¹ß¸® È­»ê °á±¹ ºÐÈ­, 1963³â ´ëºÐÈ­ ¶§¿Í Â÷ÀÌ´Â? ¡°10km³» ÀüºÎ ±ä±Þ ´ëÇÇ¡±

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¾Æ±Ã È»êÀº Áö³ 25ÀÏ ¿ÀÈÄºÎÅÍ 26ÀÏ ¿ÀÀü »çÀÌ ³× Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ºÐÈÇß´Ù.
ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ±¹°¡Àç³¹æÁöÃ»(BNPB)ÀÇ ¼öÅäÆ÷ Çª¸£¿ö ´©±×·ÎÈ£ ´ëº¯ÀÎÀº “Æø¹ß¼º ºÐÈ¿Í ¹Ý°æ 12§°±îÁö µé¸®´Â ¾àÇÑ ÆøÀ½°ú ÇÔ²² ºÐÈ±¸ »ó°ø 2Ãµ500∼3Ãµm±îÁö ¿¬±â ±âµÕÀÌ °è¼Ó Ä¡¼Ú°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó BNPB´Â ÇöÁö½Ã°£À¸·Î 27ÀÏ ¿ÀÀü 6½Ã¸¦ ±âÇØ ¾Æ±Ã È»êÀÇ °æº¸´Ü°è¸¦ ÀüÃ¼ 4´Ü°è Áß °¡Àå ³ôÀº ´Ü°èÀÎ ‘À§Çè’À¸·Î »óÇâ Á¶Á¤ÇÏ°í ºÐÈ±¸ ÁÖº¯ ´ëÇÇ±¸¿ªÀ» ¹Ý°æ 6.0km~7.5km¿¡¼ 8~10km·Î È®´ëÇß´Ù.
Àü³¯±îÁö Áý¿¡¼ Áö³»´ø ÁÖ¹Îµéµµ ´ëÇÇ±¸¿ªÀÌ È®´ëµÊ¿¡ µû¶ó ´ëÇÇ¼Ò·Î ±ä±Þ ´ëÇÇÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÎµµ³×½Ã¾Æ Ç×°ø ´ç±¹ ¿ª½Ã 28ÀÏ ¿ÀÀü±îÁö ÃÖ¼Ò 24½Ã°£ µ¿¾È ÀÀ¿ì¶ó¶óÀÌ °øÇ×ÀÇ ¿î¿µÀ» Áß´ÜÇß´Ù.
È»ê Àü¹®°¡µéÀº ´çÀå ´ë±Ô¸ð ºÐÈ°¡ ÀÏ¾î³¯ »óÈ²Àº ¾Æ´Ï¶ó¸é¼µµ °¡´É¼ºÀ» ¹èÁ¦ÇØ¼± ¾È µÈ´Ù°í °æ°íÇß´Ù.
±×·¯³ª PVMBG ¼Ò¼Ó È»ê Àü¹®°¡ÀÎ ¼ö¾ÈÆ¼Ä«´Â “1963³â ¾Æ±Ã È»êÀÌ ¸¶Áö¸·À¸·Î ºÐÈÇßÀ» ¶§µµ ÇöÀçÃ³·³ ¾àÇÑ ºÐÈ°¡ ÀÏ¾î³ª°í ÇÑ ´Þ µÚ ´ë±Ô¸ð ºÐÈ°¡ ÀÕµû¶ú´Ù”¸ç “ºÐÈ ½Ã±â¸¦ ¿¹ÃøÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¸¸Å È»ê¿¡ Á¢±ÙÇØ¼± ¾È µÈ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
1963³â ¾Æ±Ã È»ê ´ëºÐÈ ´ç½Ã ÁÖº¯ ¸¶À» ÁÖ¹ÎµéÀÌ ¹ÌÃ³ ´ëÇÇÇÏÁö ¸øÇØ ¾à 1,100¿© ¸íÀÌ ¼ûÁ³°í ¼ö¹é ¸íÀÌ ´ÙÄ¡´Â Âü»ç°¡ ¹ú¾îÁ³´Ù. ÀÎµµ³×½Ã¾Æ Àç³´ç±¹Àº ¾Æ±Ã È»êÀÌ ´Ù½Ã ºÐÈÇÒ Á¶ÁüÀ» º¸ÀÌÀÚ °æº¸´Ü°è¸¦ ‘À§Çè’À¸·Î »óÇâÇÏ°í ºÐÈ±¸ ÁÖº¯ ÁÖ¹ÎÀ» ÀüºÎ ´ëÇÇ½ÃÄ×´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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