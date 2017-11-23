°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.23 ¸ñ 18:06
¿¬¿¹/½Ã»ç
¼Û¼±¹Ì ³²Æí »ìÀÎ Ã»ºÎÇÑ 30´ë, ÇøÀÇ ºÎÀÎ¡¦¡°¼Û¼±¹Ì ³²ÆíÀÌ µ· ´Þ¶óÇß´Ù¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.23  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã °Å¾× ÀÚ»ê°¡ÀÎ ÇÒ¾Æ¹öÁöÀÇ Àç»êÀ» »©µ¹¸®´Â °úÁ¤¿¡¼­ ¹è¿ì ¼Û¼±¹Ì¾¾ÀÇ ³²ÆíÀ» Ã»ºÎ »ìÇØÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁø 30´ë ³²¼ºÀÌ ÇÒ¾Æ¹öÁöÀÇ Àç»êÀ» »©µ¹¸° °Ô ¾Æ´Ï¶ó Áõ¿© ¹ÞÀº °ÍÀÌ¶ó¸ç ÇøÀÇ¸¦ ºÎÀÎÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

°Å¾× ÀÚ»ê°¡ÀÎ ÇÒ¾Æ¹öÁöÀÇ Àç»êÀ» »©µ¹¸®´Â °úÁ¤¿¡¼­ ¹è¿ì ¼Û¼±¹Ì¾¾ÀÇ ³²ÆíÀ» Ã»ºÎ »ìÇØÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁø 30´ë ³²¼ºÀÌ ÇÒ¾Æ¹öÁöÀÇ Àç»êÀ» »©µ¹¸° °Ô ¾Æ´Ï¶ó Áõ¿© ¹ÞÀº °ÍÀÌ¶ó¸ç ÇøÀÇ¸¦ ºÎÀÎÇß´Ù.

¼Û¼±¹Ì¾¾ ³²Æí »ìÀÎ Ã»ºÎ ¹× »ç±â¿Í »ç¹®¼­ À§Á¶ µ¿ÀÇ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â °û¸ð(39)¾¾ÀÇ º¯È£ÀÎÀº 22ÀÏ ¼­¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ 21ºÎ(Á¶ÀÇ¿¬ ºÎÀåÆÇ»ç) ½É¸®·Î ¿­¸° Ã¹ °øÆÇÁØºñ±âÀÏ¿¡¼­ »ç±â¿Í »ç¹®¼­À§Á¶ µîÀÇ ÇøÀÇ¸¦ ÀÏÃ¼ ºÎÀÎÇß´Ù.

600¾ï¿¡ ´ÞÇÏ´Â ºÎµ¿»ê ºÎÀÚ ÀçÀÏ±³Æ÷ 1¼¼ °û¸ð(99)¾¾ÀÇ Àå¼Õ °û¾¾´Â ºÎÄ£(72)°ú ¹ý¹«»ç ±è¸ð¾¾¿Í °ø¸ðÇØ ÇÒ¾Æ¹öÁö°¡ ±¹³»¿¡ º¸À¯ÇÑ 600¾ï »ó´çÀÇ ºÎµ¿»êÀ» °¡·ÎÃ¤·Á°í Áõ¿©°è¾à¼­¿Í À§ÀÓÀåÀ» À§Á¶ÇÏ°í ¿¹±Ý 3¾ï¿øÀ» ÀÎÃâÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ¶Ç ÇÒ¾Æ¹öÁöÀÇ Àç»êÀ» Áõ¿©¹ÞÀº °ÍÃ³·³ Á¦3ÀÚ¸¦ ¼Ó¿© 5¾ï¿øÀ» °¡·ÎÃ¦ »ç±â ÇøÀÇµµ ÀÖ´Ù.

ÇÏÁö¸¸ 22ÀÏ ¿­¸° °øÆÇÁØºñ±âÀÏ¿¡¼­ °û¾¾ÀÇ º¯È£ÀÎÀº “Á¶ºÎ°¡ ÀÏº»¿¡¼­ ÇÑ±¹À¸·Î ±Í±¹ÇÒ ¶§¸¶´Ù ÇÑ±¹ ³» ºÎµ¿»êÀ» Àå¼ÕÀÎ °û¾¾¿¡°Ô Áõ¿©ÇÏ°Ú´Ù°í ÀÇ»ç Ç¥¸íÀ» Çß´Ù”¸ç “Á¶ºÎ°¡ Á÷Á¢ ÀÎ°¨Áõ¸í¼­¸¦ °û¾¾¿¡°Ô Áá´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÀÌ¾î º¯È£ÀÎÀº “±×·¯¹Ç·Î ºÎµ¿»ê°ú °ü·ÃÇÑ Áõ¿© ½ÅÅ¹ ºÎºÐÀº Á¶ºÎÀÇ Áõ¿© ÀÇ»ç°¡ ¸íÈ®ÇÑ ¸¸Å­ ¹«ÁËÀÌ´Ù. °°Àº ¸Æ¶ô¿¡¼­ ÇÒ¾Æ¹öÁöÀÇ Àç»êÀ» Áõ¿©¹ÞÀº °ÍÀ» ÀüÁ¦·Î Á¦3ÀÚ¿¡°Ô 5¾ï¿øÀ» ¹ÞÀº °Íµµ »ç±â°¡ ¾Æ´Ï¶ó ´Ü¼ø Â÷¿ë”ÀÌ¶ó°í °­Á¶Çß´Ù.

