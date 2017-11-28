¡®ºñÇà¼Ò³à¡¯ ÀÌÃ¤¿µ, ¼Ó¿Ê ¼îÇÎñé ¡®±Û·¡¸Ó ¸ö¸Å ÀÎÁõ¡¯...Á¶¹Ì·É ¡°»çÀÌÁî °ø°³ÇØµµ µÇ´Â °Å³Ä¡± È²´ç

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ÀÌÃ¤¿µÀº 27ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBN ‘ºñÈ¥ÀÌ Çàº¹ÇÑ ¼Ò³à, ºñÇà¼Ò³à’¿¡¼ ¹è¿ì °øÇöÁÖ, °³±×¿ì¸Õ ±è¿µÈñ¿Í ÇÔ²² ¼Ó¿Ê ¼îÇÎÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» ÀüÇß´Ù.
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ÀÌÈÄ Á¤È®ÇÑ »çÀÌÁîÀÇ ¼Ó¿ÊÀ» »ç±â À§ÇØ ¼¼ »ç¶÷ÀÇ °¡½¿ µÑ·¹¸¦ Àçº» °á°ú ±è¿µÈñ´Â 80E, °øÇöÁÖ´Â 70D, ÀÌÃ¤¿µÀº 75E¿´´Ù.
ÀÌ ¸ð½ÀÀ» VCR·Î º» Á¶¹Ì·ÉÀº “ÀÌ·¸°Ô °ø°³ÇØµµ µÇ´Â °Å³Ä”¸ç È²´çÇØ Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ À±Á¤¼ö´Â “¿äÁò ½Ã´ë°¡ ¸¹ÀÌ ¹Ù²î±ä ¹Ù²î¾ú³ªº¸´Ù. Àúµµ ³î¶úÁö¸¸ ¾È ³î¶õÃ´ ÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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