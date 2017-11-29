»ï¼º¡¤KIA, ÀÌ¿µ¿í¡êÇÑ±âÁÖ ¡®1´ë1 Æ®·¹ÀÌµå¡¯...¡°¼­·Î À©À©, ²É±æ°È³ª¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.29 ¼ö 13:49
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½ÂÀÎ 2017.11.29  
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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