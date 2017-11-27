·Ôµ¥, ³ª¿øÅ¹ Áö¸í¡¦¡°°­¹ÎÈ£ ÀÚ¸® ¸Þ¿ï ½ÅÀÎ Æ÷¼ö¡±

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¿ÃÇØ 2Â÷ 2¶ó¿îµå·Î »ï¼º À¯´ÏÆûÀ» ÀÔÀº ³ª¿øÅ¹Àº 2017 Ç»Ã³½º¸®±× 55°æ±â¿¡¼ Å¸À² 0.302 5È¨·± 34Å¸Á¡À» ±â·ÏÇÑ ½ÅÀÎ Æ÷¼ö´Ù.
³ª¿øÅ¹Àº 1±º¿¡¼± 12°æ±â¿¡ ³ª¿Í Å¸À² 0.217(23Å¸¼ö 5¾ÈÅ¸)ÀÇ ¼ºÀûÀ» ³Â´Ù.
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