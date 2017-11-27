µ¿±¹´ëÑû ¼ºÃßÇà »ç°Ç, ÆÇ»ç°¡ °¡ÇØÀÚ ¿ËÈ£ÇØ ³í¶õ¡¦¡°ÆÇ»ç°¡ ´ë³õ°í Æíµé¾î¡±

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Áö³ 4¿ù 21ÀÏ ¹ã 9½Ã²² ¼÷¸í¿©ÀÚ´ëÇÐ±³ Ä·ÆÛ½º¿¡ Ä§ÀÔÇÑ µ¿±¹´ëÇÐ±³ »çÇÐ°ú ÀçÇÐ»ý A±ºÀº ÇÇÇØÀÚ B¾çÀ» °Á¦·Î ²ø¾î¾È¾Ò°í, B¾çÀÌ ¹ÝÇ×ÇÏÀÚ ¹ß·Î Â÷¸ç Æø·ÂÀ» ÈÖµÑ·¶´Ù. ´ç½Ã ÇöÇà¹üÀ¸·Î Ã¼Æ÷µÈ A±ºÀº ¹«´ÜÄ§ÀÔ ¹× °Á¦ÃßÇà, »óÇØÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆ´Ù.
°øÆÇÀº Áö³ 10¿ù 21ÀÏ ¼¿ï¼ºÎÁö¹ý¿¡¼ ¿·È´Ù.
°øÆÇ¿¡¼ ÇÇ°íÀÎ A±º°ú A±ºÀÇ º¯È£»ç´Â A±ºÀÌ ¼ú¿¡ ¸¹ÀÌ ÃëÇØ ºí·¢¾Æ¿ô »óÅÂ¿¡¼ ¹üÇàÀ» ÀúÁú·¶´Ù¸ç ½É½Å¹Ì¾à »óÅÂ¸¦ °Á¶Çß´Ù. ¹Ý¸é ¿ø°í ÃøÀº A±ºÀÌ ºí·¢¾Æ¿ô »óÅÂ°¡ ¾Æ´Ï¾úÀ¸¸ç ¸ÇÁ¤½Å¿¡¼ ¹üÇàÀÌ ÀÌ·ïÁ³´Ù°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù.
ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ ¿ø°í Ãø º¯È£»ç°¡ “CCTV¸¦ º¸¸é ¹üÇà ´ç½Ã B±ºÀº ºñÆ²ºñÆ² °ÈÁö ¾Ê¾Ò´Ù”¸ç “¼ú¿¡ ÃëÇØ ÇÊ¸§ÀÌ ²÷°å´Ù´Â °ÍÀº ½Åºù¼ºÀÌ ¾ø´Ù”°í ÁÖÀåÇÏÀÚ ´ã´ç ÆÇ»ç°¡ ºÒÇöµí “±â¾ïÀÌ ¾È ³¯ ¼öµµ ÀÖ°ÚÁÒ”¶ó¸ç ³¢¾îµé¾ú´Ù.
ÀÌ¾î ´ã´ç ÆÇ»ç´Â "ºí·¢¾Æ¿ôÀÌ¸é ±× ¶© ±â¾ï³ª´Âµ¥ Áö±Ý ±â¾ï ¾È ³¯ ¼ö ÀÖÁÒ. º¯È£»ç´ÔÀº ¼ú ¸¹ÀÌ ¾È µå¼ÅºÃ¾î¿ä? ºí·¢¾Æ¿ô ÇÑ ¹ø ¾È °Þ¾îºÃ³ª?”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÇÇ°í ÃøÀÌ “¼ú¿¡ ÃëÇØ ±â¾ïÀÌ ³ªÁö ¾Ê´Â ºí·¢¾Æ¿ô »óÅÂ¿´´Ù”¸ç ½É½Å¹Ì¾àÀ» ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²¿¡¼ ÆÇ»ç°¡ ÀÌ¸¦ Æíµé¸ç ¿ÀÈ÷·Á ¿ø°í Ãø º¯È£»ç¿¡°Ô ÇÉÀÜÀ» ÁØ ¼ÀÀÌ´Ù.
´ç½Ã ÀÌ »ç°ÇÀº ¼÷¸í¿©´ë ³»¿¡¼ Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ¾ú´øÁö¶ó °øÆÇ¿¡´Â ¹æÃ»°´À¸·Î ¼÷¸í¿©´ë ÀçÇÐ»ý 40¿©¸í Á¤µµ°¡ Âü¼®ÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù.
