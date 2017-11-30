°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.30 ¸ñ 17:01
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®9È£¼± ÆÄ¾÷¡¯ Ã¹³¯, ¿­Â÷ °íÀå±îÁö °ãÃÄ...¡°Ãâ±Ù ½Ã¹Îµé ¹ßµ¿µ¿¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.30  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¼­¿ï ÁöÇÏÃ¶ 9È£¼± ÆÄ¾÷ Ã¹³¯ÀÎ 30ÀÏ ¿­Â÷ °íÀå±îÁö °ãÃÄ ¿îÇàÀÌ Áö¿¬µÆ´Ù.

 

¼­¿ï ÁöÇÏÃ¶ 9È£¼± ÆÄ¾÷ Ã¹³¯ÀÎ 30ÀÏ ¿­Â÷ °íÀå±îÁö °ãÃÄ ¿îÇàÀÌ Áö¿¬µÆ´Ù.

ÀÌ³¯ ¼­¿ï½Ã¿¡ µû¸£¸é ¿ÀÀü 5½Ã 53ºÐ, 7½Ã 20ºÐ µÎ Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ±èÆ÷°øÇ×¿ª¿¡¼­ ÃâÀÔ¹®ÀÌ Á¦´ë·Î ÀÛµ¿ÇÏÁö ¾Ê¾Æ ¿­Â÷°¡ È¸¼ÛµÆ´Ù.

½Â°´À» ÅÂ¿ì°í ´ÙÀ½ ¸ñÀûÁö·Î °¡¾ß ÇÏ´Â ¿­Â÷°¡ ´Ù½Ã Â÷·®±âÁö·Î µ¹¾Æ°¡¸é¼­ ¿­Â÷ ¿îÇàÀÌ Â÷·Ê·Î Áö¿¬µÆ´Ù.

¼­¿ï ÁöÇÏÃ¶ 9È£¼± °ü°èÀÚ´Â “ÇöÀç ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ´Â Áö¿¬Àº Àå¾Ö³ª ÆÄ¾÷°ú ¹«°üÇÏ´Ù”¸ç “Â÷·®À¯Áöº¸¼ö³ª Â÷·®Á¡°Ë ¾÷¹« ³ëµ¿ÀÚµéÀº ÀÌ¹ø ÆÄ¾÷¿¡ Âü¿©ÇÏÁöµµ ¾Ê´Â´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÇÑÆí, ¼­¿ï9È£¼±¿î¿µ³ëµ¿Á¶ÇÕ ³ëÁ¶(ÀÌÇÏ ³ëÁ¶)´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 4½ÃºÎÅÍ 1Â÷ °æ°í ÆÄ¾÷¿¡ µé¾î°¬´Ù. ÆÄ¾÷Àº ³»´Þ 5ÀÏ±îÁö 6ÀÏ°£ ÁøÇàµÈ´Ù.

³ëÁ¶´Â Ãâ±Ù½Ã°£ÀÎ ¿ÀÀü 7~9½Ã¿¡´Â 100% Á¤»ó¿îÇàÇÏ°í Åð±Ù½Ã°£ÀÎ ¿ÀÈÄ 5~7½Ã¿¡´Â 85%ÀÇ ¿îÇà·üÀ» À¯ÁöÇÏ±â·Î Çß´Ù. 

