[¼ö´É½Ã°£Ç¥] ÇöÀç ±¹¾î¿µ¿ª Á¾·á ¡®10½Ã30ºÐ ¼öÇÐ¿µ¿ª ½ÃÀÛ¡¯...¡°ÁöÁø¹ß»ý ¶© ´ëÃ³¹ýÀº?¡±

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|¡ã 2018³âµµ ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇèÀÏÀÎ 23ÀÏ ¿ï»ê¿©ÀÚ°íµîÇÐ±³ Á¤¹®¿¡¼ »ïÀÏ¿©ÀÚ°íµîÇÐ±³ ÀçÇÐ ÈÄ¹èµéÀÌ °í»çÀåÀ» ÇâÇØ ¼±¹èµéÀÇ °íµæÁ¡À» ±â¿øÇÏ¸ç Å«ÀýÀ» ¿Ã¸®°í ÀÖ´Ù. ÀÌÃ¢±Õ±âÀÚ photo@ksilbo.co.kr
23ÀÏ ‘2018 ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇè’ ¼ö´ÉÀÌ Àü±¹ 85°³ ½ÃÇèÁö±¸ 1180°³ ½ÃÇèÀå¿¡¼ ÀÏÁ¦È÷ Ä¡·¯Áø´Ù.
ÀÌ³¯ ¼ö´ÉÀº ¿ÀÀü 8½Ã 40ºÐ¿¡ 1±³½Ã ±¹¾î¿µ¿ª(08:40∼10:00)ÀÌ ½ÃÀÛµÆ´Ù.
ÀÌ¾î 2±³½Ã´Â ¼öÇÐ¿µ¿ªÀ¸·Î ¿ÀÀü 10½Ã 30ºÐºÎÅÍ 12½Ã 10ºÐ±îÄ¡ ÃÑ 100ºÐ°£ ÁøÇàµÈ´Ù. ¼öÇÐ¿µ¿ª Á¾·á ÈÄ ¼öÇè»ýµéÀº ³· 12½Ã 10ºÐºÎÅÍ ¿ÀÈÄ 1½Ã±îÁö 50ºÐ°£ Á¡½É ½Ä»ç¸¦ ÇÑ´Ù.
Á¡½É ½Ä»ç Á¾·á ÈÄ, 3±³½Ã ¿µ¾î ¿µ¿ª ½ÃÇèÀÌ ¿ÀÈÄ 1½Ã 10ºÐºÎÅÍ ¿ÀÈÄ 2½Ã 20ºÐ±îÁö Ä¡·ïÁø´Ù. ¿µ¾î ¿µ¿ª µè±â Æò°¡´Â ¾à 25ºÐ°£ ½Ç½ÃµÈ´Ù.
ÀÌÈÄ ¿ÀÈÄ 2½Ã 50ºÐºÎÅÍ 4½Ã 32ºÐ±îÁö 102ºÐ°£ 4±³½Ã ÇÑ±¹»ç·Å½±¸¿µ¿ª ½ÃÇèÀÌ ÁøÇàµÈ´Ù.
ÀÌ³¯ ¸¸¾à ½ÃÇè Áß ÁöÁøÀÌ ¹ß»ýÇÏ¸é, ±â»óÃ»ÀÇ ‘°¡’ ‘³ª’ ‘´Ù’ ´Ü°èº° ´ëÃ³¹ý °íÁö¿¡ µû¶ó °üµ¶°ü Áö½Ã¿¡ ¸Â°Ô ¼öÇè»ýµéÀº µû¶ó¾ß ÇÑ´Ù.
±â»óÃ»Àº ÁöÁø ¹ß»ý ÈÄ ‘°¡’ ´Ü°è´Â Áß´Ü ¾øÀÌ ½ÃÇèÀÌ °è¼Ó, ‘³ª’ ´Ü°è´Â ‘½ÃÇè ÀÏ½Ã ÁßÁö-Ã¥»ó ¾Æ·¡ ´ëÇÇ-½ÃÇè Àç°³’, ‘´Ù’ ´Ü°è´Â ¿îµ¿ÀåÀ¸·Î ´ëÇÇ ¸í·ÉÀ» ³»¸®°Ô µÈ´Ù.
¼öÇè»ýµéÀº °¨µ¶°üÀÌ Áö½Ã¿¡ ºÒÀÀÇØ ¿ÜºÎ·Î ³ª°¥ °æ¿ì ½ÃÇè Æ÷±â·Î °£ÁÖµÇ±â ¶§¹®¿¡ À¯ÀÇÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
ÇÑÆí, ¼ö´É ¼ºÀûÇ¥´Â 12¿ù 12ÀÏ ¹èºÎµÈ´Ù. ÀçÇÐ»ýÀº ÀçÇÐ ÁßÀÎ ÇÐ±³¿¡¼, Á¹¾÷»ýÀÌ³ª °ËÁ¤°í½Ã»ý µîÀº ¿ø¼ Á¢¼ö ±â°ü¿¡¼ ¹ÞÀ¸¸é µÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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