¹æÃ»°´À¸·Î °øÆÇ¿¡ Âü¼®Çß´ø ÀçÇÐ»ýµéÀº ÆÇ»ç°¡ ÇÇ°íÀÎ Ãø¿¡ Áõ°Å ¼·ù°¡ ¹«¾ùÀÎÁö ÀÔÁõ ¹æ¹ý±îÁö ¾Ë·ÁÁá´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀçÇÐ»ýµéÀÇ ÁÖÀå¿¡ µû¸£¸é, ´ç½Ã ÆÇ»ç´Â ÇÇ°íÀÎ°ú ÇÇ°íÃø º¯È£»ç¿¡°Ô “¼ú¿¡ ÃëÇß´Ù´Â °Ç ¼úÁý CCTV ¿µ»óÀ» Á¦ÃâÇÏ°Å³ª ´ç½Ã Ä«µå ¿µ¼öÁõÀ» Á¦ÃâÇÏ¸é µÈ´Ù. Á¦ÀÏ ÁÁÀº °Ç ½Å¿ëÄ«µå´Ù”¶ó°í ÇÇ°í¿¡°Ô À¯¸®ÇÑ °¡ÀÌµå¶óÀÎÀ» Á¦½ÃÇß´Ù.
¿©±â¿¡ “¸¸¾à °áÁ¦ ³»¿ª¿¡ »ó¼¼ Ç×¸ñÀÌ ¾ø´Ù¸é ¼úÁý ¸Þ´ºÆÇ°ú ´ëÁ¶ÇØ¼ ¼ú ¸î º´, ¾ÈÁÖ ¹¹ ¹¹ ÀÌ·¸°Ô ±Ý¾×°ú ¸ÂÃç¼ Á¦ÃâÇÏ¶ó”°í ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ë±îÁö ¼³¸íÇß°í ÀÌ¿¡ ÇÇ°íÀÎ°ú ÇÇ°í Ãø º¯È£»ç°¡ °í°³¸¦ ²ô´öÀÎ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
°øÆÇ¿¡ Âü¼®Çß´ø ÇÐ»ýµéÀº °øÆÇ Á÷ÈÄ ±³³» Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ “ÆÇ»ç°¡ ´ë³õ°í °¡ÇØÀÚ¸¦ Æíµå´Â °øÁ¤ÇÏÁö ¸øÇÑ ÀçÆÇÀÌ¾ú´Ù”´Â ³»¿ëÀÇ ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
ÆÇ»ç°¡ °¡ÇØÀÚ¸¦ ¿ËÈ£ÇÏ´Â ¹ß¾ðÀ» Çß´Ù´Â ³í¶õÀÌ ÀÏÀÚ ¼÷¸í¿©´ë ÀçÇÐ»ýµé°ú Á¹¾÷»ýµéÀÇ ºÐ³ë´Â ÇÏ´ÃÀ» Âî¸£°í ÀÖ´Ù.
ÇÐ»ýµéÀº “»ç¹ýºÎ°¡ °¡ÇØÀÚ ÆíÀ» µé¾ú´Âµ¥ ¾î¶»°Ô °øÁ¤ÇÑ ÆÇ°áÀÌ ³ª¿Ã°Å¶ó ¹Ï°Ú´Â°¡. ´õ ÀÌ»ó ÀçÆÇÀº ¹«ÀÇ¹Ì ÇÏ´Ï ¼¿ï¼ºÎÁö¹ý¿¡¼ ÆÇ»ç¸¦ ¹Ù²ã´Þ¶ó”, “ÆÇ»ç°¡ ¾î¶»°Ô Àú·± ¸»À» ÇÒ ¼ö ÀÖ³ª”, “ÀÌ¹Ì ÀÌ ÀçÆÇÀº ¹ÏÀ» ¼ö°¡ ¾ø´Ù”°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù.
ÀÌ°°Àº ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ ¼ºÎÁö¹ý °ü°èÀÚ´Â “ÆÇ»ç°¡ ´ç½Ã ‘±â¾ï ¾È ³¯ ¼öµµ ÀÖ°ÚÁÒ. ¿¹¸¦ µé¸é ¼ÒÀ§ ºí·¢¾Æ¿ô ÀÌ·¡°¡Áö°í ±×¶© ±â¾ï³ª´Âµ¥ Áö±ÝÀº ±â¾ï ¾È ³¯ ¼ö ÀÖÁÒ. º¯È£»ç´ÔÀº ¼ú µå¼ÅºÃ¾î¿ä? ºí·¢¾Æ¿ô ÇÑ ¹ø ¾È °Þ¾î ºÃ¾î¿ä?’¶ó°í ¸»ÇÑ °Ô È®ÀÎµÆ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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