»ï¼º¡¤KIA, ÀÌ¿µ¿í¡êÇÑ±âÁÖ ¡®1´ë1 Æ®·¹ÀÌµå¡¯...¡°¼­·Î À©À©, ²É±æ°È³ª¡±

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ÇÑ±âÁÖ´Â Áö³ 2006³â 1Â÷Áö¸íÀ» ÅëÇØ KIA¿¡ ÀÔ´ÜÇß°í, Åë»ê 239°æ±â¿¡¼ 25½Â28ÆÐ, 71¼¼ÀÌºê¿Í 9È¦µå, Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 3.63À» ±â·ÏÇß´Ù.
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