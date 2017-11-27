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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.27 ¿ù 18:15
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À¯¾ÆÀÎ, ÀÌ¹ø¿£ ¿µÈ­Æò·Ð°¡ ¹Ú¿ì¼º°ú ¼³Àü...¡°À¯¾ÆÀÎÀº ¼Ó¹°¡± VS ¡°¼Ó¹°? ¶æ ¾Ë°í ¾²³ª¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.27  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹è¿ì À¯¾ÆÀÎÀÌ ÀÌ¹ø¿£ ¿µÈ­Æò·Ð°¡ ¹Ú¿ì¼º°ú SNS ¼³ÀüÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Ù. À¯¾ÆÀÎ Æ®À§ÅÍ Ä¸Ã³.

 

¹è¿ì À¯¾ÆÀÎÀÌ ÀÌ¹ø¿£ ¿µÈ­Æò·Ð°¡ ¹Ú¿ì¼º°ú SNS ¼³ÀüÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Ù.

¹Ú¿ì¼ºÀº 27ÀÏ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ÃÖ±Ù À¯¾ÆÀÎÀÇ SNS ³íÀï°ú °ü·ÃÇØ “¾Æ´ÑÃ´ ÇÏÁö¸¸ À¯¾ÆÀÎÀº ¼Ó¹°ÀÌ´Ù”¸ç “ÇÏ¿¬¼ö´Â »ç°úÇÒ ÇÊ¿ä¾ø´Â ÀÏ¿¡ »ç°úÇßÀ½¿¡µµ ºñ³­¹Þ°í ±èÀ±¼®Àº »ç°úÇØ¾ßÇÒ ÀÏ¿¡ ´ç¿¬È÷ »ç°úÇß´Âµ¥ ±ØÂù¹Þ´Â´Ù. À¯¾ÆÀÎÀº ÇÑ±¹»çÈ¸ÀÇ ÀÌ·± ±â¿ï±â¸¦ Àß ¾ËÁö¸¸ ÀÇ½ÉÇÏÁö ¾Ê±â¿¡ ÀÚ½Å¸¸¸¸ÇÏ´Ù. ±×´Â Æò¹üÇÏ±â¿¡ Æø·ÂÀûÀÌ´Ù”¶ó°í ºñÆÇÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ À¯¾ÆÀÎÀº “Æò·ÐÀÌ ¾Æ´Ï°í, Çö»ó¿¡ ´ëÇÑ ºñÆÇÀÌ ¾Æ´Ï°í, ÇÑ »ç¶÷¿¡ ´ëÇÑ ºñ³­ÀÌÀÚ ÆÇ´ÜÀ¸·Î º¸ÀÌ´Âµ¥, Á¦°¡ Àß¸ø º¸¾Ò³ª¿ä? ‘¼Ó¹°‘ÀÌ¶ó°í ¾²½Å °Ì´Ï±î?”¶ó¸ç ‘¼Ó¹°(±³¾çÀÌ ¾øÀ¸¸ç ½Ä°ßÀÌ Á¼°í, ¼¼¼ÓÀû ÀÌÀÍÀÌ³ª ¸í¿¹¿¡¸¸ ¸¶À½ÀÌ ±Þ±ÞÇÑ »ç¶÷’ÀÌ¶õ ±¹¾î»çÀü ¸µÅ©¸¦ Ã·ºÎÇß´Ù.

¶ÇÇÑ “°³ÀÎÀÇ °¨»óÀÌ ¾Æ´Ï¶ó, ¸¶Ä§Ç¥¸¦ Âï¾î Ãß¾ÇÇÑ ´Ü¾î·Î Á¤ÀÇÇÒ ¸¸Å­ ±í¼÷ÇÑ °üÂû°ú ÀÌÇØ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇÑ ±ÛÀÔ´Ï±î, ±× ÀÚ¼¼°¡ ¿µÈ­ ¸ÅÃ¼¸¦ ´Ù·ç´Â Æò·Ð°¡ÀÇ ÀÎ°£¿¡ ´ëÇÑ Á¢±Ù ¹æ½ÄÀÔ´Ï±î”¶ó¸ç “¼Õ½¬¿î Æò°¡¿¡ Áßµ¶µÇ¾î Å¸¼º¿¡ Á¥Àº ÇÑ ÀÎ°£, ±ÛÀº ¼ÒÁßÀÌ ´Ù·ï¾ßÁÒ. ‘ÇÁ·Î’¶ó¸é ´õ¿í”ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÀÌ¿¡ ¹Ú¿ì¼ºÀº “¹Ùºü¼­ ÇÑ ¸¶µð¸¸ ¸ÕÀú ³²±ä´Ù. ¿ª½Ã³ª Àú¿¡°Ô¸¸Àº Ä£ÀýÇÏ±º¿ä. ³²ÀÚ-¿µÈ­-Æò·Ð°¡¶ó´Â Á¦ À§Ä¡¿¡ ´ëÇÑ ¹è·Á´Â ´ç½ÅÀÌ ºñ¾Æ³É°Å¸° ¼ö¸¹Àº ¿©¼ºµé¿¡ ´ëÇÑ ¶Ç´Ù¸¥ Æø·ÂÀÌ´Ù. ÀúÇÑÅ× ÇÏµíÀÌ ´Ù¸¥ ºÐ²², È¤Àº ´Ù¸¥ºÐÇÑÅ× Çßµí ÀúÇÑÅ× Çß¾î¾ßÁÒ. ÀÌ°Í¸¸À¸·Î ÀÌ¹Ì ±âµæ±Ç”ÀÌ¶ó°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù.

