'ÃÖ¼Ò 7¸í' ¼ö´É¸¸Á¡ÀÚ, À¯µ¶ ¸¹Àº ÀÌÀ¯´Â?...¡°Ã¹ Àý´ëÆò°¡ ¿µ¾î ¿µÇâ?¡±

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|¡ã 2018ÇÐ³âµµ ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇè(ÀÌÇÏ ¼ö´É) ¸¸Á¡ÀÚ°¡ ÃÖ¼Ò 7¸íÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.
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24ÀÏ ÇöÀç(¿ÀÀü 11½Ã ±âÁØ) ÇÑ ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é ÀÔ½Ã¾÷Ã¼ µî¿¡ ¼ö´É °¡Ã¤Á¡ °á°ú¸¦ ÃëÇÕÇÑ °á°ú 7¸íÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù. ¼öÇè»ýµéÀÇ °¡Ã¤Á¡Àº ¾ÆÁ÷ ÁøÇà ÁßÀ¸·Î ¸¸Á¡ÀÚ°¡ ´õ ´Ã¾î³¯ °¡´É¼ºÀº ÀÖ´Ù.
7¸íÀÇ ¸¸Á¡ÀÚ Áß ´«¿¡ ¶ç´Â Á¡Àº 1¸íÀ» Á¦¿ÜÇÑ 6¸íÀÌ Àç¼ö»ýÀÌ´Ù. ÀÌÁß ÀÎ¹®°è¿ÀÌ 4¸í, ÀÚ¿¬°è¿ÀÌ 2¸íÀÌ´Ù. ÀçÇÐ»ý 1¸íÀº ÀÚ¿¬°è¿ÀÌ´Ù.
ÀÌÃ³·³ Àç¼ö»ýµéÀÌ ¿ÃÇØ ¼ö´É¼ ¸¹ÀÌ ³ª¿Â ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ÀÔ½Ã±³À°°è´Â ¿ÃÇØ ¼ö´ÉÀÌ Áö³ÇØ¿Í ºñ½ÁÇÑ ÃâÁ¦ ±âÁ¶¸¦ À¯ÁöÇÑ ´öÀ» ÇÑ ¸òÀ¸·Î ²Å¾Ò´Ù. ¶ÇÇÑ ¿µ¾î°¡ ¿ÃÇØºÎÅÍ Àý´ëÆò°¡·Î ¹Ù²î¸é¼ 90Á¡ ÀÌ»ó(¿øÁ¡¼ö ±âÁØ)¸¸ ¹Þ¾Æµµ ¸¸Á¡Ã³¸®(1µî±Þ)°¡ µÅ º¸´Ù ½±°Ô ¸¸Á¡À» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ¾ú´ø °ÍÀ¸·Î ÃßÃøÇß´Ù.
ÀÌ¸¸±â À¯¿þÀÌÁß¾Ó±³À° ±³À°Æò°¡¿¬±¸¼ÒÀåÀº “ÇöÀç »ó´ç¼ö ¼öÇè»ýµéÀÇ ¼ö´É °¡Ã¤Á¡ÀÌ ¿Ï·áµÇÁö ¾Ê¾Ò´Âµ¥µµ ¹ú½á 7¸íÀÇ ¸¸Á¡ÀÚ°¡ ÃâÇöÇÑ °ÍÀ» º¸¸é ¾ÕÀ¸·Î ¸¸Á¡ÀÚ´Â 10¸í ÀÌ»óÀÌ µÉ °¡´É¼ºÀÌ Ä¿ º¸ÀÎ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ¼ö´É ¼ºÀû ¹ßÇ¥ÀÏÀº ³»´Þ 12ÀÏÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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