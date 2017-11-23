[¼ö´É ÀÌ¸ðÀú¸ð] ½ÃÇè µµÁß ½Ç½Å¡¤È£Èí°ï¶õ ¹ß»ý¡¦¡°¼ö´É °¨µ¶°üµµ ½Ç½ÅÇØ¡±

|
|
|
|¡ã 23ÀÏ Ä¡·¯Áö°í ÀÖ´Â ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇè µµÁß ½Ç½ÅÇÏ°Å³ª È£Èí°ï¶õÀ» È£¼ÒÇØ º´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛµÈ ¼öÇè»ý°ú °¨µ¶°üÀÌ ´Ù¼ö ¹ß»ýÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
23ÀÏ Ä¡·¯Áö°í ÀÖ´Â ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇè µµÁß ½Ç½ÅÇÏ°Å³ª È£Èí°ï¶õÀ» È£¼ÒÇØ º´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛµÈ ¼öÇè»ý°ú °¨µ¶°üÀÌ ´Ù¼ö ¹ß»ýÇß´Ù.
23ÀÏ ¼Ò¹æÃ»¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 1½Ã ±âÁØÀ¸·Î ¼ö´É½ÃÇè ½Ã°£¿¡ ÀÀ±Þ »óÈ²ÀÌ ¹ß»ýÇØ ¼Ò¹æ ±¸±Þ´ë¿¡ ÀÇÇØ º´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛµÈ »ç¶÷Àº ¼öÇè»ý 8¸í, °¨µ¶°ü 3¸í µî ÃÑ 11¸íÀÌ´Ù.
¼ö´É 1±³½Ã¿´´ø ¿ÀÀü 9½Ã 7ºÐ²² ºÎ»ê ¸ð ¿©°í¿¡¼´Â ½ÃÇèÀ» º¸´ø ¿©ÇÐ»ýÀÌ °©ÀÚ±â ½Ç½ÅÇØ Ã³À½ º´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛµÆ´Ù. ¿ÀÀü 9½Ã 42ºÐ²²¿¡´Â ¼¿ï ¸ð °í±³¿¡¼ ¿©ÇÐ»ýÀÌ °¡½¿ ÅëÁõÀ» È£¼ÒÇØ ÀÀ±ÞÃ³Ä¡ ÈÄ º´¿øÀ¸·Î ¿Å°ÜÁ³´Ù.
¿ÀÀü 11½Ã 43ºÐ²²¿¡´Â ¼¿ï ¸ð ¿©°í¿¡¼ ½ÃÇèÀ» º¸´ø ¿©ÇÐ»ýÀÌ È£Èí°ï¶õÀ» È£¼ÒÇØ ÀÀ±ÞÃ³Ä¡ µÚ º¸È£ÀÚ¿¡ ÀÎ°èµÆ´Ù.
¼öÇè»ý »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ½ÃÇè °¨µ¶°üµµ °¨µ¶ µµÁß ½Ç½ÅÇÏ´Â »óÈ²ÀÌ ¹ú¾îÁ³´Ù.
¿ÀÀü 11½Ã 9ºÐ²² ÀÎÃµ ºÎÆò ¸ð °í±³¿¡¼ ¿©¼º °¨µ¶°üÀÌ ½ÃÇè °¨µ¶À» ÇÏ´Ù ¾²·¯Á® º´¿øÀ¸·Î ¿Å°ÜÁ³´Ù.
ÀÀ±ÞÈ¯ÀÚ ÇöÈ²À» Áö¿ªº°·Î º¸¸é ¼¿ï·ºÎ»ê °¢ 2¸í, ÀÎÃµ·°æ±â·°¿ø·ÃæºÏ·Ãæ³²·°æºÏ·°æ³² °¢ 1¸íÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >