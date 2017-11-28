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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.28 È­ 17:10
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»ï¼ºº´¿ø, ¹Ú¼öÁø Æ¯Çý ÀÇÈ¤ Á¤¸é ¹Ý¹Ú¡¦¡°ÇÇÇØ ±Û¾´ÀÌ Á¶ºÎ¸ðµµ ¸éÈ¸¿Í¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.28  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹è¿ì ¹Ú¼öÁøÀÌ »ï¼ºº´¿ø¿¡¼­ Æ¯Çý¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù´Â ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ 28ÀÏ »ï¼ºº´¿ø ÃøÀÌ ¡°Æ¯Çý´Â ¾ø¾ú´Ù¡±¸ç ¡°È®ÀÎ °á°ú ¹®Á¦ Á¦±â¸¦ ÇÑ ±Û¾´ÀÌÀÇ Á¶ºÎ¸ðµµ µé¾î¿Í ¸éÈ¸ÇÑ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. SNSÄ¸Ã³.

 

¹è¿ì ¹Ú¼öÁøÀÌ »ï¼ºº´¿ø¿¡¼­ Æ¯Çý¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù´Â ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ »ï¼ºº´¿ø ÃøÀÌ “Æ¯Çý´Â ¾ø¾ú´Ù”´Â ÀÔÀåÀ» ³»³õ¾Ò´Ù.

»ï¼º¼­¿ïº´¿ø ÃøÀº 28ÀÏ “¿¬¿¹ÀÎ Æ¯Çý´Â ¾ø¾ú´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÀÌ¾î »ï¼ºº´¿ø ÃøÀº “¹Ú¼öÁø Á¶ºÎ¸ðÀÇ ¸éÈ¸´Â ÀÇ·áÁø ÆÇ´ÜÇÏ¿¡ ÀÌ·ïÁø ÀÏÀÌ¸ç ÇüÆò¼º¿¡ ¾î±ß³ª´Â ‘Æ¯Çý’°¡ ¾Æ´Ï¾ú´Ù”¸ç “È®ÀÎ °á°ú ¹®Á¦ Á¦±â¸¦ ÇÑ ±Û¾´ÀÌÀÇ Á¶ºÎ¸ðµµ µé¾î¿Í ¸éÈ¸ÇÑ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

¾Õ¼­ 27ÀÏ ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ¹è¿ì ¹Ú¼öÁøÀÌ Ã¹Â° ¾ÆÀÌ¸¦ ÀÓ½ÅÇßÀ» ´ç½Ã »ï¼ºº´¿ø ÃøÀ¸·ÎºÎÅÍ ‘¿¬¿¹ÀÎ Æ¯Çý’¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù´Â ±ÛÀÌ °ÔÀçµÅ È®»êµÆ´Ù.

±Û¾´ÀÌ´Â ´ç½Ã ¹Ú¼öÁøÀÌ ÀÎÅ¥º£ÀÌÅÍ¸¦ »õÄ¡±âÇßÀ½Àº ¹°·ÐÀÌ°í ÁßÈ¯ÀÚ½Ç¿¡ ¿ÜºÎÀÎÀÌ ÃâÀÔÇÒ ¼ö ¾ø´Âµ¥µµ ¹Ú¼öÁøÀÇ Á¶ºÎ¸ð°¡ Ã£¾Æ¿Í ¸éÈ¸¸¦ Çß´Ù¸ç ‘¿¬¿¹ÀÎ Æ¯Çý’¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.

±×·¯³ª »ï¼ºº´¿ø Ãø¿¡¼­ ¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇÑ ±Û¾´ÀÌÀÇ Á¶ºÎ¸ð ¿ª½Ã ¸éÈ¸¸¦ Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ´Â ¹Ú¼öÁøÀÇ Á¶ºÎ¸ð¸¸ ¸éÈ¸°¡ °¡´ÉÇØ ‘Æ¯Çý¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù’´Â ÁÖÀå°ú Á¤¸éÀ¸·Î ¹èÄ¡µÈ´Ù.

³í¶õÀÌ Ä¿ÁöÀÚ A¾¾´Â 28ÀÏ ´Ù½Ã ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.

A¾¾´Â “ÀÛ³â ¸» Á¦¿ÕÀý°³ÇÏ°í¼± ÈÙÃ¼¾î¸¦ Ä£Á¤¾ö¸¶°¡ ¹Ð°í ´ÏÅ¥¿¡ °¬¾úÀ» ¶§, °£È£»ç°¡ ºÎ¸ð¸¸ ¸éÈ¸°¡ µÇ´Ï Á¶ºÎ¸ð´Â ³ª°¡¶ó¸ç ½î¾ÆºÙÀÌµí ¾ê±âÇÑ °Ô ³Ê¹« ±âºÐÀÌ ³ª»¦´Ù”¸é¼­ “¿ì¸° ¾ÈµÆ°í ¿¬¿¹ÀÎ¿¡°Õ Çã¶ôÀÌ µÆ´Ù´Â »ç½Ç¿¡ ¸¹Àº ÀÌ¸¥µÕÀÌ ¾ö¸¶µéÀÌ È­°¡ ³­ °Í °°´Ù”°í ½É°æÀ» ¹àÇû´Ù.

±×·¯¸é¼­ A¾¾´Â “º´¿ø¿¡¼­ ¾È µÈ´Ù°í ÇßÀ¸¸é ÀÌ·± ÀÏµµ ¾ø¾úÀ» °ÍÀÌ´Ù. º´¿ø ÃøÀÇ ´ÏÅ¥ °ü¸®¿¡ ¹®Á¦¸¦ »ï°í ½Í´Ù”¸ç “Â÷º°´ë¿ì ¹Þ¾Æ ¼Ó»óÇßÁö¸¸ ¹Ú¼öÁø¾¾ µÑÂ°ÀÓ½Å ÁßÀÎµ¥ 'Ã¹Â°µµ Á¶»êÇß´Âµ¥ ÀÌ¹ø ÀÏ·Î µÑÂ°µµ Á¶»êÇÏ¸é ¾îÂ¼³ª' °ÆÁ¤µÈ´Ù”¸ç ¾Ç¼º ´ñ±ÛÀ» ÀÚÁ¦ÇØ´Þ¶ó°í ºÎÅ¹Çß´Ù.

ÇÑÆí ¹Ú¼öÁøÀº Áö³­ 27ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “Àú¿¡°Ô´Â Ã¹ Ãâ»êÀÌ¾ú°í, (¾ÆÀÌ°¡) ¼¼»ó¿¡ Á¶±Ý ÀÏÂï ³ª¿À°Ô µÇ´Ù º¸´Ï ÆÇ´Ü·ÂÀÌ Èå·ÁÁ³´ø °Í °°´Ù. ¿Ã¹Ù¸¥ ÆÇ´ÜÀ» ÇÏÁö ¸øÇß´Ù. ±× ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ±íÀÌ ¹Ý¼ºÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ÀÚÇÊ ÆíÁö·Î »ç°úÇß´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ¹Ú¼öÁøÀº ÀÎÅ¥º£ÀÌÅÍ »õÄ¡±â ³í¶õ°ú °ü·ÃÇØ “ÀÎÅÍ³Ý»ó¿¡ µ¹°í ÀÖ´Â ÀÎÅ¥º£ÀÌÅÍ ÀÔ¿ø ¼ø¼­¿Í °ü·ÃµÈ ·ç¸Ó´Â ÀüÇô »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï´Ù”°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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