¡®¼ö¿ä¹Ì½ÄÈ¸¡¯ Â¥Àå¸é 3´ë ¸ÀÁýÀº ¾îµð?¡¦¡°°øÇ×µ¿¡¤¿µµîÆ÷±¸Ã»¡¤»ó¼ö¿ª À§Ä¡ÇØ¡±

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29ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ tvN ‘¼ö¿ä¹Ì½ÄÈ¸’´Â ‘Â¥Àå¸é’ Æ¯ÁýÀ¸·Î Â¥Àå¸é 3´ë ¸ÀÁýÀÌ ¼Ò°³µÆ´Ù. ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡´Â ¹è¿ì ±èÁ¤³, ¼Õ¿©Àº°ú °¡¼ö µ¥´Ï¾ÈÀÌ °Ô½ºÆ®·Î Ãâ¿¬Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¼ö¿ä¹Ì½ÄÈ¸¿¡¼ Â¥Àå¸é 3´ë ¸ÀÁý Áß ÇÏ³ª·Î °¡Àå ¸ÕÀú ¼Ò°³µÈ °÷Àº ¼¿ï °¼±¸ °øÇ×µ¿¿¡ À§Ä¡ÇÑ Áß½Ä´çÀÌ´Ù.
ÀÌÇö¿ì´Â “ÀÌ °¡°Ô´Â ºñ·Ï ¿ÀÇÂÇÑÁö 2³â ¹Û¿¡ µÇÁö ¾Ê¾ÒÁö¸¸ º»·¡ °¡°Ô ÁÖÀÎÀÇ ÇÒ¾Æ¹öÁö°¡ ÀÏÁ¦°Á¡±â ¶§ Áß±¹Áý ¿î¿µÀ» ½ÃÀÛÇß´Ù. ÀÌÈÄ ¾Æµé±îÁö ¿î¿µÀ» ÇÏ´Ù°¡ °³ÀÎÀûÀÎ »çÁ¤À¸·Î ¹®À» ´Ý°í 20³â ¸¸¿¡ ¼ÕÀÚ¿¡ ÀÇÇØ ºÎÈ°Çß´Ù”°í ¼Ò°³Çß´Ù.
ÀÌ ½Ä´çÀÇ ´ëÇ¥¸Þ´º´Â °£Â¥ÀåÀÌ´Ù.
È²±³ÀÍÀº “ÀÌ Áý Àå ³¿»õ°¡ ±²ÀåÈ÷ °·ÄÇÏ´Ù. °ÇÑ Çâ°ú ´Þ¸® ´Ü¸ÀÀÌ ¾ø´Ù. Àß »îÀº ¸é¿¡ ÃËÃËÇÑ ¾ç³äÀÌ ´Þ¶óºÙ¾ú´Ù. ÀåÀÇ ÇâÀÌ ¸Å·ÂÀûÀÌ¾ú´Ù”°í ÆòÇß´Ù.
µÎ ¹øÂ°·Î ¼Ò°³µÈ ½Ä´çÀº ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿µµîÆ÷±¸Ã» ÀÎ±Ù¿¡ ÀÚ¸®ÀâÀº Áß½Ä´çÀÌ´Ù.
½Åµ¿¿±Àº “Æò¹üÇÑ µ¿³×¿¡¼ ³»°øÀÖ´Â ÁßÈ¿ä¸®¸¦ ¸Àº¼ ¼ö ÀÖ´Ù”¸ç “À¯¸í È£ÅÚ Ãâ½ÅÀÇ ÁÖ¹æÀåÀÌ ¸¸µå´Â Â¥Àå¸é°ú °ÑÀº ¹Ù»èÇÏ°í ¼ÓÀº ÃËÃËÇÑ ¾È½É ÅÁ¼öÀ°À» ¸À º¼ ¼ö ÀÖ´Ù”°í ¼Ò°³Çß´Ù.
¿µµîÆ÷±¸Ã» ÀÎ±Ù¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÀÌ Áß½Ä´çÀÇ ¿ä¸®»ç´Â ½Å¶óÈ£ÅÚ Áß½Ä´ç ÆÈ¼±¿¡¼ 12³â°£ ±Ù¹«Çß´ø °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù.
ÀÌÇö¿ì´Â “Æ¯È÷ ÁßÈ¿ä¸® ÇÊ¼ö ÄÚ½ºÀÎ ºÒÆÇ ¸éÆÇ Ä®ÆÇ ÀüÇ¥ 4°³ °úÁ¤À» ¸ðµÎ ¼ö·ÃÇßÀ¸¸ç ½Ä´ç ¿ÀÇÂ ¶§ºÎÅÍ ÀÔ¼Ò¹®ÀÌ ÀÚÀÚÇÏ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¸¶Áö¸·À¸·Î ¼Ò°³µÈ Áß½Ä´çÀº »ó¼ö¿ª¿¡ À§Ä¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
½Åµ¿¿±Àº “ÀþÀº ºÐµé »çÀÌ¿¡¼± ÀÌ¹Ì À¯¸íÇÑ ¸ÀÁýÀÌ¶ó ¹Ì¸® ¿¹¾à ¾È ÇÏ¸é °¡±â Èûµç °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù”°í ¼Ò°³Çß´Ù.
ÀÌ ½Ä´çÀÇ ´ëÇ¥ ¸Å´º´Â ¿ª½Ã Â¥Àå¸éÀÌ´Ù.
È²±³ÀÍÀº “¼Ò½º°¡ ÃáÀå°ú Àç·á º»¿¬ÀÇ ¸ÀÀ» »ì·È´Ù”°í ÄªÂùÇß´Ù. ±èÁ¤¶õ ¿ª½Ã “°£ÀÌ ¼¼Áö ¾Ê¾Æ ºÎ´ã¾øÀÌ Áñ±â ¼ö ÀÖ´Ù”°í ÄªÂùÇß´Ù.
ÀÌ ½Ä´çÀÇ ÆÈº¸Ã¤ ¿ª½Ã ÁÁÀº Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. µ¥´Ï¾ÈÀº “Àç·á°¡ Á¤¸» ½Ã¼±ÇÏ´Ù. ºÎµå·¯¿ö¼ ÅëÂ°·Î ¸Ô¾îµµ ºÎ´ãÀÌ ¾ø¾ú°í ´À³¢ÇÔÀ» Àâ¾ÆÁÖ´Â ¸ÅÄÞÇÑ ¼Ò½º°¡ ÁÁ¾Ò´Ù”°í ÄªÂùÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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