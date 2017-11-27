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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.27 ¿ù 18:15
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µ¿±¹´ëÑû ¼ºÃßÇà »ç°Ç, ÆÇ»ç°¡ °¡ÇØÀÚ ¿ËÈ£ÇØ ³í¶õ¡¦¡°ÆÇ»ç°¡ ´ë³õ°í Æíµé¾î¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.27  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¼ºÃßÇà »ç°Ç¿¡¼­ ÆÇ»ç°¡ °¡ÇØÀÚ¸¦ ¿ËÈ£ÇÏ´Â µíÇÑ ¹ß¾ðÀ» ÇØ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù. ¼÷¸í¿©´ë Ä¿¹Â´ÏÆ¼ Ä¸Ã³.

 

¼ºÃßÇà »ç°Ç¿¡¼­ ÆÇ»ç°¡ °¡ÇØÀÚ¸¦ ¿ËÈ£ÇÏ´Â µíÇÑ ¹ß¾ðÀ» ÇØ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.

Áö³­ 4¿ù 21ÀÏ ¹ã 9½Ã²² ¼÷¸í¿©ÀÚ´ëÇÐ±³ Ä·ÆÛ½º¿¡ Ä§ÀÔÇÑ µ¿±¹´ëÇÐ±³ »çÇÐ°ú ÀçÇÐ»ý A±ºÀº ÇÇÇØÀÚ B¾çÀ» °­Á¦·Î ²ø¾î¾È¾Ò°í, B¾çÀÌ ¹ÝÇ×ÇÏÀÚ ¹ß·Î Â÷¸ç Æø·ÂÀ» ÈÖµÑ·¶´Ù.  ´ç½Ã ÇöÇà¹üÀ¸·Î Ã¼Æ÷µÈ A±ºÀº ¹«´ÜÄ§ÀÔ ¹× °­Á¦ÃßÇà, »óÇØÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆ´Ù.

°øÆÇÀº Áö³­ 10¿ù 21ÀÏ ¼­¿ï¼­ºÎÁö¹ý¿¡¼­ ¿­·È´Ù.

°øÆÇ¿¡¼­ ÇÇ°íÀÎ A±º°ú A±ºÀÇ º¯È£»ç´Â A±ºÀÌ ¼ú¿¡ ¸¹ÀÌ ÃëÇØ ºí·¢¾Æ¿ô »óÅÂ¿¡¼­ ¹üÇàÀ» ÀúÁú·¶´Ù¸ç ½É½Å¹Ì¾à »óÅÂ¸¦ °­Á¶Çß´Ù. ¹Ý¸é ¿ø°í ÃøÀº A±ºÀÌ ºí·¢¾Æ¿ô »óÅÂ°¡ ¾Æ´Ï¾úÀ¸¸ç ¸ÇÁ¤½Å¿¡¼­ ¹üÇàÀÌ ÀÌ·ïÁ³´Ù°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù. 

ÀÌ °úÁ¤¿¡¼­ ¿ø°í Ãø º¯È£»ç°¡ “CCTV¸¦ º¸¸é ¹üÇà ´ç½Ã B±ºÀº ºñÆ²ºñÆ² °ÈÁö ¾Ê¾Ò´Ù”¸ç “¼ú¿¡ ÃëÇØ ÇÊ¸§ÀÌ ²÷°å´Ù´Â °ÍÀº ½Åºù¼ºÀÌ ¾ø´Ù”°í ÁÖÀåÇÏÀÚ ´ã´ç ÆÇ»ç°¡ ºÒÇöµí “±â¾ïÀÌ ¾È ³¯ ¼öµµ ÀÖ°ÚÁÒ”¶ó¸ç ³¢¾îµé¾ú´Ù.

