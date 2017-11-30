»ï¼ºº´¿ø ¡®¹Ú¼öÁø Æ¯Çý¡¯ Ãß°¡ Æø·Î ÀÌ¾îÁ®¡¦¡°A¼¿ ¾Ë¹Ú±â¿¡ Á÷¼ö±îÁö¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.30 ¸ñ 17:01
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½ÂÀÎ 2017.11.30  
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»ï¼º¼­¿ïº´¿ø ÃøÀÌ ¹è¿ì ¹Ú¼öÁø¿¡°Ô¸¸ Æ¯Çý¸¦ Á¦°øÇß´Ù´Â Æø·Î°¡ °è¼Ó ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù.

¾Õ¼­ ¹è¿ì ¹Ú¼öÁøÀº ÃÖÃÊ Æ¯Çý ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦°øµÈ Á÷ÈÄ Æ¯Çý ÀÏºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ ÀÎÁ¤ÇÏ°í °ðÀå »ç°úÇß´Ù. ±×·¯³ª »ï¼ºº´¿ø ÃøÀÌ Æ¯Çý¸¦ Á¦°øÇÑ Àû ¾ø´Ù°í ¹ßÇ¥ÇÏÀÚ ´ç½Ã »ï¼ºº´¿ø ½Å»ý¾Æ ÁßÈ¯ÀÚ½Ç(NICU)¿¡ ¾ÆÀÌ¸¦ ÀÔ¿ø½ÃÄ×´ø »ê¸ðµéÀÌ Æ¯Çý°¡ ¸í¹éÈ÷ Á¸ÀçÇß´Ù¸ç Ãß°¡ Æø·Î¿¡ ³ª¼¹´Ù.

ÃÖ±Ù ÇÑ Æ÷ÅÐ »çÀÌÆ®ÀÇ À°¾Æ Ä«Æä¿¡´Â ÀÌ°°Àº Ãß°¡ Æø·Î¸¦ ´ãÀº ±ÛÀÌ ¼Ó¼Ó °ÔÀçµÆ´Ù.

±Û ÀÛ¼ºÀÚ Áß ÇÑ¸íÀÎ A¾¾´Â “ÀÌ º´¿ø ½Å»ý¾Æ ÁßÈ¯ÀÚ½Ç¿¡¼­´Â ¾Æ¹«¸® Åð¿øÀÌ ÀÓ¹ÚÇÑ ¾ÆÀÌ¶ó°í ÇÏ´õ¶óµµ Á÷¼ö(Á÷Á¢ ¸ðÀ¯¼öÀ¯)´Â °¡´ÉÇÏÁö ¾Ê´Ù. °£È£»çµé¿¡°Ô ¹°¾îº¸¸é ‘Åð¿ø ÈÄ Áý¿¡¼­ ½ÃµµÇÏ¶ó’¸ç ¾È µÈ´Ù°í ÇÑ´Ù”¸ç “´Ù¸¥ »ê¸ðµéµµ ¾Æ±â¿¡°Ô ¼öÀ¯ÇÏ°í ½ÍÁö¸¸ ÀÇ·áÁøÀÌ ¾È µÈ´Ù°í ÇØ¼­ ¸øÇÑ °Çµ¥ ¹Ú¼öÁø ¾¾´Â ±×·¸°Ô Çß´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÀÌ¾î “¹Ú¼öÁø ¾¾ ¾ÆÀÌ´Â ÀÔ¿ø ±â°£ ³»³» Á¦1ÁßÈ¯ÀÚ½Ç(A¼¿~C¼¿)¿¡ ÀÖ´Ù´Â Áõ¾ðµµ ÀÖ´Ù. A¼¿Àº °¡Àå ÀÛ°í À§ÁßÇÑ ¾Æ±âµé, ÀÌÁ¦ ¸· ÅÂ¾î³­ ¹Ì¼÷¾ÆµéÀÌ ÀÖ´Â °÷ÀÎµ¥ ±×°÷¿¡ ÀÚ¸® ÇÏ³ª Â÷ÁöÇÏ°í ¹öÆ¼°í ¼­¼­ ´Ù¸¥ À§ÁßÇÑ ¾ÆÀÌ¸¦ ¸ø ¹ÞÀº ¼À ¾Æ´Ï°Ú³ª”¶ó¸é¼­ “ÀÌ¸¥µÕÀÌ¸¦ ³ºÀº ¾ö¸¶µéÀº ´õ ÁöÄÑÁÖÁö ¸øÇØ¼­ ¼ÓÀ¸·Î ¿ï°í ´Ù´Ñ´Ù. º´¿ø Ãø¿¡¼­ Á¦´ë·Î µÈ ÇØ¸í°ú »ç°ú¸¦ ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.”°í °­Á¶Çß´Ù.

¾Õ¼­ ¹Ú¼öÁøÀº ÇÑ ³×Æ¼ÁðÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ ‘Æ¯Çý ÀÇÈ¤’ ±Û·Î ³í¶õÀÌ ÀÏÀÚ “ÀúÈñ ºÎ¸ð´ÔÀÌ ÇÔ²² µ¿ÇàÇÑ °ÍÀº »ç½ÇÀÔ´Ï´Ù. Àú¿¡°Ô´Â Ã¹ Ãâ»êÀÌ¾ú°í, ¼¼»ó¿¡ Á¶±Ý ÀÏÂï ³ª¿À°Ô µÇ´Ù º¸´Ï ÆÇ´Ü·ÂÀÌ Èå·ÁÁ³´ø °Í °°½À´Ï´Ù. ¿Ã¹Ù¸¥ ÆÇ´ÜÀ» ÇÏÁö ¸øÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ±× ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ±íÀÌ ¹Ý¼ºÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù”¶ó°í °ø½ÄÀûÀ¸·Î »ç°úÇß´Ù.

¹Ý¸é »ï¼ºº´¿ø ÃøÀº Æ¯Çý ÀÇÈ¤ ÁÖÀå¿¡ ´ëÇØ¼­ »ç°ú ´ë½Å “¿¬¿¹ÀÎÀ¸·Î¼­ÀÇ Æ¯Çý´Â ¾ø¾ú´Ù. ¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇÑ ¿©¼º B¾¾ Ãø ¿ª½Ã Á¶ºÎ¸ð¿Í ½Å»ý¾Æ ÁßÈ¯ÀÚ½Ç¿¡ µé¾î°¬´Ù”°í ÃÖÃÊ ¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇÑ B¾¾ÀÇ ÁÖÀåÀ» ¹Ý¹ÚÇß´Ù.

±×·¯³ª ÀÌÈÄ ÃÖÃÊ ¹®Á¦ Á¦±âÀÚÀÎ B¾¾°¡ “º´¿ø Ãø¿¡¼­ Çã¿ëÇß´Ù´Â Á¶ºÎ¸ð ¸éÈ¸´Â ¸éÈ¸°¡ ¾Æ´Ñ, ¾ÆÀÌ »ç¸Á ¼±°í Á÷Àü¿¡ °¡¸Á ¾ø´Â ¾ÆÀÌ¸¦ Á¶ºÎ¸ð°¡ ÇÑ¹ø ¾È¾Æº¸¶ó´Â °ÍÀÌ¾ú´Ù”°í Ãß°¡ Æø·ÎÇØ º´¿ø Ãø¿¡ ºñ³­ÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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