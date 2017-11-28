2018 ÇÁ·Î¾ß±¸ FA, °è¾à ¿Ï·áÇÑ ¼±¼ö 6¸í¡¦¡°³²Àº ¼±¼öµéÀº ¾îµð·Î?¡±

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¹Îº´ÇåÀÌ ¼Õ¾Æ¼·¿¡ ÀÌ¾î ·Ôµ¥¿Í 4³â 80¾ï¿ø¿¡ °è¾àÀ» È®Á¤Çß´Ù.
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28ÀÏ±îÁö °è¾àÀÌ ¿Ï·áµÈ 2018 FA ¼±¼öµéÀº ÃÑ 6¸íÀ¸·Î È²Àç±Õ·¹Îº´Çå·°¹ÎÈ£·¹®±ÔÇö·¼Õ¾Æ¼··±Ç¿ÀÁØÀÌ´Ù.
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FA¶õ ÀÏÁ¤ ±â°£ ÀÚ½ÅÀÌ ¼ÓÇÑ ÆÀ¿¡¼ È°µ¿ÇÑ µÚ¿¡ ´Ù¸¥ ÆÀ°ú ÀÚÀ¯·Ó°Ô °è¾àÀ» ¸Î¾î ÀÌÀûÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚÀ¯°è¾à¼±¼ö ¶Ç´Â ±× Á¦µµ¸¦ ÀÏÄÂ´Â´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ¹ø 2018 ÇÁ·Î¾ß±¸ FA ÀÚ°Ý ¼±¼ö´Â ÃÑ 23¸íÀÌ¾ú´Ù. ±×·¯³ª KIAÀÇ ÀÓÃ¢¿ë, µÎ»êÀÇ ±è¼º¹è, NC ÀÌÈ£ÁØ, ÇÑÈ ÀÌ¿ë±Ô µîÀÌ ³ªÀÌ ¹× ºÎ»ó µîÀ» ÀÌÀ¯·Î FA ±Ç¸®¸¦ Æ÷±âÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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