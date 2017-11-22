±èÁ¾´ë, ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö ÇâÇÑ 2Â÷ ÀÛ½É ºñÆÇ¡¦¡°ÀÌ±¹Á¾, ÀÇ·á¹ý À§¹Ý¿¡ ¿¹ÀÇµµ ¾ø¾î¡±

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±èÁ¾´ë Á¤ÀÇ´ç ÀÇ¿øÀÌ ÀÌ±¹Á¾ ¾ÆÁÖ´ë ÀÇ´ë ±³¼ö¸¦ ÇâÇØ “³í¶õÀÌ È®´ëµÈ 1Â÷ Ã¥ÀÓÀº ±³¼ö´Ô º»ÀÎ¿¡°Ô ÀÖ´Ù”°í ºñÆÇÀ» ÀÌ¾î°¬´Ù.
ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö´Â ¾Õ¼ Áö³ 15ÀÏ ±Í¼ø ºÏÇÑ±º º´»ç¿¡ ´ëÇÑ 2Â÷ ¼ö¼ú °á°ú ºê¸®ÇÎ¿¡¼ “ÆÄ¿µÈ ¼ÒÀåÀÇ ³»ºÎ¿¡¼ ±â»ýÃæ ¼ºÃæ ¼ö½Ê ¸¶¸®°¡ ¹ß°ßµÆ´Ù. Å« °ÍÀº ±æÀÌ°¡ 27cm¿¡ ´ÞÇØ È¸ÃæÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¾î “±â»ýÃæ¿¡ ÀÇÇÑ ¿À¿°ÀÌ ¸Å¿ì ½ÉÇÑ »óÅÂ¿´´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌÈÄ ±èÁ¾´ë ÀÇ¿øÀº 17ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ ÀÌ·± ¹ßÇ¥¸¦ ÇÑ ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¸¦ °ø°³ Àú°ÝÇß´Ù.
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±×·¯³ª ±è ÀÇ¿øÀº ÀÌ°°Àº ÀÌ±¹Á¾ ±³¼öÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡ ´Ù½Ã ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ ±ÛÀ» ¿Ã·Á ÀÌ ±³¼ö¿¡ ºñÆÇÀ» ÀÌ¾î°¬´Ù.
±è ÀÇ¿øÀº “¿ì¸®³ª¶ó ÀÇ·á¹ý Á¦19Á¶¿¡¼´Â ÀÇ·á¿¡ Á¾»çÇÏ´Â ÀÚ´Â ‘¾÷¹«¸¦ ÇÏ¸é¼ ¾Ë°Ô µÈ Á¤º¸¸¦ ´Ù¸¥ »ç¶÷¿¡°Ô ´©¼³ÇÏ°Å³ª ºÎ´çÇÑ ¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø´Ù’°í ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “ÀÌ ±³¼ö°¡ 15ÀÏ ±âÀÚÈ¸°ß ´ç½Ã¿¡ ÃÑ°ÝÀ¸·Î ÀÎÇÑ ¿Ü»ó°ú ¹«°üÇÑ ÀÌÀüÀÇ Áúº´ ³»¿ë, ¿¹ÄÁ´ë ³»Àå¿¡ Âù ±â»ýÃæÀ» »ý»ýÈ÷ ¹¦»çÇÑµ¥´Ù ¼ÒÀåÀÇ ºÐº¯ »óÅÂ µî±îÁö ´Ù ¸»ÇØ ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÇµµ·Ï Çß´Ù. ÀÌ°ÍÀº È¯ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¿¹ÀÇ°¡ ¾Æ´Ò»Ó´õ·¯ ÀÇ·á¹ýÀ» À§¹ÝÇÑ °Ç ¾Æ´ÑÁö ¿ì·ÁµÈ´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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