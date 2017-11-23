¡®½½±â·Î¿î °¨»§»ýÈ°¡¯ ¹ÚÇØ¼ö, ¹«¸í¿¡¼­ ½Ç°Ë »óÀ§±Ç±îÁö¡¦¡°Ä³¸¯ÅÍ¿¡ ¿Ïº® ºÎÇÕ¡±

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¹ÚÇØ¼ö´Â Áö³ 22ÀÏ Ã¹ ¹æ¼ÛµÈ tvN ¼ö¸ñµå¶ó¸¶ ‘½½±â·Î¿î °¨»§»ýÈ°’(ÀÌÇÏ ‘°¨»§»ýÈ°’)¿¡¼ ÀüµµÀ¯¸ÁÇÑ ¾ß±¸ ¼±¼ö¿¡¼ ÇÏ·ç ¾ÆÄ§¿¡ ¼ö°¨ÀÚ°¡ µÈ ±èÁ¦ÇõÀ¸·Î ºÐÇß´Ù.
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