°æ±âµµ ¡®µûº¹ÇÏ¿ì½º¡¯ ³²¾çÁÖ¡¤¼ö¿ø ÀÔÁÖÀÚ ¸ðÁý¡¦¡°¿ù¼¼ 11~27¸¸¿ø »çÀÌ¡±

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°æ±âµµ°¡ ¿À´Â 12¿ù 6ÀÏºÎÅÍ 15ÀÏ±îÁö ´Ù»ê¿ªA2Áö±¸(176°¡±¸)¿Í ¼ö¿ø¿µÅëÁö±¸(100°¡±¸) µî µûº¹ÇÏ¿ì½º 276°¡±¸ Ã»¾àÁ¢¼ö¸¦ ½Ç½ÃÇÑ´Ù°í 30ÀÏ ¹àÇû´Ù.
µûº¹ÇÏ¿ì½º´Â ½ÅÈ¥ºÎºÎ, »çÈ¸ÃÊ³â»ý, ´ëÇÐ»ý µî ÀþÀº °èÃþÀ» À§ÇÑ °æ±âµµÀÇ °ø°øÀÓ´ëÁÖÅÃÀÌ´Ù. µûº¹ÇÏ¿ì½º´Â ÁÖº¯ ½Ã¼¼º¸´Ù ÀÓ´ë·á°¡ 20~40% Àú·ÅÇÏ¸ç ÃÖÀå 10³â±îÁö °ÅÁÖÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
´Ù»ê¿ªA2 Áö±¸´Â ´Ù»ê½Åµµ½Ã Áø°ÇÁö±¸ ³»¿¡ À§Ä¡ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, 2022³â °³Åë¿¹Á¤ÀÎ ´Ù»ê¿ª(°¡Äª)°ú ºÏºÎ°£¼±µµ·Î, ¼¿ï¿Ü°û¼øÈ¯°í¼Óµµ·Î°¡ ±³Â÷ÇÏ´Â ±¸¸®IC°¡ À§Ä¡ÇØ ±³Åë¿©°ÇÀÌ ÁÁ´Ù.
Ã»¾àÁ¢¼ö¸¦ ¹Þ´Â 176°¡±¸´Â Àü¿ë¸éÀû 44§³·Î ±âÁ¸ Çàº¹ÁÖÅÃ(36§³) ´ëºñ 22% ³Ð°í, Åõ·ëÇüÀ¸·Î ¼³°èµÅ ½ÅÈ¥ºÎºÎ°¡ ¾ÆÀÌ¸¦ ³º°í Å°¿ì´Âµ¥ Á» ´õ ¿©À¯¸¦ °¡Áú ¼ö ÀÖ´Ù.
´ÜÁö ³»¿¡´Â ½ÅÈ¥ºÎºÎ¸¦ À§ÇÑ °¡Á·¿îµ¿½Ç, °øµ¿ÁÖ¹æÀº ¹°·Ð ÁÖ¹ÎÀÌ °øµ¿À¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â µûº¹³ª´®¼¾ÅÍ¿Í ¾î¸°ÀÌÁý µîÀÌ µé¾î¼³ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÀÓ´ëº¸Áõ±Ý 7200¸¸¿ø, ¿ù ÀÓ´ë·á´Â 27¸¸¿øÀÌ´Ù.
¼ö¿ø¿µÅë Áö±¸´Â ¼ö¿ø½Ã ¿µÅë±¸ ¸ÁÆ÷µ¿ 668-10¹øÁö¿¡ À§Ä¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. »ï¼ºµðÁöÅÐ´ÜÁö, »ï¼ºÀüÀÚ È¼ºÄ·ÆÛ½º µîÀÇ »ê¾÷´ÜÁö¿Í °¡±õ´Ù.
¼ö¿ø¿µÅë Áö±¸´Â ´ëÇÐ»ý ¹× »çÈ¸ÃÊ³â»ý(80°¡±¸), °í·ÉÀÚ(10°¡±¸), ÁÖ°Å±Þ¿©¼ö±ÞÀÚ(10°¡±¸) ±Ô¸ð·Î °ø±ÞµÇ¸ç, ÀÔÁÖ´Â ³»³â 12¿ù ¿¹Á¤µÇ¾î ÀÖ´Ù.
ÀÓ´ë·á´Â ÀÔÁÖ´ë»óº°·Î Â÷µî Àû¿ëµÇ´Âµ¥ Àü¿ë¸éÀû 22§³¿¡ ÀÔÁÖÇÏ´Â ´ëÇÐ»ýÀÇ °æ¿ì ÀÓ´ëº¸Áõ±Ý 2040¸¸¿ø, ¿ù ÀÓ´ë·á´Â 11¸¸7000¿øÀÌ´Ù.
ÀÔÁÖÀÚ°ÝÀº ´ëÇÐ»ý·½ÅÈ¥ºÎºÎ·»çÈ¸ÃÊ³â»ýÀÇ °æ¿ì ´ë»óÁö¿ª ½Ã±º ¶Ç´Â ¿¬Á¢ ½Ã±º¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÇÐ±³³ª ¼ÒµæÀÌ ÀÖ´Â ¾÷¹«¿¡ Á¾»çÇØ¾ß ÇÑ´Ù. °í·ÉÀÚ ¹× ÁÖ°Å±Þ¿©¼ö±ÞÀÚ´Â µûº¹ÇÏ¿ì½º°¡ °Ç¼³µÇ´Â ½Ã±º¿¡ °ÅÁÖÇÏ°í ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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