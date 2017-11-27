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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.27 ¿ù 18:15
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¹ß¸® È­»ê °á±¹ ºÐÈ­, 1963³â ´ëºÐÈ­ ¶§¿Í Â÷ÀÌ´Â? ¡°10km³» ÀüºÎ ±ä±Þ ´ëÇÇ¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.27  
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ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ¹ß¸® ¼¶ÀÇ ÃÖ°íºÀ ¾Æ±Ã È­»êÀÌ È­»êÀç¸¦ »ÕÀ¸¸ç º»°ÝÀûÀ¸·Î ºÐÈ­¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù.

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ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ±¹°¡Àç³­¹æÁöÃ»(BNPB)ÀÇ ¼öÅäÆ÷ Çª¸£¿ö ´©±×·ÎÈ£ ´ëº¯ÀÎÀº “Æø¹ß¼º ºÐÈ­¿Í ¹Ý°æ 12§°±îÁö µé¸®´Â ¾àÇÑ ÆøÀ½°ú ÇÔ²² ºÐÈ­±¸ »ó°ø 2Ãµ500∼3Ãµm±îÁö ¿¬±â ±âµÕÀÌ °è¼Ó Ä¡¼Ú°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¿¡ µû¶ó BNPB´Â ÇöÁö½Ã°£À¸·Î 27ÀÏ ¿ÀÀü 6½Ã¸¦ ±âÇØ ¾Æ±Ã È­»êÀÇ °æº¸´Ü°è¸¦ ÀüÃ¼ 4´Ü°è Áß °¡Àå ³ôÀº ´Ü°èÀÎ ‘À§Çè’À¸·Î »óÇâ Á¶Á¤ÇÏ°í ºÐÈ­±¸ ÁÖº¯ ´ëÇÇ±¸¿ªÀ» ¹Ý°æ 6.0km~7.5km¿¡¼­ 8~10km·Î È®´ëÇß´Ù.

Àü³¯±îÁö Áý¿¡¼­ Áö³»´ø ÁÖ¹Îµéµµ ´ëÇÇ±¸¿ªÀÌ È®´ëµÊ¿¡ µû¶ó ´ëÇÇ¼Ò·Î ±ä±Þ ´ëÇÇÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÀÎµµ³×½Ã¾Æ Ç×°ø ´ç±¹ ¿ª½Ã 28ÀÏ ¿ÀÀü±îÁö ÃÖ¼Ò 24½Ã°£ µ¿¾È ÀÀ¿ì¶ó¶óÀÌ °øÇ×ÀÇ ¿î¿µÀ» Áß´ÜÇß´Ù.

È­»ê Àü¹®°¡µéÀº ´çÀå ´ë±Ô¸ð ºÐÈ­°¡ ÀÏ¾î³¯ »óÈ²Àº ¾Æ´Ï¶ó¸é¼­µµ °¡´É¼ºÀ» ¹èÁ¦ÇØ¼± ¾È µÈ´Ù°í °æ°íÇß´Ù.

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1963³â ¾Æ±Ã È­»ê ´ëºÐÈ­ ´ç½Ã ÁÖº¯ ¸¶À» ÁÖ¹ÎµéÀÌ ¹ÌÃ³ ´ëÇÇÇÏÁö ¸øÇØ ¾à 1,100¿© ¸íÀÌ ¼ûÁ³°í ¼ö¹é ¸íÀÌ ´ÙÄ¡´Â Âü»ç°¡ ¹ú¾îÁ³´Ù. ÀÎµµ³×½Ã¾Æ Àç³­´ç±¹Àº ¾Æ±Ã È­»êÀÌ ´Ù½Ã ºÐÈ­ÇÒ Á¶ÁüÀ» º¸ÀÌÀÚ °æº¸´Ü°è¸¦ ‘À§Çè’À¸·Î »óÇâÇÏ°í ºÐÈ­±¸ ÁÖº¯ ÁÖ¹ÎÀ» ÀüºÎ ´ëÇÇ½ÃÄ×´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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