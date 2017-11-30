À¯¾ÆÀÎ, °æÁ¶Áõ ÀÇ½É ±èÇöÃ¶ Àü¹®ÀÇ¿¡ ¡°Á¤½Å Â÷·Á¶ó¡±...±â»çÈ­ ¾ð·Ð¿¡µµ ¡®¾´¼Ò¸®¡¯

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À¯¾ÆÀÎÀº 30ÀÏ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “±¤±âÀÇ Áý´ÜÀÌ »ç»ó°Ë¿À» ÅëÇØ °³ÀÎ°ú ¹Ý´ë ¼¼·ÂÀ» Åº¾ÐÇÏ°í, ½Éµµ±íÀº Á¢±ÙÀ¸·Î ÀÎ°£ÀÇ Á¤½Å¼¼°è¿¡ Á¢±ÙÇØ¾ß ÇÒ Á¤½Å°ú ÀÇ»çµéÀÌ ºÎÁ¤ÇÑ ¸ñÀûÀ¸·Î ÀÎ°£ Á¤½ÅÀ» °Ë¿ÇÏ¸ç ¹Ý´ë¼¼·ÂÀ» °Á¦¼ö¿ëÇÏ°í ¼÷Ã»ÇÏ¸ç ÀÎ±ÇÀ» À¯¸°ÇÑ ¿À¸¸°ú ±¤±âÀÇ Æó´ÜÀÌ ±ÙÇö´ë»ç¿¡¼ ¾î¶°ÇÑ Æø·ÂÀ¸·Î ÆîÃÄÁ³°í ¿À´Ã³¯ ¿ì¸®´Â ±×·¯ÇÑ ÀÏµéÀ» ¾î¶»°Ô Æò°¡ÇÏ´ÂÁö Àß »ìÆìº¸½Ã±â°í ½Ã´ëÁ¤½ÅÀ» »ó±âÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù”¸ç “‘Á¤½Å’ Â÷¸®¼¼¿ä. ÀÌ Çê¶È¶ÈÀÌ ¾ç¹Ý´Ôµé¾Æ”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ ±è Àü¹®ÀÇÀÇ ÀÇ°ßÀ» ±â»çÈÇÑ ¾ð·ÐÀ» ÇâÇØ “¾ð·ÐÀº Àú·¯ÇÑ Ãµ¹ÚÇÑ ÀÏµéÀ» °ËÁõ ¾øÀÌ ÆÛ ³ª¸£¸ç ´ëÁßÀ» ±â¸¸ÇÏ°í ´«À» °¡¸®¸ç Àú·¯ÇÑ ‘ÀÎ°Ý»ìÀÎ’¿¡ µ¿Á¶ÇÏÁö ¸¶½Ã±â¸¦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ‘¶±¹ä’ÀÌ ¾Æ¹«¸® ¾ø¾îµµ ³ë°ñÀûÀ¸·Î ºÎÁ¤ÇÑ ÀÚµéÀÇ Àå´Ü¿¡ ¹ß¸ÂÃß¸ç Á¶È¸¼ö ¿Ã¸®´Â ÀÏÀ» »ï°¡ ÁÖ½Ã±â¸¦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù”¸ç “ÀÌ ±Û °¡Á®´Ù ³ª¸£¼¼¿ä. ‘Á¤»ó’°ú ‘ºñÁ¤»ó’, ‘»ó½Ä’°ú ‘¸ô»ó½Ä’À» ºÐº°ÇÒ ¾ð·ÐÀÌ ¾ÆÁ÷Àº ½Ã·Â°ú ÆÇ´Ü·ÂÀ» »ó½ÇÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ¹Ï½À´Ï´Ù. »ç¸®»ç¿åÀÌ ¾Æ´Ñ ´ëÁßÀ» À§ÇØ ÀÛµ¿ÇÏ´Â ÂüµÈ ¾ð·ÐÀÇ ¸ð½ÀÀ» ±â´ëÇÕ´Ï´Ù”°í ¾´¼Ò¸®¸¦ ÀüÇß´Ù.
¾Õ¼ À¯¾ÆÀÎÀº Áö³ 18ÀÏ Æ®À§ÅÍ¿¡¼ ÇÑ ´©¸®²Û¿¡ “¾ÖÈ£¹ÚÀ¸·Î ¸Â¾ÆºÃÀ½?”ÀÌ¶ó´Â ¸à¼ÇÀ» º¸³½ °ÍÀÌ ¹ß´ÜÀÌ µÅ ´©¸®²Ûµé°ú 10ÀÏ ³Ñ°Ô ¼³ÀüÀ» ¹ú¿´´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ À¯¾ÆÀÎÀÇ Çàµ¿¿¡ ´ëÇØ ±è Àü¹®ÀÇ´Â ÀÚ½ÅÀÇ Æ®À§ÅÍ¿¡ “Áø½ÉÀÌ ¿ÀÇØ¹Þ°í ÇÑ ¼ø°£¿¡ ¼Ò¿ÜµÇ°í ÀÎ°£¿¡ ´ëÇÑ È¯¸êÀÌ Á¶Á¤ ¾È µÉ ¶§ ±Þ¼º °æÁ¶Áõ À¯¹ß °¡´ÉÇÏ´Ù” “¹è¿ì À¯¾ÆÀÎÀÇ °æ¿ì ÀÌ·Ð»ó ³»³â 2¿ùÀÌ °¡Àå À§ÇèÇÒ °Í. ºÒ±æÇÏ´Ù” ¸ç °æÁ¶Áõ Áõ»óÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ±ÛÀ» ³²±ä ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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