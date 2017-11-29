¡®±³Åë»ç°í Æ¯Çý ³í¶õ¡¯ ÅÂ¿¬ ÇÇÇØÀÚ ¡°¹¹ ÀÌµý °æ¿ì°¡ ÀÖ³ª¡±...¾ï¿ïÇÔ Æø·Î ¡®ÁÖÀå±Û º¸´Ï¡¯

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ÀÌ¾î “°¡ÇØÀÚ°¡ À¯¸í ¿©ÀÚ ¾ÆÀÌµ¹ÀÌ¶ó´Â ÀÌÀ¯ ¶§¹®ÀÎÁö °¡ÇØÀÚ¸¦ ¸ÕÀú º´¿ø¿¡ µ¥¸®°í °¡·Á°í ÇÇÇØÀÚµé´õ·¯ ±â´Ù¸®¶ó°í Çß´Ù”°í ¾ï¿ïÇÔÀ» Åä·ÎÇß´Ù.
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A¾¾´Â ¶Ç ÅÂ¿¬ÀÇ ´ëÃ³¸¦ ÁöÀûÇÏ±âµµ Çß´Ù. ±×´Â “°¡ÇØÀÚ°¡ ³ª¿Í¼ ±¦Âú³Ä°í ¹°¾îº¸´õ´Ï ºÎÇÏ Á÷¿ø °Ý·ÁÇÏµí ¾î±ú¸¦ ÅöÅö ÃÆ´Ù”¸é¼ “¹¹ ÀÌµý °æ¿ì°¡ ÀÖ³Ä, À¯¸í¼¼¿Í ÀÎ±â°¡ ÁÁÀº °Å³×”¶ó°í ±ÛÀ» ¸Î¾î ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÀÌÈÄ ´ç½Ã »óÈ²À» ¼ö½ÀÇß´ø °æÂû °ü°èÀÚ´Â “ÅÂ¿¬ÀÌ ±³Åë»ç°í ÈÄ °¡½¿ ÅëÁõÀ» È£¼ÒÇØ ¸ÕÀú È®ÀÎÇÑ °Í”¸ç “°¡½¿ ÅëÁõ È£¼Ò¿¡ ÀÀ±ÞÈ¯ÀÚ·Î º¸°í ¸ÕÀú È®ÀÎÇß´Âµ¥ ÀÌ¸¦ º¸°í ÇÇÇØÀÚºÐµéÀÌ ÅÂ¿¬ºÎÅÍ Ã¬±ä °ÍÀ¸·Î »ý°¢ÇÑ °Í °°´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù.
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