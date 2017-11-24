ÀÎÃµ¼­ 2.6 ±Ô¸ð ÁöÁø, ¾î¸®µÕÀýÇÑ ÀÎÃµ½Ã¹Î ¿Ö?...¡°´ë¸¶µµ¿¡ ÁöÁø³ª¸é ºÎ»ê¿¡ ³­°Å³Ä¡±

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ÀÏºÎ ÀÎÃµ ½Ã¹ÎµéÀº “ÀÌ°Ô ¾îµôºÁ¼ ÀÎÃµ? ´ë¸¶µµ¿¡ ÁöÁø³ª¸é ºÎ»ê¿¡ ³°Å³Ä?” “ÁöÁø ³µ³ª°í? ¾î¸®µÕÀýÇÑ ÀÎÃµÀÎ” “ÀÎÃµ¿¡ ÁöÁøÀÌ ÀÖ¾ú´Ù±¸¿ä?” “ÀÎÃµ»ç´Âµ¥ Æ÷Ç×ÁöÁøÀº ´À²¸Á³¾îµµ Á¤ÀÛ ÀÎÃµÁöÁøÀº ´À³¦1µµ ¾È¿À´øµ¥” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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