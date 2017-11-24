¾ÆÀÌÆùSE2 Å¸°ÙÃþ, Àú°¡Æù ¼Òºñ ½ÅÈï±¹?...¡°±¸ÀÔ¿¹Á¤ÀÚ ¸¶À½ ºÒÆí³×¡± ¿Í±Û¿Í±Û

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|¡ã ¾ÆÀÌÆùSE 2°¡ ³»³â »ó¹Ý±â¿¡ Ãâ½ÃµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¾ÖÇÃ Á¦°ø.
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¹Ì±¹ CNBC´Â Áö³ 23ÀÏ “¾ÖÇÃÀÌ ¾ÆÀÌÆù Áß Àú·ÅÇÏ°í ÈÞ´ë°¡ Æí¸®ÇÑ SE ¸ðµ¨À» ³»³â »ó¹Ý±â¿¡ Ãâ½Ã ÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖÀ¸¸ç °¡°ÝÀº 450´Þ·¯(¾à 49¸¸ ¿ø)·Î Ã¥Á¤ µÉ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
'¾ÆÀÌÆùSE 2'´Â ¾ÆÀÌÆùSEÀÇ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ¹öÀüÀÌ´Ù.
ÀÌÃ³·³ ¾ÆÀÌÆùSE ÈÄ¼Ó¸ðµ¨À» ³»³õ´Â ÀÌÀ¯´Â Àú°¡ÆùÀ» ÁÖ·Î ¼ÒºñÇÏ°í ÀÖ´Â ½ÅÈï±¹ ½ÃÀåÀ» ³ë¸° °ÍÀ¸·Î Ç®ÀÌµÈ´Ù. ¾ÆÀÌÆùSE2´Â ÀÎµµ ±â¾÷ ‘À§½ºÆ®·Ð’¿¡ ÀÇÇØ µ¶Á¡ »ý»êµÇ¸ç, ¿Ü½ÅµéÀº À§½ºÆ®·ÐÀÌ ¾÷±×·¹ÀÌµåµÈ ¾ÆÀÌÆùSE¸¦ °¡Àå ¸ÕÀú ÀÎµµ ½ÃÀå¿¡ °ø±ÞÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇß´Ù.
¾ÆÀÌÆùSE 2ÀÇ µðÀÚÀÎÀº ¾ÆÀÌÆù4¸¦ ±×´ë·Î À¯ÁöÇß´Ù. ½ºÆåÀº 4ÀÎÄ¡(¾à 10.2cm) µð½ºÇÃ·¹ÀÌ, 32GB ¹× 128GB ÀúÀå°ø°£, 1,200¸¸ È¼Ò ÈÄ¸éÄ«¸Þ¶ó, A10 Ä¨°ú 1700mAhÀÇ ¹èÅÍ¸® ¿ë·®À¸·Î Áö±Ý±îÁö ¾÷±×·¹ÀÌµåµÈ iOS11 ¿î¿µÃ¼Á¦¸¦ °Å¶áÈ÷ ½ÇÇàÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ¸¸µé¾îÁø´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “Å¸°ÙÃþÀÌ ‘ÇÁ¸®¹Ì¾ö ±â±â¸¦ »ì ¿©·ÂÀÌ ¾ø´Â ½ÅÈï½ÃÀåÀÇ ¼ÒºñÀÚ’? ±¸ÀÔ¿¹Á¤ÀÚ ¸¶À½ ºÒÆíÇÏ°Ô ÇÏ³×” “¹Ì±¹ ÇöÁö°¡°¡ 49¸¸¿øÀÌ¸é ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼´Â 60¸¸¿ø´ë, ¾ÆÁÖ ¸¹ÀÌ Àú·ÅÇÑ ÆíÀº ¾Æ´Ñµí” “ÀÛÀº Æù ¾²±â ¿øÇÏ´Â »ç¶÷µé¿¡°Õ µü ÁÁÀ½” µîÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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