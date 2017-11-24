'ÃÖ¼Ò 7¸í' ¼ö´É¸¸Á¡ÀÚ, À¯µ¶ ¸¹Àº ÀÌÀ¯´Â?...¡°Ã¹ Àý´ëÆò°¡ ¿µ¾î ¿µÇâ?¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.24 ±Ý 18:04
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.24  
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¡ã 2018ÇÐ³âµµ ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇè(ÀÌÇÏ ¼ö´É) ¸¸Á¡ÀÚ°¡ ÃÖ¼Ò 7¸íÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.

 

2018ÇÐ³âµµ ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇè(ÀÌÇÏ ¼ö´É) ¸¸Á¡ÀÚ°¡ ÃÖ¼Ò 7¸íÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.

24ÀÏ ÇöÀç(¿ÀÀü 11½Ã ±âÁØ) ÇÑ ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é ÀÔ½Ã¾÷Ã¼ µî¿¡ ¼ö´É °¡Ã¤Á¡ °á°ú¸¦ ÃëÇÕÇÑ °á°ú 7¸íÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù. ¼öÇè»ýµéÀÇ °¡Ã¤Á¡Àº ¾ÆÁ÷ ÁøÇà ÁßÀ¸·Î ¸¸Á¡ÀÚ°¡ ´õ ´Ã¾î³¯ °¡´É¼ºÀº ÀÖ´Ù.

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ÀÌÃ³·³ Àç¼ö»ýµéÀÌ ¿ÃÇØ ¼ö´É¼­ ¸¹ÀÌ ³ª¿Â ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ÀÔ½Ã±³À°°è´Â ¿ÃÇØ ¼ö´ÉÀÌ Áö³­ÇØ¿Í ºñ½ÁÇÑ ÃâÁ¦ ±âÁ¶¸¦ À¯ÁöÇÑ ´öÀ» ÇÑ ¸òÀ¸·Î ²Å¾Ò´Ù. ¶ÇÇÑ ¿µ¾î°¡ ¿ÃÇØºÎÅÍ Àý´ëÆò°¡·Î ¹Ù²î¸é¼­ 90Á¡ ÀÌ»ó(¿øÁ¡¼ö ±âÁØ)¸¸ ¹Þ¾Æµµ ¸¸Á¡Ã³¸®(1µî±Þ)°¡ µÅ º¸´Ù ½±°Ô ¸¸Á¡À» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ¾ú´ø °ÍÀ¸·Î ÃßÃøÇß´Ù.

ÀÌ¸¸±â À¯¿þÀÌÁß¾Ó±³À° ±³À°Æò°¡¿¬±¸¼ÒÀåÀº “ÇöÀç »ó´ç¼ö ¼öÇè»ýµéÀÇ ¼ö´É °¡Ã¤Á¡ÀÌ ¿Ï·áµÇÁö ¾Ê¾Ò´Âµ¥µµ ¹ú½á 7¸íÀÇ ¸¸Á¡ÀÚ°¡ ÃâÇöÇÑ °ÍÀ» º¸¸é ¾ÕÀ¸·Î ¸¸Á¡ÀÚ´Â 10¸í ÀÌ»óÀÌ µÉ °¡´É¼ºÀÌ Ä¿ º¸ÀÎ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÇÑÆí, ¼ö´É ¼ºÀû ¹ßÇ¥ÀÏÀº ³»´Þ 12ÀÏÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    9
    ÇÑ±¹±³À°°úÁ¤Æò°¡¿ø, ¼ö´É ÀÌÀÇ Á¢¼ö ±¹¾î°¡ Á¦ÀÏ ¸¹¾Æ¡¦¡°Á¢¼ö 27ÀÏ±îÁö¡±
    10
    [¼ö´É½Ã°£Ç¥] ÇöÀç ±¹¾î¿µ¿ª Á¾·á ¡®10½Ã30ºÐ ¼öÇÐ¿µ¿ª ½ÃÀÛ¡¯...¡°ÁöÁø¹ß»ý ¶© ´ëÃ³¹ýÀº?¡±
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    25ÀÏ ÅäÅ©ÄÜ¼­Æ®¡¤Æä½ºÆ¼¹ú µî Ã»¼Ò³â ¹®È­Çà»ç ÀÕµû¶ó ¸¶·Ã
    Ãµ³â ¿ª»ç °£Á÷ÇÑ ½Å¶óÀÎÀÇ »ýÈ°»ó ÇÑ´«¿¡
    ¿ïÁÖ¹®¿¹È¸°ü ÇÏ¿ì½ºÄÜ¼­Æ® ¾ÆÄ«Æç¶ó·Î ¸¶¹«¸®
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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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