¼Û¼±¹Ì ³²Æí »ìÀÎ Ã»ºÎÇÑ 30´ë, ÇøÀÇ ºÎÀÎ¡¦¡°¼Û¼±¹Ì ³²ÆíÀÌ µ· ´Þ¶óÇß´Ù¡±

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600¾ï¿¡ ´ÞÇÏ´Â ºÎµ¿»ê ºÎÀÚ ÀçÀÏ±³Æ÷ 1¼¼ °û¸ð(99)¾¾ÀÇ Àå¼Õ °û¾¾´Â ºÎÄ£(72)°ú ¹ý¹«»ç ±è¸ð¾¾¿Í °ø¸ðÇØ ÇÒ¾Æ¹öÁö°¡ ±¹³»¿¡ º¸À¯ÇÑ 600¾ï »ó´çÀÇ ºÎµ¿»êÀ» °¡·ÎÃ¤·Á°í Áõ¿©°è¾à¼¿Í À§ÀÓÀåÀ» À§Á¶ÇÏ°í ¿¹±Ý 3¾ï¿øÀ» ÀÎÃâÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ¶Ç ÇÒ¾Æ¹öÁöÀÇ Àç»êÀ» Áõ¿©¹ÞÀº °ÍÃ³·³ Á¦3ÀÚ¸¦ ¼Ó¿© 5¾ï¿øÀ» °¡·ÎÃ¦ »ç±â ÇøÀÇµµ ÀÖ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ 22ÀÏ ¿¸° °øÆÇÁØºñ±âÀÏ¿¡¼ °û¾¾ÀÇ º¯È£ÀÎÀº “Á¶ºÎ°¡ ÀÏº»¿¡¼ ÇÑ±¹À¸·Î ±Í±¹ÇÒ ¶§¸¶´Ù ÇÑ±¹ ³» ºÎµ¿»êÀ» Àå¼ÕÀÎ °û¾¾¿¡°Ô Áõ¿©ÇÏ°Ú´Ù°í ÀÇ»ç Ç¥¸íÀ» Çß´Ù”¸ç “Á¶ºÎ°¡ Á÷Á¢ ÀÎ°¨Áõ¸í¼¸¦ °û¾¾¿¡°Ô Áá´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
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¹Ý¸é º¯È£ÀÎÀº Á¶¸ð(28·±¸¼Ó±â¼Ò)¾¾¸¦ »çÁÖÇØ ¼Û¼±¹Ì¾¾ÀÇ ³²ÆíÀ» »ìÇØÇÏ°Ô ½ÃÅ² »ìÀÎ±³»ç ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ´ÙÀ½ ÀçÆÇ ±âÀÏ¿¡ ÇøÀÇ ÀÎÁ¤ ¿©ºÎ µîÀÇ ÀÚ¼¼ÇÑ ÀÔÀåÀ» ¹àÈ÷°Ú´Ù°í ÀüÇß´Ù.
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º¯È£ÀÎÀº ¼Û¼±¹Ì ¾¾ ³²ÆíÀÌ ÀÌ·± ¸»À» Çß´Ù´Â µ¥ ´ëÇÑ Áõ°Å¸¦ Ã£±â À§ÇØ °ËÂûÀÌ ÀÌ¸ÞÀÏ°ú Ä«Ä«¿ÀÅå ¸Þ½ÃÁö µðÁöÅÐ Æ÷·»½Ä(µðÁöÅÐ Áõ°ÅºÐ¼®)À» ÇÑ ¼ö»ç ¸ñ·Ï ÀÏÃ¼¸¦ º¸¿©´Þ¶ó°í ÀçÆÇºÎ¿¡ ¿äÃ»Çß´Ù.
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