ÀÌ¾î ´ã´ç ÆÇ»ç´Â "ºí·¢¾Æ¿ôÀÌ¸é ±× ¶© ±â¾ï³ª´Âµ¥ Áö±Ý ±â¾ï ¾È ³¯ ¼ö ÀÖÁÒ. º¯È£»ç´ÔÀº ¼ú ¸¹ÀÌ ¾È µå¼ÅºÃ¾î¿ä? ºí·¢¾Æ¿ô ÇÑ ¹ø ¾È °Þ¾îºÃ³ª?”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÇÇ°í ÃøÀÌ “¼ú¿¡ ÃëÇØ ±â¾ïÀÌ ³ªÁö ¾Ê´Â ºí·¢¾Æ¿ô »óÅÂ¿´´Ù”¸ç ½É½Å¹Ì¾àÀ» ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²¿¡¼­ ÆÇ»ç°¡ ÀÌ¸¦ Æíµé¸ç ¿ÀÈ÷·Á ¿ø°í Ãø º¯È£»ç¿¡°Ô ÇÉÀÜÀ» ÁØ ¼ÀÀÌ´Ù.

´ç½Ã ÀÌ »ç°ÇÀº ¼÷¸í¿©´ë ³»¿¡¼­ Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ¾ú´øÁö¶ó °øÆÇ¿¡´Â ¹æÃ»°´À¸·Î ¼÷¸í¿©´ë ÀçÇÐ»ý 40¿©¸í Á¤µµ°¡ Âü¼®ÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù.

¹æÃ»°´À¸·Î °øÆÇ¿¡ Âü¼®Çß´ø ÀçÇÐ»ýµéÀº ÆÇ»ç°¡ ÇÇ°íÀÎ Ãø¿¡ Áõ°Å ¼­·ù°¡ ¹«¾ùÀÎÁö ÀÔÁõ ¹æ¹ý±îÁö ¾Ë·ÁÁá´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÀçÇÐ»ýµéÀÇ ÁÖÀå¿¡ µû¸£¸é, ´ç½Ã ÆÇ»ç´Â ÇÇ°íÀÎ°ú ÇÇ°íÃø º¯È£»ç¿¡°Ô “¼ú¿¡ ÃëÇß´Ù´Â °Ç ¼úÁý CCTV ¿µ»óÀ» Á¦ÃâÇÏ°Å³ª ´ç½Ã Ä«µå ¿µ¼öÁõÀ» Á¦ÃâÇÏ¸é µÈ´Ù. Á¦ÀÏ ÁÁÀº °Ç ½Å¿ëÄ«µå´Ù”¶ó°í ÇÇ°í¿¡°Ô À¯¸®ÇÑ °¡ÀÌµå¶óÀÎÀ» Á¦½ÃÇß´Ù.

¿©±â¿¡ “¸¸¾à °áÁ¦ ³»¿ª¿¡ »ó¼¼ Ç×¸ñÀÌ ¾ø´Ù¸é ¼úÁý ¸Þ´ºÆÇ°ú ´ëÁ¶ÇØ¼­ ¼ú ¸î º´, ¾ÈÁÖ ¹¹ ¹¹ ÀÌ·¸°Ô ±Ý¾×°ú ¸ÂÃç¼­ Á¦ÃâÇÏ¶ó”°í ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ë±îÁö ¼³¸íÇß°í ÀÌ¿¡ ÇÇ°íÀÎ°ú ÇÇ°í Ãø º¯È£»ç°¡ °í°³¸¦ ²ô´öÀÎ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.

°øÆÇ¿¡ Âü¼®Çß´ø ÇÐ»ýµéÀº °øÆÇ Á÷ÈÄ ±³³» Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ “ÆÇ»ç°¡ ´ë³õ°í °¡ÇØÀÚ¸¦ Æíµå´Â °øÁ¤ÇÏÁö ¸øÇÑ ÀçÆÇÀÌ¾ú´Ù”´Â ³»¿ëÀÇ ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.

