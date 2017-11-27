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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.27 ¿ù 18:15
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¹Ú¿ì¼º Æò·Ð°¡, À¯¾ÆÀÎ ÇâÇØ ÀÏÄ§¡¦¡°¿ª½Ã³ª ³²ÀÚÀÎ Àú¿¡°Õ Ä£ÀýÇÏ³×¿ä¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.27  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹è¿ì À¯¾ÆÀÎÀÌ 27ÀÏ ¿µÈ­ Æò·Ð°¡ ¹Ú¿ì¼º¾¾¿Í ¼³ÀüÀ» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.

 

¹è¿ì À¯¾ÆÀÎÀÌ ¿À´Ãµµ ¼³ÀüÀ» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.

À¯¾ÆÀÎÀº 27ÀÏ ÀÚ½ÅÀ» ºñÆÇÇÑ ¿µÈ­Æò·Ð°¡ ¹Ú¿ì¼º¿¡°Ô “Æò·Ð°¡ÀÇ »çÈ¸Àû ¿ªÇÒ°ú °í³ú¸¦ Á¶½É½º·´°Ô µé¿©´Ùº¸´Ï ¼Õ½¬¿î ‘Æò°¡'¿¡ Áßµ¶µÅ Å¸¼º¿¡ Á¥Àº ÇÑ ’ÀÎ°£'ÀÌ º¸ÀÎ´Ù. °³ÀÎÀûÀÎ »ý°¢°ú °¨»óÀ» ÀüÇÑ´Ù. 'À¯¾ÆÀÎÀº ¼Ó¹°ÀÌ´Ù'¶ó... ±ÛÀº ¼ÒÁßÈ÷ ´Ù·ï¾ß µÈ´Ù. ‘ÇÁ·Î'¶ó¸é ´õ´õ¿í”ÀÌ¶ó°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù.

ÀÌ¾î “º¸¾Ò³×¿ä. ÀÌ ±ÛÀ». Æò·ÐÀÌ ¾Æ´Ï°í Çö»ó¿¡ ´ëÇÑ ºñÆÇµµ ¾Æ´Ï°í ÇÑ »ç¶÷¿¡ ´ëÇÑ ‘ºñ³­’ÀÌÀÚ ‘ÆÇ´Ü’À¸·Î º¸ÀÌ´Âµ¥ Á¦°¡ Àß¸ø º¸¾Ò³ª¿ä? Àú´Â ±× ‘ÆÇ´Ü’ÀÌ ½±Áö ¾ÊÀº »ç¶÷ÀÌ¶ó ´ë½Å ¿©Âã°Ú½À´Ï´Ù. ‘¼Ó¹°’ÀÌ¶ó°í ¾²½Å °Ì´Ï±î?”¶ó°í µÇ¹°¾ú´Ù. À¯¾ÆÀÎÀº ‘¼Ó¹°'ÀÇ »çÀüÀû ÀÇ¹Ì¸¦ »çÁøÀ¸·Î Ä¸Ã³ÇØ ¿Ã¸®±âµµ Çß´Ù.

¾Õ¼­ ¿µÈ­Æò·Ð°¡ ¹Ú¿ì¼ºÀº Áö³­ 25ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “¾Æ´ÑÃ´ÇÏÁö¸¸ À¯¾ÆÀÎÀº ¼Ó¹°ÀÌ´Ù. ÇÏ¿¬¼ö´Â »ç°úÇÒ ÇÊ¿ä ¾ø´Â ÀÏ¿¡ »ç°úÇßÀ½¿¡µµ ºñ³­¹Þ´Â´Ù. ±èÀ±¼®Àº »ç°úÇØ¾ß ÇÒ ÀÏ¿¡ ´ç¿¬È÷ »ç°úÇß´Âµ¥ ±ØÂù ¹Þ´Â´Ù. À¯¾ÆÀÎÀº ÇÑ±¹ »çÈ¸ÀÇ ÀÌ·± ±Ø´ÜÀû ±â¿ï±â¸¦ ¾ÆÁÖ Àß ¾È´Ù. ¾ËÁö¸¸, ÀÇ½ÉÇÏÁö ¾Ê±â¿¡, ÀÚ½Å¸¸¸¸ÇÏ´Ù. ±×´Â Áö±ØÈ÷ Æò¹üÇÏ¸ç, ±×·¡¼­ Æø·ÂÀûÀÌ´Ù”¶ó°í ±ÛÀ» ³²°Ü ±â¿ï¾îÁø ¿îµ¿Àå¿¡¼­ À¯¾ÆÀÎÀÇ ¹ß¾ðÀÌ °¡Áú ¼ö ÀÖ´Â Æø·Â¼ºÀ» ÁöÀûÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

27ÀÏ À¯¾ÆÀÎÀÌ ³²±ä ¹Ý¹Ú±Û¿¡ ¹Ú¿ì¼ºÀº “¹Ùºü¼­ ÇÑ ¸¶µð¸¸ ¸ÕÀú ³²±é´Ï´Ù. ¿ª½Ã³ª Àú¿¡°Ô¸¸Àº Ä£ÀýÇÏ½Ã±º¿ä. ³²ÀÚ-¿µÈ­-Æò·Ð°¡¶ó´Â Á¦ À§Ä¡¿¡ ´ëÇÑ ¹è·Á´Â, ´ç½ÅÀÌ ºñ¾Æ³É°Å¸° ¼ö¸¹Àº ‘¿©¼ºµé’¿¡ ´ëÇÑ ¶Ç ´Ù¸¥ Æø·ÂÀÔ´Ï´Ù. ÀúÇÑÅ× ÇÏµíÀÌ ´Ù¸¥ ºÐ²² Çßµç°¡, ´Ù¸¥ ºÐÇÑÅ× Çßµí ÀúÇÑÅ× Çß¾î¾ßÁÒ. ÀÌ°Í¸¸À¸·Î ‘³²ÀÚµé'Àº ÀÌ¹Ì ±âµæ±ÇÀÎ °Å¿¡¿ä”¶ó°í ÀÏÄ§À» ³¯·È´Ù.

½ÇÁ¦·Î À¯¾ÆÀÎÀÌ Áö³­ 26ÀÏ ¹Ú¿ì¼º¿¡°Ô ³²±ä ±ÛÀ» º¸¸é “¹Ý¹ÚÀÌ ¾Æ´Ñ ÀúÀÇ ¸¶À½À» ÀüÇÕ´Ï´Ù”, “¼¼»óÀÌ Âü ÁÁ¾ÆÁ³³×¿ä. ¹è¿ì¿Í Æò·Ð°¡°¡ ÀÌ·¸°Ô ´ÙÀÌ·ºÆ®·Î ¼ÒÅëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ Àç¹ÌÀÖ³×¿ä”, “ÁÁÀº Æò·Ð, ÁÁÀº ½Ã¼± ±â´ëÇÏ°Ú½À´Ï´Ù. ¹Ý°©½À´Ï´Ù” µî ÀÚ½ÅÀ» ºñÆÇÇÏ´ø ¿©¼ºµé¿¡°Ô ¹Ý¸»ÀÌ³ª °¡¸£Ä¡´Â µíÇÑ ¸»Åõ, ºñ²¿´Â ¸»Åõ¸¦ »ç¿ëÇß´ø °Í°ú´Â ´Ù¸¥ ¿¹ÀÇ ¹Ù¸¥ ¸»Åõ¸¦ »ç¿ëÇßÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

Ä®·³´Ï½ºÆ® ³ëÁ¤ÅÂ ¿ª½Ã 26ÀÏ SNS¸¦ ÅëÇØ “¼¼»ó¿¡ ´Ù¸¥ »ç¶÷À» '»¡°»ÀÌ'¶ó ºÎ¸£´Â »ç¶÷ÀÌ Áøº¸ÁÖÀÇÀÚ ÀÏ ¼ö ¾øµíÀÌ, ´Ù¸¥ ÀÌ¸¦ '¸Þ°¥Áþ'ÇÑ´Ù°í ¼Õ°¡¶ôÁú ÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ Æä¹Ì´Ï½ºÆ®ÀÏ ¼ö ¾ø´Ù”°í À¯¾ÆÀÎ¿¡°Ô ÀÏÄ§À» ³²°å´Ù.

À¯¾ÆÀÎÀº ¾Õ¼­ ÇÑ ´©¸®²ÛÀÇ ±ÛÀ» ÀÎ¿ëÇÏ¸ç “¾ÖÈ£¹ÚÀ¸·Î ¸Â¾ÆºÃÀ½?”ÀÌ¶ó´Â ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù°¡ ´©¸®²Ûµé·ÎºÎÅÍ ÁöÀûÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ´©¸®²ÛµéÀº ³²¼ºÀÇ “¸Â¾ÆºÃ³Ä” “¶§¸°´Ù” µîÀÇ ¹ß¾ðÀº ¿©¼º ÀÔÀå¿¡¼± Àå³­ ¿©ºÎ¿¡ »ó°ü¾øÀÌ À§ÇùÀûÀ¸·Î ¹Þ¾Æµé¿©Áø´Ù¸ç À¯¾ÆÀÎÀÇ »ç°ú¸¦ ¿ä±¸Çß´Ù.

±×·¯³ª ÀÌÈÄ À¯¾ÆÀÎÀº Àå³­½º·¯¿î ±ÛÀ» ³²±â¸ç ÀÚ½ÅÀ» ºñÆÇÇÏ´Â ´©¸®²ÛÀ» Ã£¾Æ°¡ ÀÏÀÏÀÌ ´äº¯À» ³²±â´Ù°¡ °á±¹ ¼³ÀüÀ¸·Î ¹øÁö°Ô µÆ´Ù.

ÀÌ °úÁ¤¿¡¼­ À¯¾ÆÀÎÀº ÇÑ ´©¸®²Û¿¡°Ô “Æä¹ÌÀÎ Ã´ ¸Þ°¥Áþ ±×¸¸”ÀÌ¶ó¸ç ³²¼ºµé »çÀÌ¿¡¼­ ¿©¼º Æä¹Ì´Ï½ºÆ®µéÀ» ºñÇÏÇÒ ¶§ ¾²´Â ´Ü¾î¸¦ ½á ´õ¿í ³í¶õÀ» Å°¿ü´Ù. ¿©±â¿¡ ÀÏºÎ ´©¸®²Ûµé ¿ª½Ã À¯¾ÆÀÎÀ» ÇÑ±¹³²¼ºÀ» Á¶·ÕÇÒ ¶§ ¾²´Â ‘ÇÑ³²(ÇÑ±¹³²ÀÚÀÇ ÁÙÀÓ¸»)’ÀÌ¶ó ºÎ¸£¸ç Áö±Ý±îÁöµµ ¼³ÀüÀÌ °è¼Ó ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.

³í¶õÀÌ Ä¿ÁöÀÚ À¯¾ÆÀÎÀº °á±¹ 26ÀÏ SNS¸¦ ÅëÇØ ÀÚ½ÅÀº ‘Æä¹Ì´Ï½ºÆ®’¶ó¸ç °©ÀÛ½º·¯¿î Æä¹Ì´Ï½ºÆ® ¼±¾ðÀ» ÇßÀ¸³ª ³í¶õÀº °è¼ÓµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¼Õ¾Æ¼·, ¸ÞÀÌÀú¸®±× ÁøÃâ °¡´É¼ºÀº?...¡°·Ôµ¥ ³²°í ½ÍÁö¸¸, Çö½ÇÀû º¸»ó ¹Þ°í ½ÍÀº ¸¶À½¡±
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    2
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    10
    ¡°º°ÀÌ µÈ ±×µé¡±¡¦Ã»·æ¿µÈ­Á¦, Íº±è¿µ¾Ö¡¤±èÁÖÇõ µî Ãß¸ð ÀÚ¸® ¸¶·ÃÇØ
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    È£Âî¹Î-°æÁÖ¿¢½ºÆ÷, 300¸¸ °ü¶÷°´ µ¹ÆÄ
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 11¿ù 27ÀÏ~)
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 11¿ù 24ÀÏ~)
    25ÀÏ ÅäÅ©ÄÜ¼­Æ®¡¤Æä½ºÆ¼¹ú µî Ã»¼Ò³â ¹®È­Çà»ç ÀÕµû¶ó ¸¶·Ã

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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