±è»õ·Ð, À½ÁÖ¡¤Èí¿¬ ³í¶õ Áø½ÇÀº?¡¦¡°´ã¹è ÀÖ´ÂÁöµµ ¸ô¶ú´Ù¡±

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±è»õ·Ð(17)ÀÌ 30ÀÏ ¿ÀÀü ‘2017 ¿¥³Ý ¾Æ½Ã¾È ¹ÂÁ÷ ¾î¿öÁî(2017 MAMA)’ Âü¼®ÇÏ±â À§ÇØ ÀÎÃµ°øÇ×À» ÅëÇØ È«ÄáÀ¸·Î ¶°³µ´Ù.
¹è¿ì ±è»õ·ÐÀº 9»ìÀÇ ¾î¸° ³ªÀÌ·Î 2009³â ¿µÈ ‘¿©ÇàÀÚ’·Î Ã¹ µ¥ºßÇß´Ù. ÀÌÈÄ 2010³â ¿µÈ ‘¾ÆÀú¾¾’·Î ÀÌ¸§À» ¾Ë·È´Ù.
ÀÌ³¯ Ãâ±¹Àå¿¡¼ ÂïÈù »çÁøÀÌ SNS µî¿¡ ÆÛÁö¸ç ‘¾ÆÀú¾¾’ÀÇ ¾î¸° ¼Ò¹Ì°¡ 7³â »çÀÌ¿¡ ÈÇÂ½ ¼ºÀåÇÑ ¸ð½À¿¡ ³×Æ¼ÁðµéÀÌ ³î¶ó°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ °ú°Å À½ÁÖ·Èí¿¬ ³í¶õµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ±è»õ·ÐÀÌ ¹Ì¼º³âÀÚÀÓ¿¡µµ ¼úÀ» ¸¶½Ã°í ´ã¹è¸¦ ÇÇ¿î´Ù°í ÁÖÀåÇÏ´Â ±Û°ú »çÁøÀÌ ¿Ã¶ó¿Â ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½Ã °ø°³µÈ »çÁø ¼Ó¿¡´Â ±è»õ·ÐÀÌ ÁöÀÎ ¿©·¯ ¸í°ú ¼ÒÆÄ¿¡ µÑ·¯¾É¾Æ Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÇâÇØ Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¹®Á¦´Â ±×µéÀÇ ¾Õ¿¡ ÀÖ´Â Å¹ÀÚ À§¿¡ ¼ú°ú ´ã¹è°¡ ³õ¿©ÀÖ¾ú´ø °ÍÀÌ´Ù.
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