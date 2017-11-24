¡®°áÈ¥¡¯ ¹ÚÇÑº°, Â÷¿¹·Ã¡¤ÁÖ»ó¿í °áÈ¥ ºÎÄÉ ¹Þ´õ´Ï...¡°ÀÓ½Å+È¥ÀÎ½Å°í, ¼ÓÀü¼Ó°á¡±

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¹ÚÇÑº°Àº 24ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “ÇöÀç Àú´Â °ð 4°³¿ùÀÌ ´Ù µÇ¾î°¡´Â ¿¹ºñ¾ö¸¶, ÁøÂ¥ ¸¾ÀÌ µÇ¾î°¡°í ÀÖ´ä´Ï´Ù”¸ç “¸¶À½ÀÌ ¾ÆÁÖ ¸ÚÁö½Å ¿¹ºñ¾Æºü¿Í´Â ÀÌ¹Ì È¥ÀÎ½Å°í´Â ¸¶Ä£»óÅÂ±¸¿ä”¶ó°í °í¹éÇß´Ù.
ÀÌ¾î “½ÄÀº ¿ì¼±Àº °£´ÜÇÑ °¡Á·Çà»ç·Î ´ë½ÅÇÏ¿´´Âµ¥ °¡´ÉÇÏ´Ù¸é ³»³â¿¡ Á¶¿ëÇÏ°Ô ¿¹»Û¸ð½ÀÀ» ³²±â°í½Í½À´Ï´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é ¹ÚÇÑº°ÀÇ ½Å¶ûÀº µ¿°©³»±â ±ÝÀ¶¾÷°è Á¾»çÀÚ·Î ¿Ã ÃÊºÎÅÍ µÎ »ç¶÷Àº ±³Á¦¸¦ ÇØ¿Ô´Ù.
µÎ »ç¶÷Àº ´çÃÊ ¿ÃÇØ 10¿ù °áÈ¥À» ¸ñÇ¥·Î Â÷±ÙÂ÷±Ù ¿¹½ÄÀ» ÁØºñ¸¦ Çß°í, ¹ÚÇÑº°ÀÌ MBC ¿¹´Éµå¶ó¸¶ ‘º¸±×¸¾’ Ãâ¿¬À» ±ÞÇÏ°Ô °áÁ¤ÇÏ¸é¼ °áÈ¥À» Àá½Ã ¹Ì·ç°Ô µÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¾Õ¼ ¹ÚÇÑº° Áö³ 6¿ù ¹è¿ì Â÷¿¹·Ã ÁÖ»ó¿í °áÈ¥½Ä¿¡¼ ºÎÄÉ¸¦ ¹ÞÀº ¹Ù ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ´ç½Ã ¹ÚÇÑº°ÀÇ °áÈ¥ÀÌ ÀÓ¹ÚÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï³Ä´Â ÃßÃøÀ» ¹Þ±âµµ Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “ºÎÄÉ ¹ÞÀ»¶§ ºÎÅÍ ¾Ë¾ÆºÃÁö” “ºÎÄÉ ¹Þ´õ´Ï ¼ÓÀü¼Ó°áÀÌ³×¿ä” “ÃàÇÏµå·Á¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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