¶ÇÇÑ “¼Ó¹° °ü·ÃÀº ¼Õ½¬¿î »çÀüÀû ÀÇ¹Ì°¡ ¾Æ´Ï¶ó À¯·ÂÇÑ ÇÐÀÚÀÇ °í³ú°¡ ´ã±ä ÀÇ¹Ì¸¦, Á¦°¡ ¿Ö ´Ù Å« ³²ÀÚ ¾î¸¥ÇÑÅ× ±×·¡¾ßÇÏ´ÂÁö ¸ð¸£°ÚÁö¸¸, ¾Æ¹«Æ° »óÈ²ÀÌ ÀÌ·¸°Ô µÆÀ¸´Ï, ½Ã°£ÀÌ ³¯ ¶§ Ä£ÀýÇÏ°Ô ¼Ò°³ÇØµå¸®°Ú´Ù”°í ºÎ¿¬Çß´Ù.

±×·¯ÀÚ À¯¾ÆÀÎÀº “ÀÍ¸íÀ¸·Î ÇàÇØÁö´Â Áý´ÜÀûÀÌ°í ¹«Â÷º°ÀûÀÎ Æø·Â°ú Á÷¾÷ÀÎÀÇ ½Ç¸íÀ» °É°í ÇàÇØÁö´Â ºñ³­¿¡ °°Àº ÀÚ¼¼·Î ´ëÀÀÇÒ ¼ö´Â ¾ø´Ù”¸ç ÀÚ½ÅÀÇ ÅÂµµ°¡ ´Ù¸¥ ÀÌÀ¯¸¦ ¼³¸íÇÏ´Â ÇÑÆí “µÎ °¡Áö ¸ðµÎ ÇÑÅë¼ÓÀÇ Âü´ãÇÑ Æø·ÂÀÌ¶ó ÇÒÁö¶óµµ Àú´Â Á¦ Á¤µµ¸¦ ÁöÅ°°Ú´Ù”°í ¶Ç ±ÛÀ» ³²°å´Ù.

ÀÌ¾î “¹«·Ê¸¦ Á¤È®È÷ ÁöÀûÇÏ°í ½ÃÁ¤À» ¿ä±¸ÇÏ½Å´Ù¸é °í·ÁÇØº¸°ÚÀ¸³ª, ¿¹ÀÇ¸¦ °ÅÀýÇÏ½Å´Ù°í ÇØ¼­ Á¦°¡ ½º½º·Î ¹«·ÊÇÔÀ» ¿¬±âÇÒ ÇÊ¿ä´Â ¾ø´Ù. Æø·ÂÀº Æø·ÂÀ» ³º´Â´Ù”¸é¼­ “ÇÇÇØÀÚ¸¦ ÀÚÃ³ÇÏ¸ç ½º½º·Î ¸éÁËºÎ¸¦ Áã°í Áý´Ü Æø·ÂÀ» ÀÚÇàÇÏ´Â ÀÏºÎ ÀÍ¸íÀÇ Á¸Àç°¡ ’Æø·Â¿¡ ´ëÇÑ ÀúÇ×‘ÀÌ³Ä”°í ÀüÇß´Ù.

À¯¾ÆÀÎÀº “°¡ÇØ ´ç»çÀÚ°¡ ¾Æ´Ñ ´ë»ó Á¨´õ ÀüÃ¼¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¹é¸íÀÇ Á¶Á÷Àû Æø·ÂÀÌ Á¤´çÈ­µÉ ¼ö´Â ¾ø´Ù. ½ÉÁö¾î °¡ÇØ´ç»çÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Æø·Â º¸º¹ ¿ª½Ã Á¤´çÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”¸é¼­ “±× ³ðÀÇ ¾ÖÈ£¹ÚÀÌ ¿©¼º¿¡°Ô °¡ÇØÁö´Â ½¢ÇÑ Æø·ÂÀ» ´ëº¯ÇÑ´Ù ÇÒÁö¶óµµ, ±×¿¡ ´ëÇÑ Áý´ÜÀû À¶´ÜÆø°ÝÀÌ Æä¹Ì´ÏÁòÀº ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í °­Á¶Çß´Ù.

µ¡ºÙ¿©  “½ÇÃ¼¸¦ µå·¯³»Áö ¾Ê°í ’ÇÇÇØÀÚ‘¶ó´Â ÀÌ¸§À» ¹«±â·Î »ç¿ëÇÏ¸ç ½ÇÁ¦ ÇÇÇØ ¿©¼ºµéÀÇ ¸í¿¹¸¦ ´õ·´È÷°í, ¹«Â÷º°Àû ºñ³­°ú ÀÎ½Å°ø°ÝÀ» ½ñ¾Æ³»´Â ºñÁ¤»óÀû Æø·Â Áý´Ü¿¡°Ô »ç¿ëÇÑ ’¸Þ°¥Áþ‘ ¹ß¾ð¿¡ ´ëÇÑ »ç°ú¸¦ ¹Ù¶ó½Ê´Ï±î? ²Þ ±ú¼¼¿ä”¶ó¸ç “¼±ÅÃÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ¸³ª ³²ÀÚ¶ó´Â ±âµæ±ÇÀ¸·Î ÅÂ¾î³ª ¾îÂ¿ µµ¸® ¾øÀÌ °¡ÇØ Áý´Ü¿¡ ¼Ò¼ÓµÈ ÇÑ ÀÎ°£À¸·Î¼­, ½ÇÁ¸ÇÏ´Â ¸ðµç ¿©¼ºµéÀÇ ÀÎ±Ç ½ÅÀå°ú ÇÇÇØ È¸º¹, »óÃ³ÀÇ Ä¡À¯¸¦ À§ÇØ Á¦°¡ ¼ÓÇÑ ¸ðµç Å©°í ÀÛÀº »çÈ¸¿¡¼­ µ½°Ú´Ù”°í ±ÛÀ» Àû¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ½Åµ¿¿í, ±èÁ¾´ë ÀÇ¿ø¿¡ °­ÇÑ ºñ³­ ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ ¡®ÀÎ°Ý Å×·¯¡¯ ¾ð±Þ?¡±
  • 2018ÇÐ³âµµ ¼ö´É, ¿¹»ó µî±ÞÄÆ °ø°³¡¦¡°1µî±Þ ±¹¾î 93Á¡, ¼öÇÐ 92Á¡¡±
  • ¼ö´É ±¹¾î¡¤¼öÇÐ ³­ÀÌµµ´Â?¡¦¡°±¹¾î ³­ÀÌµµ ³ô°í ¼öÇÐÀº ±³°ú À§ÁÖ¡±
  • ¡®KBO 2Â÷ µå·¡ÇÁÆ®¡¯ 26¸í ÀÌÀû, °íÈ¿ÁØ¡¤ÀÌº´±Ô ·Ôµ¥ú¼...¼ÕÁÖÀÎ¡¤¹Ú¼¼¿õ »ï¼ºú¼
  • ¼Õ¾Æ¼·, ¸ÞÀÌÀú¸®±× ÁøÃâ °¡´É¼ºÀº?...¡°·Ôµ¥ ³²°í ½ÍÁö¸¸, Çö½ÇÀû º¸»ó ¹Þ°í ½ÍÀº ¸¶À½¡±
    • ½Åµ¿¿í, ±èÁ¾´ë ÀÇ¿ø¿¡ °­ÇÑ ºñ³­ ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ ¡®ÀÎ°Ý Å×·¯¡¯ ¾ð±Þ?¡± ½Åµ¿¿í, ±èÁ¾´ë ÀÇ¿ø¿¡ °­ÇÑ ºñ³­ ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ ¡®ÀÎ°Ý Å×·¯¡¯ ¾ð±Þ?¡±
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    2
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    10
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    È£Âî¹Î-°æÁÖ¿¢½ºÆ÷, 300¸¸ °ü¶÷°´ µ¹ÆÄ
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 11¿ù 27ÀÏ~)
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 11¿ù 24ÀÏ~)
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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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