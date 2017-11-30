¡®9È£¼± ÆÄ¾÷¡¯ Ã¹³¯, ¿­Â÷ °íÀå±îÁö °ãÃÄ...¡°Ãâ±Ù ½Ã¹Îµé ¹ßµ¿µ¿¡±

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ÀÌ³¯ ¼¿ï½Ã¿¡ µû¸£¸é ¿ÀÀü 5½Ã 53ºÐ, 7½Ã 20ºÐ µÎ Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ±èÆ÷°øÇ×¿ª¿¡¼ ÃâÀÔ¹®ÀÌ Á¦´ë·Î ÀÛµ¿ÇÏÁö ¾Ê¾Æ ¿Â÷°¡ È¸¼ÛµÆ´Ù.
½Â°´À» ÅÂ¿ì°í ´ÙÀ½ ¸ñÀûÁö·Î °¡¾ß ÇÏ´Â ¿Â÷°¡ ´Ù½Ã Â÷·®±âÁö·Î µ¹¾Æ°¡¸é¼ ¿Â÷ ¿îÇàÀÌ Â÷·Ê·Î Áö¿¬µÆ´Ù.
¼¿ï ÁöÇÏÃ¶ 9È£¼± °ü°èÀÚ´Â “ÇöÀç ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ´Â Áö¿¬Àº Àå¾Ö³ª ÆÄ¾÷°ú ¹«°üÇÏ´Ù”¸ç “Â÷·®À¯Áöº¸¼ö³ª Â÷·®Á¡°Ë ¾÷¹« ³ëµ¿ÀÚµéÀº ÀÌ¹ø ÆÄ¾÷¿¡ Âü¿©ÇÏÁöµµ ¾Ê´Â´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, ¼¿ï9È£¼±¿î¿µ³ëµ¿Á¶ÇÕ ³ëÁ¶(ÀÌÇÏ ³ëÁ¶)´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 4½ÃºÎÅÍ 1Â÷ °æ°í ÆÄ¾÷¿¡ µé¾î°¬´Ù. ÆÄ¾÷Àº ³»´Þ 5ÀÏ±îÁö 6ÀÏ°£ ÁøÇàµÈ´Ù.
³ëÁ¶´Â Ãâ±Ù½Ã°£ÀÎ ¿ÀÀü 7~9½Ã¿¡´Â 100% Á¤»ó¿îÇàÇÏ°í Åð±Ù½Ã°£ÀÎ ¿ÀÈÄ 5~7½Ã¿¡´Â 85%ÀÇ ¿îÇà·üÀ» À¯ÁöÇÏ±â·Î Çß´Ù.
¾Õ¼ ³ëÁ¶´Â ÁöÇÏÃ¶ 9È£¼± 1´Ü°è(°³È¿ª~½Å³íÇö¿ª) ¿î¿µÀ» ´ã´ç ‘¼¿ï9È£¼±¿î¿µÁÖ½ÄÈ¸»ç’ ¼Ò¼Ó ³ëµ¿ÀÚµéÀÌ Áö³ 1¿ù Á¶ÇÕÀ» °á¼ºÇØ ³ëµ¿ Á¶°Ç µîÀÇ °³¼±À» ¿ä±¸ ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌµéÀº Áö³ 27ÀÏ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ “¼¿ï ÁöÇÏÃ¶ 1∼8È£¼±Àº Á÷¿ø 1ÀÎ´ç ¼ö¼ÛÀÎ·ÂÀÌ 16¸¸ ¸íÀÎµ¥ 9È£¼±Àº 26¸¸¿© ¸í¿¡ ´ÞÇÒ Á¤µµ·Î ÀÌ¿ë°´ ´ëºñ ÀÎ·ÂÀÌ ºÎÁ·ÇÏ´Ù”¸ç “»ìÀÎÀûÀÎ ³ëµ¿ °µµ¿Í ÅÎ¾øÀÌ ºÎÁ·ÇÑ ÀÎ·ÂÀÌ 9È£¼±À» ‘Áö¿ÁÃ¶’·Î ¸¸µé°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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