õ ³ª¸¦ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ´À²¼´Ù¡±
    8
    LG Á¤¼ºÈÆ ¡°¹æÃâ »ý°¢µµ ¸øÇß´Âµ¥ ¸·¸·ÇÏ´Ù¡± ½É°æÅä·Î
    9
    ¾×»óÈ­ 1643³â ¿ï»ê¼­µµ ¹ß»ý, ¿¬¾àÁö¹Ý¡¤¸Å¸³ºÎÁö Á¶»ç ½Ã±Þ
    10
    È²Àç±Õµµ ¡®ÁýÅä³¢¡¯ °­¹ÎÈ£µµ °ÅÀÎÀ» µîÁ³´Ù
    °í·¡µµ½Ã Àå»ýÆ÷, Ã»³â ¿¹¼ú°¡µéÀÇ º¸±ÝÀÚ¸®·Î
    Á¦46È¸ ¿ï»êÀÏ¿äÈ­°¡È¸¿øÀü, ¹®¿¹È¸°ü 4Àü½ÃÀå¼­ 22ÀÏ °³¸·
    3ÁÖ°£ÀÇ °ø¿¬¿¹¼úÃàÁ¦, ¿ï»ê ´Þ±º´Ù
    À¯ÄèÇÑ ¿ôÀ½ µÚ¿¡ ¹¬Á÷ÇÑ ¸Þ½ÃÁö, ¿¬±Ø ¡®´Ã±ÙµµµÏÀÌ¾ß±â¡¯
    ¹Ì¼ú ÅëÇØ µé¿©´Ù º» È¯°æ ¹®Á¦, ¾Æ½Ã¾ÆÈ¯°æ¹Ì¼úÁ¦

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr