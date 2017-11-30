¡®¶óµð¿À½ºÅ¸¡¯ È«¼ö¾Æ, Áß±¹ ÁøÃâ ÀÌÀ¯´Â?...¡°µ· ¾Æ´Ñ ¿¬±â ³Ê¹« ÇÏ°í ½Í¾î¼­¡±

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È«¼ö¾Æ´Â 29ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘¶óµð¿À½ºÅ¸’ ¹ÛÀ¸·Î ³ª°¡¹ö¸®°í Æ¯Áý¿¡ °³±×¸Ç ±è¿ë¸¸, ±è°æ¹Î, °¡¼ö Ãµ¸íÈÆ°ú ÇÔ²² Ãâ¿¬Çß´Ù.
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ÀÌ¿¡ MC ±è±¸¶ó°¡ “º¸Åë ÀÌ·± ÀÌ¾ß±â ÇÏ¸é ½½Â½ ¿ï±âµµ ÇÏ´Âµ¥ ¾ÆÁÖ ¹àÀ¸½Ã³×”°í ¶ó°í ¸»ÇÏ´Ï, È«¼ö¾Æ´Â “ÀÌÁ¨ Ãß¾ïÀÌ µÆ¾î¿ä”¶ó°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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