¹Ý¸é º¯È£ÀÎÀº Á¶¸ð(28·±¸¼Ó±â¼Ò)¾¾¸¦ »çÁÖÇØ ¼Û¼±¹Ì¾¾ÀÇ ³²ÆíÀ» »ìÇØÇÏ°Ô ½ÃÅ² »ìÀÎ±³»ç ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ´ÙÀ½ ÀçÆÇ ±âÀÏ¿¡ ÇøÀÇ ÀÎÁ¤ ¿©ºÎ µîÀÇ ÀÚ¼¼ÇÑ ÀÔÀåÀ» ¹àÈ÷°Ú´Ù°í ÀüÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­µµ º¯È£ÀÎÀº “ÇÇ°íÀÎ ÁÖÀå¿¡ µû¸£¸é Æò¼Ò °è¼Ó Á¶ºÎ°¡ ÇÇ°íÀÎ¿¡°Ô Áõ¿© ÀÇ»ç¸¦ Ç¥½ÃÇØ¿Ô°í ¼Û¼±¹Ì ¾¾ÀÇ ³²Æíµµ ±×·± »ç½ÇÀ» ÀÎÁ¤ÇØ ÇÇ°íÀÎ¿¡°Ô ‘³×°¡ (Àç»êÀ»)¹ÞÀ¸¸é ³ª¿¡°Ôµµ ÀÏºÎ¸¦ ´Þ¶ó’´Â ÃëÁöÀÇ ¸»À» Çß´Ù°í ÇÑ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

º¯È£ÀÎÀº ¼Û¼±¹Ì ¾¾ ³²ÆíÀÌ ÀÌ·± ¸»À» Çß´Ù´Â µ¥ ´ëÇÑ Áõ°Å¸¦ Ã£±â À§ÇØ °ËÂûÀÌ ÀÌ¸ÞÀÏ°ú Ä«Ä«¿ÀÅå ¸Þ½ÃÁö µðÁöÅÐ Æ÷·»½Ä(µðÁöÅÐ Áõ°ÅºÐ¼®)À» ÇÑ ¼ö»ç ¸ñ·Ï ÀÏÃ¼¸¦ º¸¿©´Þ¶ó°í ÀçÆÇºÎ¿¡ ¿äÃ»Çß´Ù.

