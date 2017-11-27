SBS ¡®ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿¡¯ ½Åµ¿¿í, TVÁ¶¼±À¸·Î °£´Ù¡¦¡°MBC ¹èÇöÁøµµ °¥±î?¡±

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|¡ã ½Åµ¿¿í SBS ±¹Á¦ºÎÀå(Àü SBS ¸ÞÀÎ ´º½º ¾ÞÄ¿)ÀÌ TVÁ¶¼± º¸µµº»ºÎ ºÎº»ºÎÀåÀ¸·Î ¿µÀÔµÅ SBS¿¡¼ TVÁ¶¼±À¸·Î ÀÚ¸®¸¦ ¿Å±â°Ô µÆ´Ù. SBSÄ¸Ã³.
½Åµ¿¿í SBS ±¹Á¦ºÎÀå(Àü SBS ¸ÞÀÎ ´º½º ¾ÞÄ¿)ÀÌ TVÁ¶¼± º¸µµº»ºÎ ºÎº»ºÎÀåÀ¸·Î ¿µÀÔµÅ SBS¿¡¼ TVÁ¶¼±À¸·Î ÀÚ¸®¸¦ ¿Å±â°Ô µÆ´Ù.
½Åµ¿¿í ¾ÞÄ¿´Â ´ÙÀ½´Þ 11ÀÏºÎÅÍ TVÁ¶¼±ÀÇ ¸ÞÀÎ ´º½ºÀÎ ‘Á¾ÇÕ´º½º 9’¿¡¼ ¸ÞÀÎ ¾ÞÄ¿¸¦ ¸Ã°Ô µÆ´Ù. ÇöÀç TVÁ¶¼± ¸ÞÀÎ ¾ÞÄ¿¸¦ ¸Ã°í ÀÖ´Â Àü¿øÃ¥ º¯È£»ç´Â ½Å¼³µÇ´Â ‘Àü¿øÃ¥ÀÇ ÅäÅ©·Î ¼¼»óÀ» ÀÐ´Ù’·Î ÀÚ¸®¸¦ ¿Å±ä´Ù.
½Åµ¿¿í ¾ÞÄ¿´Â 1992³â SBS °øÃ¤ 2±â·Î ÀÔ»çÇØ »çÈ¸ºÎ, Á¤Ä¡ºÎ, °æÁ¦ºÎ µî ÁÖ¿ä ºÎ¼¸¦ °ÅÃÆ´Ù. ÀÌÈÄ ¿ö½ÌÅÏ Æ¯ÆÄ¿ø°ú Á¤Ä¡ºÎÀåÀ» ¿ªÀÓÇßÀ¸¸ç 7³â 6°³¿ù µ¿¾È SBS ¸ÞÀÎ ´º½º ‘8½Ã ´º½º’ÀÇ ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿·Î È°¾àÇß´Ù.
ÇÑÆí ½Å ¾ÞÄ¿ÀÇ TVÁ¶¼±Çà ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼ÀÇ TVÁ¶¼± ÀÌÀû °¡´É¼ºÀ» µÎ°íµµ ´ëÁßÀÇ °ü½ÉÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼´Â 2008³â MBC ¾Æ³ª¿î¼·Î ÀÔ»çÇØ ‘MBC ´º½ºµ¥½ºÅ©’ ¾ÞÄ¿·Î È°µ¿ ÁßÀÌ´Ù. Áö³ MBC ÃÑÆÄ¾÷ ¶§ ÆÄ¾÷¿¡ Âü°¡Çß´Ù°¡ Áß°£¿¡ ºüÁø ÀÌÈÄ·Î MBC ³ëÁ¶·ÎºÎÅÍ ¸¹Àº ºñÆÇÀ» ¹Þ¾Æ¿Ô´Ù.
MBC ±èÀå°â »çÀåÀÇ ÇØÀÓÀÌ °áÁ¤µÈ ÀÌÈÄ ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼°¡ ´Ù¸¥ Ã¤³Î·Î ¶°³¯Áöµµ ¸ð¸¥´Ù´Â ÀÌ¾ß±â°¡ ¾Ï¾Ï¸®¿¡ µ¹´ø ¿ÍÁß¿¡ ½Å ¾ÞÄ¿ÀÇ TVÁ¶¼± ÇàÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼¿¡°Ôµµ ´õ¿í °ü½ÉÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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