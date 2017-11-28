ÇØ¸®¿ÕÀÚ¢¾ ¸Þ°Ç ¸¶Å©¸®, ´ß°í±â ±Á´Ù ¡®·Î¸ÇÆ½ ÇÁ·ÎÆ÷Áî?¡¯...Çã±×+¹ÝÁö ¡°ÀÌ°É Áàµµ µÉ±î¡±

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27ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ÇØ¸® ¿ÕÀÚ¿Í ¸¶Å©¸®´Â ÇØ¸® ¿ÕÀÚ°¡ Áö³»°í ÀÖ´Â ·±´ø ÄË½ÌÅÏ±Ã ¼ºÅ«°¡µç¿¡¼ ¾àÈ¥ ¹ßÇ¥¸¦ Çß´Ù.
ÀÌÈÄ ÁøÇàµÈ BBC ÀÎÅÍºä¿¡¼ ¸¶Å©¸®´Â “ÇØ¸®¿ÕÀÚ°¡ ¹«¸À» ²Ý¾ú´Ù”¸ç “´ß°í±â¸¦ ±Á°í ÀÖ¾ú´Âµ¥ ³î¶ó¿î ÀÏÀÌ ¹ú¾îÁ³´Ù. ÇÁ·¯Æ÷Áî´Â ´ÞÄÞÇÏ°í ÀÚ¿¬½º·´°í ·Î¸ÇÆ½Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÇØ¸® ¿ÕÀÚµµ “Á¤¸» ÁÁ¾Ò´Ù. ¿ì¸® µÑ ¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù”¸ç “ÇÁ·¯Æ÷ÁîÇÒ ½Ã°£À» °¡±î½º·Î Àâ¾Ò´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “½ÉÁö¾î ÇÁ·¯Æ÷Áî¸¦ ³¡³¾ ¼ö ¾ø¾ú´Ù”¸ç “Çã±× µÚ ¹ÝÁö¸¦ ÁÖ¸é¼ ‘ÀÌ°É Áàµµ µÉ±î?’¶ó°í ¹°¾ú°í, ¸¶Å©¸®°¡ ‘¿¹½º’¶ó°í ´ë´äÇß´Ù”°í °¡½¿¶Ù´ø ´ç½Ã »óÈ²À» ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ÇØ¸® ¿ÕÀÚ´Â “¸¶Å©¸®¸¦ Ã³À½ ¸¸³µÀ» ¶§ ±×³à°¡ ÀÚ½ÅÀÇ ´Ü ÇÑ »ç¶÷ÀÌ µÉ °ÍÀÌ¶ó´Â °ÍÀ» ¾Ë¾Ò´Ù”°í ¸»Çß°í, ¸¶Å©¸®µµ “¹°·Ð ±×·¸´Ù. ¸Å¿ì Çàº¹ÇÏ´Ù”°í ´äÇØ ´Þ´ÞÇÑ ºÐÀ§±â¸¦ ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÇÑÆí, µÎ »ç¶÷Àº ÀÛ³â 11¿ù ±³Á¦¸¦ °ø½Ä ¹ßÇ¥ÇÑ µÚ ÀÌ´Þ ÃÊ ·±´ø¿¡¼ ¾àÈ¥À» ÇÑ ÈÄ ÄË½ÌÅÏ±ÃÀÇ ³ëÆÃ¾ö ÄÚÆ¼Áö¿¡¼ Áö³»°í ÀÖ´Ù. ³»³â º½ °áÈ¥ ÈÄ¿¡µµ ³ëÆÃ¾ö ÄÚÆ¼Áö¿¡¼ »ì ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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