¡®±³Åë»ç°í Æ¯Çý ³í¶õ¡¯ ÅÂ¿¬ ÇÇÇØÀÚ ¡°¹¹ ÀÌµý °æ¿ì°¡ ÀÖ³ª¡±...¾ï¿ïÇÔ Æø·Î ¡®ÁÖÀå±Û º¸´Ï¡¯

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.29 ¼ö 13:49
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½ÂÀÎ 2017.11.29  
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ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ÀÌ³¯ ÇÇÇØÀÚ A¾¾´Â SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ »ç°í ´ç½Ã »óÈ² ¼³¸í°ú ÇÔ²² ±¸±Þ´ë¿øÀÌ ÇÇÇØÀÚÀÎ ÀÚ½Å º¸´Ù °¡ÇØÀÚÀÎ ÅÂ¿¬À» ¿ì¼±½ÃÇÏ´Â ÅÂµµ¸¦ º¸¿´´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

A¾¾´Â “Á¤Â÷ ÁßÀÎ µÎ Â÷¸¦ µÚ¿¡¼­ ¹Ú¾Æ Áß°£¿¡ ÀÖ´Â Â÷ ¾ÕµÚ À¯¸®°¡ ´Ù ±úÁ³´Ù”¸ç “¿¡¾î¹éµµ ÅÍÁö°í ¿Â¸ö¿¡ À¯¸®°¡ µé¾î¿Ã Á¤µµ·Î »ç°í°¡ ³µ´Ù”°í »ç°í ´ç½Ã »óÈ²À» ¼³¸íÇß´Ù.

ÀÌ¾î “°¡ÇØÀÚ°¡ À¯¸í ¿©ÀÚ ¾ÆÀÌµ¹ÀÌ¶ó´Â ÀÌÀ¯ ¶§¹®ÀÎÁö °¡ÇØÀÚ¸¦ ¸ÕÀú º´¿ø¿¡ µ¥¸®°í °¡·Á°í ÇÇÇØÀÚµé´õ·¯ ±â´Ù¸®¶ó°í Çß´Ù”°í ¾ï¿ïÇÔÀ» Åä·ÎÇß´Ù.

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A¾¾´Â ¶Ç ÅÂ¿¬ÀÇ ´ëÃ³¸¦ ÁöÀûÇÏ±âµµ Çß´Ù. ±×´Â “°¡ÇØÀÚ°¡ ³ª¿Í¼­ ±¦Âú³Ä°í ¹°¾îº¸´õ´Ï ºÎÇÏ Á÷¿ø °Ý·ÁÇÏµí ¾î±ú¸¦ ÅöÅö ÃÆ´Ù”¸é¼­ “¹¹ ÀÌµý °æ¿ì°¡ ÀÖ³Ä, À¯¸í¼¼¿Í ÀÎ±â°¡ ÁÁÀº °Å³×”¶ó°í ±ÛÀ» ¸Î¾î ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

ÀÌÈÄ ´ç½Ã »óÈ²À» ¼ö½ÀÇß´ø °æÂû °ü°èÀÚ´Â “ÅÂ¿¬ÀÌ ±³Åë»ç°í ÈÄ °¡½¿ ÅëÁõÀ» È£¼ÒÇØ ¸ÕÀú È®ÀÎÇÑ °Í”¸ç “°¡½¿ ÅëÁõ È£¼Ò¿¡ ÀÀ±ÞÈ¯ÀÚ·Î º¸°í ¸ÕÀú È®ÀÎÇß´Âµ¥ ÀÌ¸¦ º¸°í ÇÇÇØÀÚºÐµéÀÌ ÅÂ¿¬ºÎÅÍ Ã¬±ä °ÍÀ¸·Î »ý°¢ÇÑ °Í °°´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù.

ÅÂ¿¬ÀÇ ¼Ò¼Ó»ç SM¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº “ÅÂ¿¬ÀÇ ¿îÀü ºÎÁÖÀÇ·Î ±³Åë»ç°í°¡ ¹ß»ýÇß´Ù”¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç “»ó´ë Â÷·® ¿îÀüÀÚ¿Í ½Â°´ºÐµé²² ÁË¼ÛÇÑ ¸¶À½ÀÌ¸ç »ç°í Ã³¸®¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù”¶ó´Â °ø½Ä ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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