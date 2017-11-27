TVÁ¶¼± ¾ÞÄ¿, Àü¿øÃ¥¡æ½Åµ¿¿í...¡°5°³¿ù ¸¸¿¡ ÆÄ°Ý ±³Ã¼ ÀÌÀ¯´Â?¡±

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TVÁ¶¼± ¸ÞÀÎ ¾ÞÄ¿ Àü¿øÃ¥ÀÌ 5°³¿ù ¸¸¿¡ ¶°³ª´Â ÀÌÀ¯¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸°´Ù.
TVÁ¶¼± ÃøÀº 27ÀÏ Àü¿øÃ¥ º¯È£»ç¸¦ ´ë½ÅÇØ SBS ±¹Á¦±¹ÀåÀÌ ´ÙÀ½ ´Þ 11ÀÏºÎÅÍ ‘Á¾ÇÕ´º½º9’ÀÇ ¾ÞÄ¿¸¦ ¸ÃÀ» ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¾Õ¼ Àü º¯È£»ç Áö³ 7¿ùÃÊ TVÁ¶¼± ¸ÞÀÎ ¾ÞÄ¿·Î ¹ßÅ¹µÆ´Ù.
±×·¯³ª Àü º¯È£»ç·Î Àü°Ý ±³Ã¼µÈ ÀÌÈÄ, ±×°£ÀÇ ÁøÇà ¹æ½Ä°ú »çÅõ¸®¿Í ¹ß¼º°ú °ü·ÃÇØ TVÁ¶¼± ³»·¿ÜºÎ¿¡¼ ¾ÞÄ¿ ÀÚÁú ¹®Á¦°¡ µÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ ÀúÁ¶ÇÑ ½ÃÃ»·üµµ ¹®Á¦Á¡À¸·Î ÁöÀû ¹Þ¾Ò´Ù.
½ÇÁ¦·Î ´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ¿¡ µû¸£¸é Áö³ 23ÀÏ TVÁ¶¼± Á¾ÇÕ´º½º9ÀÇ ½ÃÃ»·üÀº 1.6%·Î Å¸ Á¾ÇÕÆí¼ºÃ¤³Î(Á¾Æí) ¸ÞÀÎ´º½ºÀÎ JTBC ´º½º·ë(6.9%), MBN ´º½º8(4.2%) ´º½ºA(2.3%)º¸´Ù ¿ùµîÈ÷ ³·¾Ò´Ù.
¶ÇÇÑ Áö³ 7¿ù13ÀÏ Àü ¾ÞÄ¿ÀÇ ¾ðÇàÀÌ µµ¸¶¿¡ ¿À¸£±âµµ Çß´Ù.
´ç½Ã Àü ¾ÞÄ¿´Â ¿ÀÇÁ´×¿¡¼ “»çÈ¸ºÎ ±âÀÚµé¿¡°Ô °ËÂû°ú Á¤(À¯¶ó)¾¾ °£¿¡ ¹º°¡ °Å·¡°¡ ÀÖ´Â °Í ¾Æ´Ï³Ä, ÃëÀç Á» ÀßÇØ´Þ¶ó°í ºÎÅ¹Çß´Âµ¥ ¾ÆÁ÷ Áø½ÇÀ» ¹àÇô³»Áö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù” ¸»Çß´Ù.
ÀÌ ¶§¹®¿¡ ÃëÀç±âÀÚµéÀº »ç³» ÀÌ¸ÞÀÏ µîÀ» ÅëÇØ “‘»õº® 5½Ã Ãâ¹ß, Æ¯°ËÀÇ ±äÀå, ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ³ú¹° ¼ö¼ö ¹«ÁË °¡´É¼º’±îÁö ÆÑÆ® ¾øÀÌ ÀÏ¹æÀÇ ÁÖÀåÀ» ´ãÀº ³»¿ë”ÀÌ¶ó¸ç “°á·ÐÀ» ³»·Á³õÀº ÃëÀç¸¦ Áö½Ã¹Þ°í, ÀÌ¸§À» °É°í ºÎ²ô·¯¿î ±â»ç¸¦ ½á¾ß ÇÏ°í, ¿ÀÇÁ´×¸àÆ®¿¡¼ °Å·ÐµÇ´Â ¸ð¿åÀ» ¿Ö °¨¼öÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁö ¹¯°í ½Í´Ù”°í ÁöÀûÇØ ³í¶õÀÌ µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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