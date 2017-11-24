½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ï, ½Ç°Ë ¿À¸¥ ÀÌÀ¯´Â? ¡®»óÀå Ã¹³¯ ±Þµî¡¯...¡°±¹³» ÃÖ´ë µå¶ó¸¶Á¦ÀÛ»ç ´ä³×¡±

|
|
|
|¡ã 24ÀÏ ¿ÀÀü ‘½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ï’ÀÌ ³×ÀÌ¹ö·´ÙÀ½ µî ÁÖ¿ä ¿Â¶óÀÎÆ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£°Ë»ö¾î¿¡ ¿Ã¶ó ±× ÀÌÀ¯¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸°´Ù. ½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ï È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.
24ÀÏ ¿ÀÀü ‘½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ï’ÀÌ ³×ÀÌ¹ö·´ÙÀ½ µî ÁÖ¿ä ¿Â¶óÀÎÆ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£°Ë»ö¾î¿¡ ¿Ã¶ó ±× ÀÌÀ¯¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸°´Ù.
±¹³» ÃÖ´ë µå¶ó¸¶ Á¦ÀÛ»ç ½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ïÀº ÀÌ³¯ ÄÚ½ºÅ¹ ½ÃÀå¿¡ Ã¹ »óÀåÀ» Çß´Ù.
½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ïÀº ÀÌ³¯ ÇöÀç(¿ÀÀü 9½Ã32ºÐ ±âÁØ) ½ÃÃÊ°¡ ´ëºñ 22.97%(1¸¸2700¿ø) ¿À¸¥ 6¸¸8000¿ø¿¡ °Å·¡µÆ´Ù. °ø¸ð°¡(3¸¸5000¿ø)º¸´Ù´Â 94.3%(2¸¸3000¿ø)³ª ¿Ã¶ú´Ù.
»óÀå Ã¹³¯ ±Þµî¼¼·Î Ãâ¹ßÇÑ ½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ïÀº »çµå(THAAD·°í°íµµ¹Ì»çÀÏ¹æ¾îÃ¼°è) °¥µî ¿ÏÈ¿Í ÇÑ·ù µå¶ó¸¶ ÄÜÅÙÃ÷¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨ÀÌ ¹Ý¿µµÈ °ÍÀ¸·Î Ç®ÀÌµÈ´Ù.
½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ïÀº ÀÛ³â CJ E&M¿¡¼ µå¶ó¸¶Á¦ÀÛ»ç¾÷ºÎ°¡ ºÐ¸® µ¶¸³ÇÑ Á¦ÀÛ»ç´Ù.
2014³â ¹æ¿µÇÑ ‘¹Ì»ý’À» ºñ·ÔÇØ ‘½Ã±×³Î’ ‘µµ±úºñ’ µî ÀÎ±â µå¶ó¸¶¸¦ ÀÕ´Þ¾Æ Á¦ÀÛÇÏ¸é¼ ±¹³» ÃÖ´ë µå¶ó¸¶ ½ºÆ©µð¿À·Î ¼ºÀåÇß´Ù.
¸ÅÃâ°ú ¿µ¾÷ÀÌÀÍµµ »ó´çÇÏ´Ù. ¿Ã »ó¹Ý±â ¸ÅÃâ¾×Àº 1374¾ï ¿ø, ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 229¾ï ¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù. Áö³ÇØ´Â ¸ÅÃâ¾× 1544¾ï ¿ø, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 166¾ï ¿øÀ» ³Â´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >