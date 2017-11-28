¡®2Â÷ ¿ÏÆÇ¡¯ Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï, ¾Æ½¬¿î ¹ÝÀÀ º¸´Ï...¡°¸á·Ð ÀÍ½ºÆ®¸®¹Ö ÀÌ¿ë ¾ÈµÈ´Ù?¡±

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Ä«Ä«¿À¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ 2Â÷ ÆÇ¸Å µÈ Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï´Â 26ºÐ¸¸¿¡ ÁØºñµÈ ¼ö·® 2¸¸5000´ë ¸ðµÎ ÆÇ¸ÅÇß´Ù.
¾Õ¼ Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï´Â Áö³ 7ÀÏ ÆÇ¸Å°³½Ã 9ºÐ ¸¸¿¡ ÁØºñµÈ ¼ö·® 1¸¸5000´ë¸¦ ÆÈ¾Ò´Ù. 9¿ù18ÀÏ ¿¹¾àÆÇ¸Åµµ 3000´ë°¡ ¸ÅÁø, ÀÎ±â¸¦ °ú½ÃÇß´Ù.
Ä«Ä«¿À´Â ÀÌ·¯ÇÑ ÀÎ±â¿¡ ÈûÀÔ¾î 29ÀÏ ¿ÀÀü 11½ÃºÎÅÍ Ãß°¡ ÆÇ¸ÅÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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Ä«Ä«¿ÀÅå°ú ¸á·Ð, ¾Ë¶÷, ³¯¾¾, ´º½º, ÁÖ½Ä·È¯À² Á¤º¸, °ÔÀÓ ´ëÈ µîÀÌ ±â´ÉÇÏ´Ù. ¶ÇÇÑ ÇâÈÄ¿¡´Â Ä«Ä«¿ÀÅÃ½Ã¾Æ Ä«Ä«¿ÀÅå ÁÖ¹®ÇÏ±â ±â´Éµµ Ãß°¡µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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