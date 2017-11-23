±èºÎ¼±, ¼ºÁ¢´ë Á¦¾È Æø·Î ÈÄ °í¼Ò´çÇØ¡¦¡°°ø±Ç·Â°ú ½Î¿ì´Ù ÀÚ»ìÇÒ °Í °°¾Æ¡±

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22ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘¶óµð¿À½ºÅ¸’¿¡ ¹è¿ì ±èºÎ¼±ÀÌ Ãâ¿¬ÇØ È²öÇÑ ÀÔ´ãÀ¸·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÄ×´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ ±èºÎ¼±Àº ¿¬¿¹°èºÎÅÍ Á¤Ä¡°è±îÁö ³Ñ³ªµé¸ç ´Ù¾çÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ Ç®¾î³ù´Ù. Æ¯È÷ °¡°¨ ¾ø´Â µ¹Á÷±¸ ¹ß¾ðÀ¸·Î ÁÖ¸ñ¹Þ¾Ò´ø »ç°Çµéµµ ´Ù½Ã ¾ð±ÞµÇ¸ç ±èºÎ¼±ÀÌ ¾ôÇû´ø ¿©·¯ »ç°ÇµéÀÌ ´Ù½Ã ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
±èºÎ¼±Àº ¾ÆÆÄÆ® °ü¸®ºñ »ç°Ç Àü ‘¼ºÁ¢´ë Æø·Î’ ¹ß¾ðÀ¸·Î ÇÑÂ÷·Ê ³í¶õÀ» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Å² ¹Ù ÀÖ´Ù.
±èºÎ¼±Àº Áö³ 2013³â ÇÑ Á¾Æí ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ °ú°Å ¼ºÁ¢´ë Á¦¾ÈÀ» ¹Þ¾Ò´ø °æÇè¿¡ ´ëÇØ ¸»ÇÏ¸ç Íº ÀåÀÚ¿¬ ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥°¡ ÀÚ½ÅÀ» ¼úÁýÀ¸·Î ºÒ·¯³» ´ë±â¾÷ ÀÓ¿øÀ» ¼Ò°³Çß´Ù°í ¸»Çß´Ù.
ÇÏÁö¸¸
±×·¯³ª ÀÌÈÄ ‘¼ºÁ¢´ë Æø·Î’°¡ ³í¶õÀÌ µÇÀÚ “°í ÀåÀÚ¿¬´Ô ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥¶ó°í ¹æ¼Û¿¡¼ ¾ð±ÞÇß´Âµ¥ ³»°¡ ¸»ÇÑ ±× ´ëÇ¥´Â ¸î ³â°£ À¯¸ð ¾¾¿Í ¼Ò¼ÛÇß´ø ±è¸ð ´ëÇ¥°¡ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¿À·¡ Àü ±×³àÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥¿´´ø °ü°èÀÚ Áß ÇÑ ¸íÀ¸·Î ¹æ¼Û¿¡¼ ¼¶¼¼ÇÏ°Ô ¼³¸íÇÏ±â Á» ±×·¡¼ Àü ¼Ò¼Ó»ç¶ó°í Çß´Âµ¥ ¿ÀÇØ¸¦ ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Ä×´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù.
±èºÎ¼±ÀÇ ÇØ¸í¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í °í ÀåÀÚ¿¬ÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ±è¸ð ´ëÇ¥´Â ±èºÎ¼±ÀÌ ÀÚ½ÅÀ» Áö¸ñÇÑ °ÍÀÌ¶ó¸ç ±× ÇØ 10¿ù ±èºÎ¼±À» ÇãÀ§»ç½Ç¿¡ ÀÇÇÑ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ÇøÀÇ·Î °í¼ÒÇß´Ù. ±èºÎ¼±Àº °á±¹ ¹ú±ÝÇüÀ» ¼±°í ¹Þ¾ÒÀ¸³ª ºÒº¹ÇÏ°í Ç×¼ÒÇß´Ù.
´ç½Ã Ç×¼Ò½É °øÆÇ¿¡¼ ±èºÎ¼±Àº “¿¬¿¹°è ¼ºÆøÇà °ü·Ã ¾ê±â¸¦ ÇØ´Þ¶ó°í ÇØ ¿ë±â³»¼ ³ª°¬´Âµ¥ ÀÌ·± ÀÏÀÌ ÀÏ¾î³¯ ÁÙ ¸ô¶ú´Ù”¸ç “¹æ¼ÛÀ» º¸°í ¿ÀÇØÀÇ ¼ÒÁö°¡ ÀÖ´Ù°í ÆÇ´ÜÇØ Á¤Á¤ ÀÎÅÍºä¸¦ Çß°í, »ý¹æ¼Û¿¡ ³ª°¡ Áø½É¾î¸° »ç°úµµ Çß´Ù”°í ¾ï¿ïÇÔÀ» ÁÖÀåÇß´Ù.
±èºÎ¼±Àº ¶Ç “±Ç·ÂÀÚµé¿¡°Ô ±×µ¿¾È ¸¹ÀÌ ´çÇß´Ù”¶ó¸ç “¸¸¾à À¯ÁË¸¦ ÁØ´Ù¸é Á¤½Åº´À» ¾ÎÀ» °Í °°´Ù. °ø±Ç·Â°ú ½Î¿ì´Ù ÀÚ»ìÇÒ °Í¸¸ °°´Ù”¶ó°í ÀÚ½ÅÀÇ ÀÔÀåÀ» °ÇÏ°Ô ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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