¾Õ¼­ ³ëÁ¶´Â ÁöÇÏÃ¶ 9È£¼± 1´Ü°è(°³È­¿ª~½Å³íÇö¿ª) ¿î¿µÀ» ´ã´ç ‘¼­¿ï9È£¼±¿î¿µÁÖ½ÄÈ¸»ç’ ¼Ò¼Ó ³ëµ¿ÀÚµéÀÌ Áö³­ 1¿ù Á¶ÇÕÀ» °á¼ºÇØ ³ëµ¿ Á¶°Ç µîÀÇ °³¼±À» ¿ä±¸ ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌµéÀº Áö³­ 27ÀÏ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼­ “¼­¿ï ÁöÇÏÃ¶ 1∼8È£¼±Àº Á÷¿ø 1ÀÎ´ç ¼ö¼ÛÀÎ·ÂÀÌ 16¸¸ ¸íÀÎµ¥ 9È£¼±Àº 26¸¸¿© ¸í¿¡ ´ÞÇÒ Á¤µµ·Î ÀÌ¿ë°´ ´ëºñ ÀÎ·ÂÀÌ ºÎÁ·ÇÏ´Ù”¸ç “»ìÀÎÀûÀÎ ³ëµ¿ °­µµ¿Í ÅÎ¾øÀÌ ºÎÁ·ÇÑ ÀÎ·ÂÀÌ 9È£¼±À» ‘Áö¿ÁÃ¶’·Î ¸¸µé°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ±è»õ·Ð, À½ÁÖ¡¤Èí¿¬ ³í¶õ Áø½ÇÀº?¡¦¡°´ã¹è ÀÖ´ÂÁöµµ ¸ô¶ú´Ù¡±
  • ÇÑ´Ù¹Î, º°¸íÀÌ ¡®°æÈñ´ë ±èÅÂÈñ¡¯¿´´Ù?¡¦¡°½Ç°Ë 1À§ ¿Ã·Á´Þ¶ó¡±
  • ¡®1ºñÆ®ÄÚÀÎ=1Ãµ¸¸¿ø¡¯ µ¹ÆÄ ÄÚ ¾Õ¡¦Áü¹Ùºê¿þ¿¡¼± ¡°ºñÆ®ÄÚÀÎ »ç¿ë ºÒÇã¡±
  • ÀÎÃµ¼­ 2.6 ±Ô¸ð ÁöÁø, ¾î¸®µÕÀýÇÑ ÀÎÃµ½Ã¹Î ¿Ö?...¡°´ë¸¶µµ¿¡ ÁöÁø³ª¸é ºÎ»ê¿¡ ³­°Å³Ä¡±
  • ¡®ÀÓ½Å+È¥ÀÎ½Å°í¡¯ ¹ÚÇÑº°, ÃÖ±Ù °áÈ¥»çÁÖº¸°í ±ôÂ¦ ³î¶ú´ø ÀÌÀ¯...¡°ÀÌÁ¦º¸´Ï ÀÌÇØµÇ³×¡±
    • ±è»õ·Ð, À½ÁÖ¡¤Èí¿¬ ³í¶õ Áø½ÇÀº?¡¦¡°´ã¹è ÀÖ´ÂÁöµµ ¸ô¶ú´Ù¡± ±è»õ·Ð, À½ÁÖ¡¤Èí¿¬ ³í¶õ Áø½ÇÀº?¡¦¡°´ã¹è ÀÖ´ÂÁöµµ ¸ô¶ú´Ù¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ±è»õ·Ð, À½ÁÖ¡¤Èí¿¬ ³í¶õ Áø½ÇÀº?¡¦¡°´ã¹è ÀÖ´ÂÁöµµ ¸ô¶ú´Ù¡±
    2
    [¼Óº¸] ±èÆ÷°øÇ× ±¹Á¦¼± Ã»»ç È­Àç ¹ß»ý¡¦¡°»ó¾÷½Ã¼³ °ø»çÀå ¿ëÁ¢ Áß È­Àç¡±
    3
    ¿£È­ È¯À², ¿¬Áß ÃÖÀú 965.68¿ø ±â·Ï¡¦¡°ÇÏ¶ô¼¼ ´Ù½Ã ½ÃÀÛµÆ³ª¡±
    4
    2017³â 11¿ù ¸ðÀÇ°í»ç µî±ÞÄÆ °ø°³¡¦2ÇÐ³â ¡®±¹¾î 90Á¡, ¼öÇÐ 88Á¡¡¯
    5
    ¡®¶óµð¿À½ºÅ¸¡¯ È«¼ö¾Æ, Áß±¹ ÁøÃâ ÀÌÀ¯´Â?...¡°µ· ¾Æ´Ñ ¿¬±â ³Ê¹« ÇÏ°í ½Í¾î¼­¡±
    6
    ¡®2017³â 11¿ù ¸ðÀÇ°í»ç¡¯ 2017³â ¸¶Áö¸· ¸ðÀÇ°í»ç¡¦¡°°¡µå¶óÀÎ µÉ °Í¡±
    7
    ¡®Ãß¸® ¿©¿Õ¡¯ÀÇ ÀÛÇ° ¡®¿À¸®¿£Æ® Æ¯±Þ »ìÀÎ»ç°Ç¡¯¡¦¡°¾Æ°¡»ç Å©¸®½ºÆ¼ÀÇ °ÉÀÛ¡±
    8
    ¡®ÇÇÆÄ¿Â¶óÀÎ3¡¯ Á¡°Ë½Ã°£ 4½Ã°£ ¿¬Àå¡¦¸í¹®ÆÀ Æ÷ÇÔ 190°³ ÆÀ ´ë°Å »èÁ¦ ¿¹Á¤
    9
    ¡®È­Àç¡¯ ±èÆ÷°øÇ×, ½Ç½Ã°£ »óÈ² º¸´Ï...¡°°ËÀº ¿¬±â ÀÚ¿í¡±
    10
    ³ª¾ó ¹ÂºñÀÇ ¿©ÁÖÀÎ°øÀº ¹®±Ù¿µ?¡¦¡°ÀÏº» ½ÅÀÎ ¹è¿ì ¡®Ä«¶óÅ¸ ¿¡¸®Ä«¡¯¡±
    Á¤Åë¿¬±Ø ¡®¸®¾î¿Õ¡¯ ¿ï»ê ¹«´ë ¿À¸¥´Ù
    ¼­¾çÈ­°¡ ±èÀº¾Æ °³ÀÎÀü, ¹¦ÇÑ ¸Å·ÂÀÇ ¼¼»óÀ¸·Î ´ç½ÅÀ» ¾È³»ÇÕ´Ï...
    Å¬·¹ÀÌ¾ÆÅ©±èÇØ¹Ì¼ú°ü ¡®º½-³ªºñ¡¯ Æ¯º°Àü
    ±è¼Ò¿µ¹ÎÁ·¼Ò¸®¿ø Á¤±â°ø¿¬ ¡®¼Ò¸®³¯´Ù¡¯
    È£Âî¹Î-°æÁÖ¿¢½ºÆ÷, 300¸¸ °ü¶÷°´ µ¹ÆÄ

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr