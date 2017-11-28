°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.28 È­ 17:10
¿¬¿¹/½Ã»ç
¹è¿ì ÀÌ¹ÌÁö ¡®°íµ¶»ç¡¯¡¦¸¶Áö¸· À¯ÀÛ ¡®13¿ùÀÇ ·Î¸Ç½º¡¯ °ð ¹æ¿µ ¿¹Á¤
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.28  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 28ÀÏ °æÂûÀº ¹è¿ì ÀÌ¹ÌÁö¾¾°¡ ÃÖ±Ù È¦·Î »ì´ø ¼­¿ï °­³²ÀÇ ÇÑ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ¿¡¼­ ¼ûÁ³°í, »ç¸Á 2ÁÖ¸¸¿¡ ¹ß°ßµÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù. <¼­¿ïÀÇ ´Þ> Ä¸Ã³.

 

¹è¿ì ÀÌ¹ÌÁö°¡ 57¼¼¸¦ ÀÏ±â·Î º°¼¼Çß´Ù.

28ÀÏ °æÂûÀº °íÀÎÀÌ ÃÖ±Ù È¦·Î »ì´ø ¼­¿ï °­³²ÀÇ ÇÑ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ¿¡¼­ ¼ûÁ³°í, »ç¸Á 2ÁÖ¸¸¿¡ ¹ß°ßµÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

°æÂû °ü°èÀÚ´Â “ÀÌ´Þ 8ÀÏ °íÀÎÀÌ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ¿¡ µ¹¾Æ¿Â °ÍÀÌ Æó¼âÈ¸·Î(CC)TV¿¡ ´ã°Ü ÀÖ´Ù”¸ç “25ÀÏ ÀÌ¿ô¿¡¼­ ½Å°í°¡ µé¾î¿Í ¼Ò¹æ°ú °æÂûÀÌ ÇÔ²² ¹®À» ¿­°í µé¾î°¡ »ç¸Á »ç½ÇÀ» È®ÀÎ, °¡Á·¿¡°Ô ¿¬¶ôÇß´Ù”°í ÀüÇß´Ù. ÀÌ¾î “ºñ´¢±â °èÅëÀÌ ¾È ÁÁ¾Æ »ç¸ÁÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀÇ»ç°¡ È®ÀÎÇß´Ù”¸ç “¿ÜÀÎ»ç °¡´É¼ºÀº ¾ø´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

°íÀÎÀº Áö³­ ¿ÃÇØ±îÁöµµ ¸î¸î ´Ü¸·±Ø¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ¿¬±â È°µ¿À» ÀÌ¾î¿À°í ÀÖ¾ú´Ù. ÇöÀç ¹æ¼ÛµÈ °Í Áß ¸¶Áö¸· ¹æ¼ÛÀº Áö³­ 10¿ù 8ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ KBS Ãß¼®Æ¯Áý±Ø <¾ðÁ¦³ª ÇØÇÇ¿£µù>ÀÌ´Ù. °íÀÎÀº ÀÌ µå¶ó¸¶¿¡¼­ ¹è¿ì ÀÌ°èÀÎÀÇ »ó´ë¿ªÀ¸·Î Ãâ¿¬Çß´Ù.

¾ÆÁ÷ ¹æ¼ÛµÇÁö ¾ÊÀº ¸¶Áö¸· À¯ÀÛ <13¿ùÀÇ ·Î¸Ç½º>´Â ¹æ¼Û»ç°¡ Á¤ÇØÁöÁö ¾Ê¾ÒÀ¸³ª °ð ¹æ¼Û»ç¸¦ Á¤ÇØ ¹æ¿µµÉ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

<13¿ùÀÇ ·Î¸Ç½º> ¿¬ÃâÀ» ¸Ã¾Ò´ø ½ÅÃ¶½Â °¨µ¶Àº ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼­ “°íÀÎÀÌ °­¾ÆÁö¿Í µÑÀÌ »ì¾Æ¿Ô´Ù. 25³â Àü ‘¼­¿ïÀÇ ´Þ’ ÃÔ¿µ ¶§ºÎÅÍ ¾Ë¾Æ¿Â ºÐÀÎµ¥ ¿Ü·Ó°Ô ¶°³ª¼­ ¸¶À½ÀÌ ¾ÆÇÁ´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ½Åµ¿¿í, ±èÁ¾´ë ÀÇ¿ø¿¡ °­ÇÑ ºñ³­ ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ ¡®ÀÎ°Ý Å×·¯¡¯ ¾ð±Þ?¡±
  • 2018ÇÐ³âµµ ¼ö´É, ¿¹»ó µî±ÞÄÆ °ø°³¡¦¡°1µî±Þ ±¹¾î 93Á¡, ¼öÇÐ 92Á¡¡±
  • ¼ö´É ±¹¾î¡¤¼öÇÐ ³­ÀÌµµ´Â?¡¦¡°±¹¾î ³­ÀÌµµ ³ô°í ¼öÇÐÀº ±³°ú À§ÁÖ¡±
  • ¡®KBO 2Â÷ µå·¡ÇÁÆ®¡¯ 26¸í ÀÌÀû, °íÈ¿ÁØ¡¤ÀÌº´±Ô ·Ôµ¥ú¼...¼ÕÁÖÀÎ¡¤¹Ú¼¼¿õ »ï¼ºú¼
  • ÇÑ´Ù¹Î, º°¸íÀÌ ¡®°æÈñ´ë ±èÅÂÈñ¡¯¿´´Ù?¡¦¡°½Ç°Ë 1À§ ¿Ã·Á´Þ¶ó¡±
    • ½Åµ¿¿í, ±èÁ¾´ë ÀÇ¿ø¿¡ °­ÇÑ ºñ³­ ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ ¡®ÀÎ°Ý Å×·¯¡¯ ¾ð±Þ?¡± ½Åµ¿¿í, ±èÁ¾´ë ÀÇ¿ø¿¡ °­ÇÑ ºñ³­ ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ ¡®ÀÎ°Ý Å×·¯¡¯ ¾ð±Þ?¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¹ß¸® °ü±¤¾÷°è ¡°¼÷¹Ú ¿¬Àå ÇÏ·ç ¹«·á¡±¡¦¹ß¸® ¾Æ±ÃÈ­»ê Æø¹ß ¿©ÆÄ¿¡ µû¸¥ °áÁ¤
    2
    À°¼ºÀç, Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï¿¡ Ç« ºüÁ³´Ù?...¡°ÇìÀÌ Ä«Ä«¿À~¼­Àº±¤ »ýÀÏ ¾ðÁ¦¾ß?¡± ¹ÝÀÀº¸´Ï
    3
    ¡®µæ³à¡¯ È«Áö¹Î, Ãâ»ê Àü ÃÊÀ½ÆÄ »çÁø °ø°³¡¦¡°¼³·¹¸é¼­µµ ¹«¼·´Ù¡±
    4
    ÇÑÇö¹Î, Â÷º°¿¡ Èûµé¾ú´ø ¾î¸°½ÃÀý¡¦¡°¡®Ãâ½Å¡¯¹¯´Â Áú¹® ¾È µè°í ½Í´Ù¡±
    5
    Çö´ëÁß°ø¾÷ ±¹¡¤°øÀ¯Áö ¼ö½Ê³â°£ ¹«´ÜÁ¡À¯ Àû¹ß
    6
    ±Ý½Î¶ó±â ¾ÆÆÄÆ®·Î ¶°¿À¸¥ ´öÁ¤¿ª¼­Èñ½ºÅ¸Èú½º¿¡µàÆ÷·¹3´ÜÁö ½Ã¼±ÁýÁß
    7
    Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ³ë»ç ¡®ÄÚ³ª °¥µî¡¯ ÆÄ¾÷À¸·Î ¹øÁ®
    8
    ¡®½ÅÀå¼îÅ© °íµ¶»ç¡¯ ÀÌ¹ÌÁö, ¿ÀÇÇ½ºÅÚ¼­ »ç¸Á 2ÁÖ ¸¸¿¡ ¹ß°ß...¡°ÇÏ´Ã¿¡¼± ¿Ü·ÓÁö ¸¶½Ã±æ¡±
    9
    Ú¸CSIS ¡°ºÏÇÑ, ÇÑ´Þ³» ´ë·® »ì»ó¹«±â µµ¹ß °¡´É¼º¡è¡±...±èÁ¤ÀÏ »ç¸ÁÁÖ±â ÀüÈÄ Àü¸Áµµ
    10
    ¿ï»êÁö¿ª 12¿ù¿¡¸¸ 2060°¡±¸ ½Å±Ô ºÐ¾ç
    ±è¼Ò¿µ¹ÎÁ·¼Ò¸®¿ø Á¤±â°ø¿¬ ¡®¼Ò¸®³¯´Ù¡¯
    È£Âî¹Î-°æÁÖ¿¢½ºÆ÷, 300¸¸ °ü¶÷°´ µ¹ÆÄ
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 11¿ù 27ÀÏ~)
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 11¿ù 24ÀÏ~)
    25ÀÏ ÅäÅ©ÄÜ¼­Æ®¡¤Æä½ºÆ¼¹ú µî Ã»¼Ò³â ¹®È­Çà»ç ÀÕµû¶ó ¸¶·Ã

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr