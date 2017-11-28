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28ÀÏ Á¤¿À ±¸±ÛÇÃ·¹ÀÌ½ºÅä¾î¿Í ¾Û½ºÅä¾î¸¦ ÅëÇØ Ãâ½ÃµÈ ³Ý¸¶ºí°ÔÀÓÁîÀÇ ¸ð¹ÙÀÏ MMORPG ‘Å×¶óM’ÀÌ Ãâ½ÃºÎÅÍ ¶§¾Æ´Ñ °¡Â¥ ÀÌº¥Æ®·Î È«¿ªÀ» Ä¡¸£°í ÀÖ´Ù.
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Å×¶óM ÃøÀº “Å×¶óM¿¡¼± Ä«Ä«¿ÀÅå°ú ¿¬°üµÈ ÀÌº¥Æ®¸¦ ÁøÇàÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖÀ¸³ª, ÀÏºÎ °Ô½Ã±Û¿¡¼ Ä«Ä«¿ÀÅå ÇÃ·¯½º Ä£±¸¸¦ µî·Ï ½Ã 3000 ·¹µåÁªÀ» º¸»ó ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù´Â ³»¿ëÀÌ È®ÀÎµÇ°í ÀÖ´Ù”¸ç “Å×¶óM¿¡¼ ÀÚÃ¼ÀûÀ¸·Î ÁøÇàµÇ´Â ÀÌº¥Æ®¶ó¸é, °ø½ÄÄ«Æä¸¦ ÅëÇØ °ø½ÄÀûÀ¸·Î ¾È³»¸¦ µå¸± ¿¹Á¤ÀÌ¸ç ±×·¸Áö ¾ÊÀº ÀÌº¥Æ®´Â ÇãÀ§ Á¤º¸·Î ÀÛ¼ºµÈ ³»¿ëÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
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»çÀü¿¡ ¼±Á¡ÇÑ ´Ð³×ÀÓ/¼¹öÀÇ ¼±Á¡ ÄÚµå »ç¿ë ¹æ¹ýÀº ¸ÕÀú, ¼±Á¡ÇÑ ¼¹ö¸¦ ¼±ÅÃÇÑ ÈÄ, »çÀü ¼±Á¡¿¡ µî·ÏÇÑ ´Ð³×ÀÓÀ» ÀÔ·ÂÇÑ´Ù. ÀÌÈÄ ¼±Á¡ ÄÚµå Ã¢ÀÌ Ãâ·ÂµÇ¸é, ±âÁ¸¿¡ ¹Þ¾Ò´ø ¼±Á¡ ÄÚµå¸¦ ÀÔ·ÂÇÏ¸é µÈ´Ù.
¼±Á¡ ÄÚµå È®ÀÎÀ» À§ÇØ µ¿½Ã Á¢¼ÓÀÚ°¡ ¸¹À» ½Ã È¨ÆäÀÌÁö Á¢¼ÓÀÌ ´Ù¼Ò Áö¿¬µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ´Ð³×ÀÓ ÀÔ·Â ÈÄ ¼±Á¡ ÄÚµå ÀÔ·Â ÆË¾÷ÀÌ ³ëÃâµÇ¸é, Å¸ÀÎÀÌ ¼±Á¡ÇÑ ´Ð³×ÀÓÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù. ¼¹ö/´Ð³×ÀÓ ¼±Á¡ ÀÌº¥Æ®¿¡ Âü¿©ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´õ¶óµµ ¼±Á¡µÇÁö ¾ÊÀº ´Ð³×ÀÓÀ¸·Î Ä³¸¯ÅÍ »ý¼ºÀº °¡´ÉÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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