JSA±Í¼ø º´»ç CCTV º¸´Ï ¡®½É°¢¡¯¡¦ºÏÇÑ±º, ¼ÒÃÑÀ¸·Î Á¶ÁØ»ç°Ý ÈÄ MDA ³Ñ¾î

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ÆÇ¹®Á¡ °øµ¿°æºñ±¸¿ª(JSA)¸¦ ÅëÇØ ±Í¼øÇÑ ºÏÇÑ º´»ç°¡ ±Í¼øÇÏ´Â °úÁ¤ÀÌ ´ã±ä Æó¼âÈ¸·Î(CC)TV ¿µ»óÀÌ °ø°³µÆ´Ù.
JSA ºÏÇÑ±º ±Í¼ø °úÁ¤À» Á¶»çÇÑ À¯¿£±º»ç·ÉºÎ ±º»çÁ¤ÀüÀ§¿øÈ¸(ÀÌÇÏ À¯¿£»çÁ¤ÀüÀ§)´Â 22ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã 30ºÐ²² Á¶»ç°á°ú¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç ±Í¼ø ´çÀÏ ÂïÈù CCTV ¿µ»óµµ ÇÔ²² °ø°³Çß´Ù.
ÀÌ³¯ °ø°³µÈ ¿µ»ó¿¡´Â ±Í¼ø º´»ç°¡ ±º¿ë ÁöÇÁÂ÷·®À» ºü¸¥ ¼Óµµ·Î ¿îÀüÇØ ‘72½Ã°£ÀÇ ´Ù¸®’¸¦ °Ç³Ê ÆÇ¹®Á¡À¸·Î Á¢±ÙÇÏ´Â Àå¸éÀÌ ´ã°ÜÀÖ´Ù. º´»ç´Â ¿ì¸®Ãø °Ç¹°ÀÌ ÀÖ´Â ÂÊÀ¸·Î ¿ìÈ¸ÀüÇØ ºü¸£°Ô ´Þ·Á¿À´Ù°¡ °á±¹ Â÷·®ÀÌ ¹è¼ö·Î¿¡ ºüÁö¸ç ¿òÁ÷ÀÌÁö ¸øÇÏ°Ô µÇÀÚ Â÷¿¡¼ ³»·Á µµ¸ÁÃÆ´Ù. ºÏÇÑ ±ºÀÎµéÀº ±Í¼ø º´»ç¸¦ ÂÑ¾Æ¿À¸ç ±ÇÃÑÀ¸·Î ÃÑ°ÝÀ» °¡Çß´Ù. ÇÑ ºÏÇÑ ±ºÀÎÀº ¹Ù´Ú¿¡ ¾þµå·Á ¼ÒÃÑÀ¸·Î Á¶ÁØ»ç°ÝÀ» ÇÏ°í ÀÌ¾î ±Í¼ø º´»ç¸¦ µû¶ó MDLÀ» ³Ñ¾ú´Ù°¡ µ¹¾Æ°¡´Â Àå¸éµµ ´ã°ÜÀÖ´Ù.
ÀÌ¾î JSA °æºñ´ë´ë ¼Ò¼Ó ±ºÀÎµéÀÌ ³·Àº Æ÷º¹ ÀÚ¼¼·Î ¾²·¯Áø º´»ç¸¦ ÇâÇØ ´Ù°¡°¡ º´»ç¸¦ ²ø°í ¾ÈÀüÁö´ë·Î µ¹¾Æ¿À´Â Àå¸éµµ Ãß°¡·Î °ø°³µÆ´Ù.
Ã¤µå G Ä³·Ñ À¯¿£±º »ç·ÉºÎ °øº¸½ÇÀåÀº ÀÌ³¯ ºê¸®ÇÎ¿¡¼ “´Ù¾çÇÑ °¢µµ¿¡¼ ÃÔ¿µÇÑ CCTV¿µ»óÀ» °ø°³ÇÑ´Ù”¸ç “(±Í¼ø º´»ç¿¡°Ô)»ç°ÝÀ» °¡ÇÏ´ø ºÏÇÑ±º º´»ç ÇÑ ¸íÀÌ Ãß°Ý ÈÄ ±º»çºÐ°è¼±(MLD)À» ¸î ÃÊ°£ ³Ñ¾ú´Ù°¡ ´Ù½Ã ºÏÂÊÀ¸·Î µ¹¾Æ°¡´Â ¸ð½ÀÀ» º¼ ¼ö ÀÖ´Ù”°í ¿µ»óÀ» ¼³¸íÇß´Ù.
Ä³·Ñ ´ëº¯ÀÎÀº “Æ¯º°Á¶»ç´ÜÀÌ Á¶»çÇÑ °á°ú Á¤ÀüÇùÁ¤À» À§¹ÝÇÏ¿´´Ù´Â Á¶»ç °á°ú´Â µÎ °¡Áö”¶ó¸ç “Ã¹Â°, ºÏÇÑÀÌ ±º»çºÐ°è¼±À» ³Ñ¾î »ç°ÝÀ» °¡ÇÑ °Í, µÑÂ°, ±º»çºÐ°è¼±À» ³Ñ¾î¿Â °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
À¯¿£»çÁ¤ÀüÀ§ ÃøÀº ÆÇ¹®Á¡ Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ ºÏÇÑ±ºÀÇ À§¹Ý »çÇ×À» Åëº¸ÇÏ°í ÃßÈÄ ÀÌ·± À§¹Ý»çÇ×À» ¹æÁöÇÏ±â À§ÇÑ ´ëÃ¥ ³íÀÇ ¸¸³²À» ¿äÃ»Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¶Ç ÀÌ³¯ Ä³·Ñ ´ëº¯ÀÎÀº ¿ì¸® JSA°æºñ´ë´ëÀÇ ´ëÀÀ¿¡ ´ëÇØ “JSA°æºñ´ë´ë ¹× ÀÇ¹«È£¼Û ¼Ò¼Ó ´ëÇÑ¹Î±¹ ¹× ¹Ì±¹ Àåº´µéÀº ºÒÈ®½ÇÇÑ »óÈ²¿¡¼ ÀÌ³¯ ±²ÀåÇÑ ¿ë±â¸¦ º¸¿©ÁÖ¾ú´Ù”¸ç ÄªÂùÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ “À¯¿£±º ¼Ò¼Ó °æºñ´ë´ë ÀÎ·ÂÀÇ ´ëÀÀÀº ºñ¹«ÀåÁö´ë¸¦ Á¸ÁßÇÏ°í ±³ÀüÀÇ ¹ß»ýÀ» ¹æÁöÇÏ´Â Á¤ÀüÇùÁ¤ÀÇ ÇùÁ¤¹® ¹× ±× Á¤½Å¿¡ ÀÔ°¢ÇÏ¿© ÀÌ·ç¾îÁ³À½À» ¾Ë¸°´Ù. ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ¸»¾¸µå¸®¸é, Á¤ÀüÇùÁ¤¹® ¹× ±× Á¤½Å¿¡ ÀÔ°¢ÇÏ¿© ÀÌ·ç¾îÁ³´Ù”°í °Á¶Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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