ÆÇ»ç°¡ °¡ÇØÀÚ¸¦ ¿ËÈ£ÇÏ´Â ¹ß¾ðÀ» Çß´Ù´Â ³í¶õÀÌ ÀÏÀÚ ¼÷¸í¿©´ë ÀçÇÐ»ýµé°ú Á¹¾÷»ýµéÀÇ ºÐ³ë´Â ÇÏ´ÃÀ» Âî¸£°í ÀÖ´Ù.

ÇÐ»ýµéÀº “»ç¹ýºÎ°¡ °¡ÇØÀÚ ÆíÀ» µé¾ú´Âµ¥ ¾î¶»°Ô °øÁ¤ÇÑ ÆÇ°áÀÌ ³ª¿Ã°Å¶ó ¹Ï°Ú´Â°¡. ´õ ÀÌ»ó ÀçÆÇÀº ¹«ÀÇ¹Ì ÇÏ´Ï ¼­¿ï¼­ºÎÁö¹ý¿¡¼­ ÆÇ»ç¸¦ ¹Ù²ã´Þ¶ó”, “ÆÇ»ç°¡ ¾î¶»°Ô Àú·± ¸»À» ÇÒ ¼ö ÀÖ³ª”, “ÀÌ¹Ì ÀÌ ÀçÆÇÀº ¹ÏÀ» ¼ö°¡ ¾ø´Ù”°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù.

ÀÌ°°Àº ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ ¼­ºÎÁö¹ý °ü°èÀÚ´Â “ÆÇ»ç°¡ ´ç½Ã ‘±â¾ï ¾È ³¯ ¼öµµ ÀÖ°ÚÁÒ. ¿¹¸¦ µé¸é ¼ÒÀ§ ºí·¢¾Æ¿ô ÀÌ·¡°¡Áö°í ±×¶© ±â¾ï³ª´Âµ¥ Áö±ÝÀº ±â¾ï ¾È ³¯ ¼ö ÀÖÁÒ. º¯È£»ç´ÔÀº ¼ú µå¼ÅºÃ¾î¿ä? ºí·¢¾Æ¿ô ÇÑ ¹ø ¾È °Þ¾î ºÃ¾î¿ä?’¶ó°í ¸»ÇÑ °Ô È®ÀÎµÆ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ½Åµ¿¿í, ±èÁ¾´ë ÀÇ¿ø¿¡ °­ÇÑ ºñ³­ ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ ¡®ÀÎ°Ý Å×·¯¡¯ ¾ð±Þ?¡±
  • 2018ÇÐ³âµµ ¼ö´É, ¿¹»ó µî±ÞÄÆ °ø°³¡¦¡°1µî±Þ ±¹¾î 93Á¡, ¼öÇÐ 92Á¡¡±
  • ¼ö´É ±¹¾î¡¤¼öÇÐ ³­ÀÌµµ´Â?¡¦¡°±¹¾î ³­ÀÌµµ ³ô°í ¼öÇÐÀº ±³°ú À§ÁÖ¡±
  • ¡®KBO 2Â÷ µå·¡ÇÁÆ®¡¯ 26¸í ÀÌÀû, °íÈ¿ÁØ¡¤ÀÌº´±Ô ·Ôµ¥ú¼...¼ÕÁÖÀÎ¡¤¹Ú¼¼¿õ »ï¼ºú¼
  • ¼Õ¾Æ¼·, ¸ÞÀÌÀú¸®±× ÁøÃâ °¡´É¼ºÀº?...¡°·Ôµ¥ ³²°í ½ÍÁö¸¸, Çö½ÇÀû º¸»ó ¹Þ°í ½ÍÀº ¸¶À½¡±
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    È£Âî¹Î-°æÁÖ¿¢½ºÆ÷, 300¸¸ °ü¶÷°´ µ¹ÆÄ
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 11¿ù 27ÀÏ~)
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 11¿ù 24ÀÏ~)
    25ÀÏ ÅäÅ©ÄÜ¼­Æ®¡¤Æä½ºÆ¼¹ú µî Ã»¼Ò³â ¹®È­Çà»ç ÀÕµû¶ó ¸¶·Ã

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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