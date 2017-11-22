JSA±Í¼ø º´»ç CCTV º¸´Ï ¡®½É°¢¡¯¡¦ºÏÇÑ±º, ¼ÒÃÑÀ¸·Î Á¶ÁØ»ç°Ý ÈÄ MDA ³Ñ¾î

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.22 ¼ö 14:03
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½ÂÀÎ 2017.11.22  
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ÀÌ¾î JSA °æºñ´ë´ë ¼Ò¼Ó ±ºÀÎµéÀÌ ³·Àº Æ÷º¹ ÀÚ¼¼·Î ¾²·¯Áø º´»ç¸¦ ÇâÇØ ´Ù°¡°¡ º´»ç¸¦ ²ø°í ¾ÈÀüÁö´ë·Î µ¹¾Æ¿À´Â Àå¸éµµ Ãß°¡·Î °ø°³µÆ´Ù.

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Ä³·Ñ ´ëº¯ÀÎÀº “Æ¯º°Á¶»ç´ÜÀÌ Á¶»çÇÑ °á°ú Á¤ÀüÇùÁ¤À» À§¹ÝÇÏ¿´´Ù´Â Á¶»ç °á°ú´Â µÎ °¡Áö”¶ó¸ç “Ã¹Â°, ºÏÇÑÀÌ ±º»çºÐ°è¼±À» ³Ñ¾î »ç°ÝÀ» °¡ÇÑ °Í, µÑÂ°, ±º»çºÐ°è¼±À» ³Ñ¾î¿Â °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

À¯¿£»çÁ¤ÀüÀ§ ÃøÀº ÆÇ¹®Á¡ Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ ºÏÇÑ±ºÀÇ À§¹Ý »çÇ×À» Åëº¸ÇÏ°í ÃßÈÄ ÀÌ·± À§¹Ý»çÇ×À» ¹æÁöÇÏ±â À§ÇÑ ´ëÃ¥ ³íÀÇ ¸¸³²À» ¿äÃ»Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

¶Ç ÀÌ³¯ Ä³·Ñ ´ëº¯ÀÎÀº ¿ì¸® JSA°æºñ´ë´ëÀÇ ´ëÀÀ¿¡ ´ëÇØ “JSA°æºñ´ë´ë ¹× ÀÇ¹«È£¼Û ¼Ò¼Ó ´ëÇÑ¹Î±¹ ¹× ¹Ì±¹ Àåº´µéÀº ºÒÈ®½ÇÇÑ »óÈ²¿¡¼­ ÀÌ³¯ ±²ÀåÇÑ ¿ë±â¸¦ º¸¿©ÁÖ¾ú´Ù”¸ç ÄªÂùÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­ “À¯¿£±º ¼Ò¼Ó °æºñ´ë´ë ÀÎ·ÂÀÇ ´ëÀÀÀº ºñ¹«ÀåÁö´ë¸¦ Á¸ÁßÇÏ°í ±³ÀüÀÇ ¹ß»ýÀ» ¹æÁöÇÏ´Â Á¤ÀüÇùÁ¤ÀÇ ÇùÁ¤¹® ¹× ±× Á¤½Å¿¡ ÀÔ°¢ÇÏ¿© ÀÌ·ç¾îÁ³À½À» ¾Ë¸°´Ù. ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ¸»¾¸µå¸®¸é, Á¤ÀüÇùÁ¤¹® ¹× ±× Á¤½Å¿¡ ÀÔ°¢ÇÏ¿© ÀÌ·ç¾îÁ³´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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