ÇÑÆí ÀçÆÇºÎ´Â ´ÙÀ½´Þ 11ÀÏ ÇÑ ¹ø ´õ ÁØºñ±âÀÏÀ» ¿­°í ÇâÈÄ ½É¸® °èÈ¹ µîÀ» ¼¼¿ì°Ô µÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ½Åµ¿¿í, ±èÁ¾´ë ÀÇ¿ø¿¡ °­ÇÑ ºñ³­ ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ ¡®ÀÎ°Ý Å×·¯¡¯ ¾ð±Þ?¡±
  • ¼ö´É ±¹¾î¡¤¼öÇÐ ³­ÀÌµµ´Â?¡¦¡°±¹¾î ³­ÀÌµµ ³ô°í ¼öÇÐÀº ±³°ú À§ÁÖ¡±
  • ¡®°áÈ¥¡¯ ±âº¸¹è, îñ ¿¬ÀÎ ¿ÀÁøÇõ°úÀÇ ·ç¸Ó¿¡ ´çÈ¤¡¦¡°Àúµµ ½ÃÁý°¡¾ßÁÒ¡±
  • ¡®KBO 2Â÷ µå·¡ÇÁÆ®¡¯ 26¸í ÀÌÀû, °íÈ¿ÁØ¡¤ÀÌº´±Ô ·Ôµ¥ú¼...¼ÕÁÖÀÎ¡¤¹Ú¼¼¿õ »ï¼ºú¼
  • ¼Õ¾Æ¼·, ¸ÞÀÌÀú¸®±× ÁøÃâ °¡´É¼ºÀº?...¡°·Ôµ¥ ³²°í ½ÍÁö¸¸, Çö½ÇÀû º¸»ó ¹Þ°í ½ÍÀº ¸¶À½¡±
    • ½Åµ¿¿í, ±èÁ¾´ë ÀÇ¿ø¿¡ °­ÇÑ ºñ³­ ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ ¡®ÀÎ°Ý Å×·¯¡¯ ¾ð±Þ?¡± ½Åµ¿¿í, ±èÁ¾´ë ÀÇ¿ø¿¡ °­ÇÑ ºñ³­ ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ ¡®ÀÎ°Ý Å×·¯¡¯ ¾ð±Þ?¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ½Åµ¿¿í, ±èÁ¾´ë ÀÇ¿ø¿¡ °­ÇÑ ºñ³­ ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ ¡®ÀÎ°Ý Å×·¯¡¯ ¾ð±Þ?¡±
    2
    ¼ö´É ±¹¾î¡¤¼öÇÐ ³­ÀÌµµ´Â?¡¦¡°±¹¾î ³­ÀÌµµ ³ô°í ¼öÇÐÀº ±³°ú À§ÁÖ¡±
    3
    ¡®KBO 2Â÷ µå·¡ÇÁÆ®¡¯ 26¸í ÀÌÀû, °íÈ¿ÁØ¡¤ÀÌº´±Ô ·Ôµ¥ú¼...¼ÕÁÖÀÎ¡¤¹Ú¼¼¿õ »ï¼ºú¼
    4
    LG Á¤¼ºÈÆ ¡°¹æÃâ »ý°¢µµ ¸øÇß´Âµ¥ ¸·¸·ÇÏ´Ù¡± ½É°æÅä·Î
    5
    ¡®¼ÕÁÖÀÎ »ï¼º-¹éÃ¢¼ö LG¡¯ ÇÁ·Î¾ß±¸ 2Â÷ µå·¡ÇÁÆ® 26¸í ÀÌÀû ¿Ï·á
    6
    ¡®ÇÁ·Î¾ß±¸ 2Â÷ µå·¡ÇÁÆ®¡¯ ºñ°ø°³ ÁøÇà¡¦¡°±¸´Üº° 3¸í Áö¸íÇØ ÃÑ 30¸í ÀÌÀû¡±
    7
    »ï¼º Ã¤¿ë, ÃÖÁ¾¸éÁ¢ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥¡¦¡°»ï¼ºµð½ºÇÃ·¹ÀÌ¡¤»ï¼ºÀüÀÚ ¹ßÇ¥¡±
    8
    'ÀÚÅÃ+ºô¶ó °æ¸Å' °øÇüÁø, ºú´õ¹Ì ¾ÉÀº ÀÌÀ¯´Â?...¡°¡®´Ù¸¸ ³ª ¾ó¸¶¶óµµ¡¯ ÁÖº¯ÀÎ µµ¿ò ¸ø ±¸ÇÏ°Ú´õ¶ó¡±
    9
    À¯¼Ò¿µ, ¡®TVÀ¯Ä¡¿ö ÇÏ³ª ¾ð´Ï¡¯ ½ÃÀý º¸´Ï¡¦¡°¿ÏÀü ºÏÇÑ ¹æ¼Û ¾Æ´Ï¾ß?¡±
    10
    ºÏÇÑ º´»ç, ±Í¼ø ±ä¹ÚÇß´ø CCTV º¸´Ï...¡°ºÏÇÑ±º, ±º»çºÐ°è¼± ³Ñ´Â ¸ð½À Æ÷Âø¡±
    °æÀÌ·Î¿î ´ëÀÚ¿¬ÀÇ Ç³±¤ »çÁøÀ¸·Î ¸¸³ª´Ù
    °í·¡µµ½Ã Àå»ýÆ÷, Ã»³â ¿¹¼ú°¡µéÀÇ º¸±ÝÀÚ¸®·Î
    Á¦46È¸ ¿ï»êÀÏ¿äÈ­°¡È¸¿øÀü, ¹®¿¹È¸°ü 4Àü½ÃÀå¼­ 22ÀÏ °³¸·
    3ÁÖ°£ÀÇ °ø¿¬¿¹¼úÃàÁ¦, ¿ï»ê ´Þ±º´Ù
    À¯ÄèÇÑ ¿ôÀ½ µÚ¿¡ ¹¬Á÷ÇÑ ¸Þ½ÃÁö, ¿¬±Ø ¡®´Ã±ÙµµµÏÀÌ¾ß±â¡¯

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr