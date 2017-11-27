ºñ ¡°µþ, ÀÏ´Ü ½ÖÄ¿Ç® ÀÖ´Ù¡±...¡°±èÅÂÈñ ´à¾Ò³ª¡± ³×Æ¼Áð ¿Í±Û¿Í±Û

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ÀÌ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “À¯ÀüÀÚ°¡ ÁÁÀ¸´Ï ¿¹»Üµí” “¾ö¸¶ ¾ó±¼¿¡ ¾Æºü Å°¸é ¿©½ÅÀÏ°Í °°´Ù” “µþÀº ºñ ´à¾Æµµ ÀÌ»Ü µí” "±èÅÂÈñ ´à¾Ò´Ù´Â °Å³×" µîÀÇ ¶ß°Å¿î ¹ÝÀÀÀ» ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ºñ¿Í ±èÅÂÈñ ºÎºÎ´Â Áö³´Þ 25ÀÏ Ã¹ µþÀ» ³º¾Ò´Ù.
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