¡®¾îº¥Á®½º ÀÎÇÇ´ÏÆ¼ ¿ö¡¯ È÷¾î·Î »ç¸Á ¿¹°í¡¦¡°Àå·Ê½Ä ÃÔ¿µ±îÁö¡±

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|¡ã 29ÀÏ ³»³â 5¿ù °³ºÀ ¿¹Á¤ÀÎ ¸¶ºí ½ºÆ©µð¿ÀÀÇ ¿µÈ ‘¾îº¥Á®½º:ÀÎÇÇ´ÏÆ¼ ¿ö’(¾îº¥Á®½º3)ÀÇ ¿¹°íÆíÀÌ °ø°³µÆ´Ù. ¸¶ºí Á¦°ø.
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¿ùÆ®µðÁî´ÏÄÄÆÛ´ÏÄÚ¸®¾Æ´Â 29ÀÏ ¹ã 2ºÐ25ÃÊ ºÐ·®ÀÇ ‘ÀÎÇÇ´ÏÆ¼ ¿ö’ ¿¹°íÆíÀ» Àü°Ý °ø°³Çß´Ù.
ÀÌ¹ø ÀÛÇ°Àº ¿ìÁÖ ÃÖ¾Ç·ÃÖ°ÀÇ ¾Ç´ç Å¸³ë½º°¡ Áö±¸¿¡ ³ªÅ¸³ª°í ±×µ¿¾È ¸¶ºíÀÌ ³»³õÀº ¿µÈ¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ¿µ¿õµéÀÌ ÃÑÃâµ¿ÇØ ¸Â¼ ½Î¿ì´Â ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø ‘ÀÎÇÇ´ÏÆ¼ ¿ö’¿¡¼´Â ÇÙ½É Ä³¸¯ÅÍ°¡ »ç¸ÁÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÆÒµéÀÌ ¸¶À½À» Á¶¸®°í ÀÖ´Ù.
¾Õ¼ ¸¶ºíÀÇ ÄÉºó ÆÄÀÌ±â »çÀåÀº ¹Ì ¾ð·Ð°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ “¸¶ºí È÷¾î·Î°¡ ‘ÀÎÇÇ´ÏÆ¼ ¿ö’¿¡¼ Á×À» °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ´Ù¸¸ ÄÉºó ÆÄÀÌ±â »çÀåÀº ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î ¾î¶² Ä³¸¯ÅÍÀÎÁö ¸î ¸íÀÌ³ª Á×´ÂÁö´Â ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾Ò´Ù.
¾îº¥Á®½º 3¹øÂ° ½Ã¸®ÁîÀÎ ‘ÀÎÇÇ´ÏÆ¼ ¿ö’¿¡ ÀÌ¾î 2019³â °³ºÀ ¿¹Á¤ÀÎ ¾îº¥Á®½º4(Á¦¸ñ ¹ÌÈ®Á¤)¿¡¼´Â ÇÙ½É È÷¾î·ÎÀÇ Àå·Ê½Ä Àå¸éµµ µîÀåÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¸¶ºíÀº ¾Õ¼ Áö³´Þ ‘¾îº¥Á®½º4’ È÷¾î·Î Àå·Ê½Ä Àå¸é¿¡ Ãâ¿¬ÇÒ ¹è¿ì¸¦ ¸ðÁýÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¾î¶² È÷¾î·ÎÀÇ Àå·Ê½ÄÀÎÁö´Â ¹àÇôÁöÁö ¾Ê¾ÒÀ¸¸ç Àå·Ê½Ä ÃÔ¿µÀº ¹Ì±¹ ¾ÖÆ²·£Å¸¿¡¼ 10¿ù 23ÀÏºÎÅÍ ÁøÇàµÆ´Ù.
ÀÌ·Î½á ¸¶ºí È÷¾î·Î Ä³¸¯ÅÍ Áß ´©±º°¡ Á×´Â °ÍÀÌ È®½Ç½Ã ÇØÁø °¡¿îµ¥ ¸¶ºí ¿µÈ ÆÒµéÀº Ä¸Æ¾ ¾Æ¸Þ¸®Ä«(Å©¸®½º ¿¡¹Ý½º ºÐ)³ª ¾ÆÀÌ¾ð¸Ç(·Î¹öÆ® ´Ù¿ì´Ï ÁÖ´Ï¾î ºÐ) Áß ÇÑ ¸íÀÌ Á×À» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¾Õ¼ ¾ÆÀÌ¾ð¸Ç ¿ªÀÇ ¹è¿ì ‘·Î¹öÆ® ´Ù¿ì´Ï ÁÖ´Ï¾î’´Â ÀÎÅÍºä¿¡¼ “ºÎ²ô·¯¿öÁö±â Àü¿¡ ¾ÆÀÌ¾ð¸ÇÀ» ³»·Á³õ°í ½Í´Ù”°í ¹àÇû´Ù. ¶Ç ¸¶ºí ÄÉºó ÆÄÀÌ±â »çÀå ¿ª½Ã “¾ðÁ¦µç ·Î¹öÆ® ´Ù¿ì´Ï ÁÖ´Ï¾îÀÇ ÀºÅð¸¦ »ý°¢ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
¹Ý¸é Å©¸®½º ¿¡¹Ý½º°¡ ¸¶ºí°úÀÇ Àç°è¾àÀÌ ºÒÅõ¸íÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁö¸é¼ ¾ÆÀÌ¾ð¸ÇÀÌ ¾Æ´Ñ Ä¸Æ¾ ¾Æ¸Þ¸®Ä«°¡ Á×À» °ÍÀÌ¶õ ÃßÃøµµ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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