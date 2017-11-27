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|¡ã ¹è¿ì À¯¾ÆÀÎÀÌ ÀÌ¹ø¿£ ¿µÈÆò·Ð°¡ ¹Ú¿ì¼º°ú SNS ¼³ÀüÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Ù. À¯¾ÆÀÎ Æ®À§ÅÍ Ä¸Ã³.
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¹Ú¿ì¼ºÀº 27ÀÏ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ÃÖ±Ù À¯¾ÆÀÎÀÇ SNS ³íÀï°ú °ü·ÃÇØ “¾Æ´ÑÃ´ ÇÏÁö¸¸ À¯¾ÆÀÎÀº ¼Ó¹°ÀÌ´Ù”¸ç “ÇÏ¿¬¼ö´Â »ç°úÇÒ ÇÊ¿ä¾ø´Â ÀÏ¿¡ »ç°úÇßÀ½¿¡µµ ºñ³¹Þ°í ±èÀ±¼®Àº »ç°úÇØ¾ßÇÒ ÀÏ¿¡ ´ç¿¬È÷ »ç°úÇß´Âµ¥ ±ØÂù¹Þ´Â´Ù. À¯¾ÆÀÎÀº ÇÑ±¹»çÈ¸ÀÇ ÀÌ·± ±â¿ï±â¸¦ Àß ¾ËÁö¸¸ ÀÇ½ÉÇÏÁö ¾Ê±â¿¡ ÀÚ½Å¸¸¸¸ÇÏ´Ù. ±×´Â Æò¹üÇÏ±â¿¡ Æø·ÂÀûÀÌ´Ù”¶ó°í ºñÆÇÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ À¯¾ÆÀÎÀº “Æò·ÐÀÌ ¾Æ´Ï°í, Çö»ó¿¡ ´ëÇÑ ºñÆÇÀÌ ¾Æ´Ï°í, ÇÑ »ç¶÷¿¡ ´ëÇÑ ºñ³ÀÌÀÚ ÆÇ´ÜÀ¸·Î º¸ÀÌ´Âµ¥, Á¦°¡ Àß¸ø º¸¾Ò³ª¿ä? ‘¼Ó¹°‘ÀÌ¶ó°í ¾²½Å °Ì´Ï±î?”¶ó¸ç ‘¼Ó¹°(±³¾çÀÌ ¾øÀ¸¸ç ½Ä°ßÀÌ Á¼°í, ¼¼¼ÓÀû ÀÌÀÍÀÌ³ª ¸í¿¹¿¡¸¸ ¸¶À½ÀÌ ±Þ±ÞÇÑ »ç¶÷’ÀÌ¶õ ±¹¾î»çÀü ¸µÅ©¸¦ Ã·ºÎÇß´Ù.
¶ÇÇÑ “°³ÀÎÀÇ °¨»óÀÌ ¾Æ´Ï¶ó, ¸¶Ä§Ç¥¸¦ Âï¾î Ãß¾ÇÇÑ ´Ü¾î·Î Á¤ÀÇÇÒ ¸¸Å ±í¼÷ÇÑ °üÂû°ú ÀÌÇØ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇÑ ±ÛÀÔ´Ï±î, ±× ÀÚ¼¼°¡ ¿µÈ ¸ÅÃ¼¸¦ ´Ù·ç´Â Æò·Ð°¡ÀÇ ÀÎ°£¿¡ ´ëÇÑ Á¢±Ù ¹æ½ÄÀÔ´Ï±î”¶ó¸ç “¼Õ½¬¿î Æò°¡¿¡ Áßµ¶µÇ¾î Å¸¼º¿¡ Á¥Àº ÇÑ ÀÎ°£, ±ÛÀº ¼ÒÁßÀÌ ´Ù·ï¾ßÁÒ. ‘ÇÁ·Î’¶ó¸é ´õ¿í”ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌ¿¡ ¹Ú¿ì¼ºÀº “¹Ùºü¼ ÇÑ ¸¶µð¸¸ ¸ÕÀú ³²±ä´Ù. ¿ª½Ã³ª Àú¿¡°Ô¸¸Àº Ä£ÀýÇÏ±º¿ä. ³²ÀÚ-¿µÈ-Æò·Ð°¡¶ó´Â Á¦ À§Ä¡¿¡ ´ëÇÑ ¹è·Á´Â ´ç½ÅÀÌ ºñ¾Æ³É°Å¸° ¼ö¸¹Àº ¿©¼ºµé¿¡ ´ëÇÑ ¶Ç´Ù¸¥ Æø·ÂÀÌ´Ù. ÀúÇÑÅ× ÇÏµíÀÌ ´Ù¸¥ ºÐ²², È¤Àº ´Ù¸¥ºÐÇÑÅ× Çßµí ÀúÇÑÅ× Çß¾î¾ßÁÒ. ÀÌ°Í¸¸À¸·Î ÀÌ¹Ì ±âµæ±Ç”ÀÌ¶ó°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù.
¶ÇÇÑ “¼Ó¹° °ü·ÃÀº ¼Õ½¬¿î »çÀüÀû ÀÇ¹Ì°¡ ¾Æ´Ï¶ó À¯·ÂÇÑ ÇÐÀÚÀÇ °í³ú°¡ ´ã±ä ÀÇ¹Ì¸¦, Á¦°¡ ¿Ö ´Ù Å« ³²ÀÚ ¾î¸¥ÇÑÅ× ±×·¡¾ßÇÏ´ÂÁö ¸ð¸£°ÚÁö¸¸, ¾Æ¹«Æ° »óÈ²ÀÌ ÀÌ·¸°Ô µÆÀ¸´Ï, ½Ã°£ÀÌ ³¯ ¶§ Ä£ÀýÇÏ°Ô ¼Ò°³ÇØµå¸®°Ú´Ù”°í ºÎ¿¬Çß´Ù.
±×·¯ÀÚ À¯¾ÆÀÎÀº “ÀÍ¸íÀ¸·Î ÇàÇØÁö´Â Áý´ÜÀûÀÌ°í ¹«Â÷º°ÀûÀÎ Æø·Â°ú Á÷¾÷ÀÎÀÇ ½Ç¸íÀ» °É°í ÇàÇØÁö´Â ºñ³¿¡ °°Àº ÀÚ¼¼·Î ´ëÀÀÇÒ ¼ö´Â ¾ø´Ù”¸ç ÀÚ½ÅÀÇ ÅÂµµ°¡ ´Ù¸¥ ÀÌÀ¯¸¦ ¼³¸íÇÏ´Â ÇÑÆí “µÎ °¡Áö ¸ðµÎ ÇÑÅë¼ÓÀÇ Âü´ãÇÑ Æø·ÂÀÌ¶ó ÇÒÁö¶óµµ Àú´Â Á¦ Á¤µµ¸¦ ÁöÅ°°Ú´Ù”°í ¶Ç ±ÛÀ» ³²°å´Ù.
ÀÌ¾î “¹«·Ê¸¦ Á¤È®È÷ ÁöÀûÇÏ°í ½ÃÁ¤À» ¿ä±¸ÇÏ½Å´Ù¸é °í·ÁÇØº¸°ÚÀ¸³ª, ¿¹ÀÇ¸¦ °ÅÀýÇÏ½Å´Ù°í ÇØ¼ Á¦°¡ ½º½º·Î ¹«·ÊÇÔÀ» ¿¬±âÇÒ ÇÊ¿ä´Â ¾ø´Ù. Æø·ÂÀº Æø·ÂÀ» ³º´Â´Ù”¸é¼ “ÇÇÇØÀÚ¸¦ ÀÚÃ³ÇÏ¸ç ½º½º·Î ¸éÁËºÎ¸¦ Áã°í Áý´Ü Æø·ÂÀ» ÀÚÇàÇÏ´Â ÀÏºÎ ÀÍ¸íÀÇ Á¸Àç°¡ ’Æø·Â¿¡ ´ëÇÑ ÀúÇ×‘ÀÌ³Ä”°í ÀüÇß´Ù.
À¯¾ÆÀÎÀº “°¡ÇØ ´ç»çÀÚ°¡ ¾Æ´Ñ ´ë»ó Á¨´õ ÀüÃ¼¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¹é¸íÀÇ Á¶Á÷Àû Æø·ÂÀÌ Á¤´çÈµÉ ¼ö´Â ¾ø´Ù. ½ÉÁö¾î °¡ÇØ´ç»çÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Æø·Â º¸º¹ ¿ª½Ã Á¤´çÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”¸é¼ “±× ³ðÀÇ ¾ÖÈ£¹ÚÀÌ ¿©¼º¿¡°Ô °¡ÇØÁö´Â ½¢ÇÑ Æø·ÂÀ» ´ëº¯ÇÑ´Ù ÇÒÁö¶óµµ, ±×¿¡ ´ëÇÑ Áý´ÜÀû À¶´ÜÆø°ÝÀÌ Æä¹Ì´ÏÁòÀº ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
µ¡ºÙ¿© “½ÇÃ¼¸¦ µå·¯³»Áö ¾Ê°í ’ÇÇÇØÀÚ‘¶ó´Â ÀÌ¸§À» ¹«±â·Î »ç¿ëÇÏ¸ç ½ÇÁ¦ ÇÇÇØ ¿©¼ºµéÀÇ ¸í¿¹¸¦ ´õ·´È÷°í, ¹«Â÷º°Àû ºñ³°ú ÀÎ½Å°ø°ÝÀ» ½ñ¾Æ³»´Â ºñÁ¤»óÀû Æø·Â Áý´Ü¿¡°Ô »ç¿ëÇÑ ’¸Þ°¥Áþ‘ ¹ß¾ð¿¡ ´ëÇÑ »ç°ú¸¦ ¹Ù¶ó½Ê´Ï±î? ²Þ ±ú¼¼¿ä”¶ó¸ç “¼±ÅÃÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ¸³ª ³²ÀÚ¶ó´Â ±âµæ±ÇÀ¸·Î ÅÂ¾î³ª ¾îÂ¿ µµ¸® ¾øÀÌ °¡ÇØ Áý´Ü¿¡ ¼Ò¼ÓµÈ ÇÑ ÀÎ°£À¸·Î¼, ½ÇÁ¸ÇÏ´Â ¸ðµç ¿©¼ºµéÀÇ ÀÎ±Ç ½ÅÀå°ú ÇÇÇØ È¸º¹, »óÃ³ÀÇ Ä¡À¯¸¦ À§ÇØ Á¦°¡ ¼ÓÇÑ ¸ðµç Å©°í ÀÛÀº »çÈ¸¿¡¼ µ½°Ú´Ù”°í ±ÛÀ» Àû¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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