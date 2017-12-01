ÀÌÀºÇÏ, Ý« ºú 50¾ï ¶°¾È°í ¡®Äí½ÌÁõÈÄ±º¡¯±îÁö...¡°ºÒÇàÀº ¿Ö °ãÃÄ¿À³ª¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.1 ±Ý 18:08
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.01  
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¡ã °¡¼ö ÀÌÀºÇÏ°¡ Æ¯ÀÌ ÁúÈ¯ ‘Äí½ÌÁõÈÄ±º’À» ¾Î°í ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Ù. TVÁ¶¼± ‘ÀÎ»ý´ÙÅ¥ ¸¶ÀÌ¿þÀÌ’ ÇÑ Àå¸é Ä¸Ã³.

 

°¡¼ö ÀÌÀºÇÏ°¡ Æ¯ÀÌ ÁúÈ¯ ‘Äí½ÌÁõÈÄ±º’À» ¾Î°í ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌÀºÇÏ´Â Áö³­´Þ 30ÀÏ TVÁ¶¼± ‘ÀÎ»ý´ÙÅ¥ ¸¶ÀÌ¿þÀÌ’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¾Æ¹öÁöÀÇ »ç¾÷½ÇÆÐ·Î ºÎµµ À§±â¿¡ ¸ô¸° »ç¿¬ µî ÆÄ¶õ¸¸ÀåÇÑ ÀÎ»ý»ç¸¦ °í¹éÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ÀÌÀºÇÏ´Â “¾Æ¹öÁöÀÇ ºúÀ¸·Î ¿ø±Ý 4¾ï 5Ãµ¸¸¿øÀÌ¾ú´ø ºúÀÌ 50¾ï¿ø Á¤µµ·Î ºÒ¾î³µ´Ù. 12³â°£ ¿ø±Ý°ú »çÃ¤ ÀÌÀÚ¸¦ °±¾Ò´Ù”¸ç “Á¦°¡ ³ë·¡¸¦ ÇØ¾ß µ·À» ¹ú°í, Á¦°¡ ´©¿ì¸é µ·À» ¹ú »ç¶÷ÀÌ ¾ø´Ù. ÀÏÀº Àß ¾È µÇ°í ¾þÄ£ µ¥ µ¤Ä£ °ÝÀÌ µÆ´Ù”¸ç Èûµé¾ú´ø Áö³­ ½ÃÀýÀ» È¸»óÇß´Ù.

¶ÇÇÑ ÇöÀç Èñ¼Òº´ÀÎ Ã´ÃßºÐ¸®Áõ°ú Äí½ÌÁõÈÄ±ºÀ» ¾Î°í ÀÖ´Â ÀÖ´Â °ÍÀ» °í¹éÇß´Ù.

±×´Â “¿À·¡µÈ Áöº´ÀÌ´Ù. ¹«´ë¿¡¼­ ÀÚ¼¼°¡ ¹Ù¸£Áö ¾Ê°Å³ª ³Ñ¾îÁö´Â °æ¿ì°¡ ¸¹Àºµ¥, Á¶Ä¡¸¦ Àß ÃëÇÏÁö ¾Ê°í Á¤ÇØÁø °ø¿¬ °­Çà±ºÀ» ÇÏ´Ù º¸´Ï Ä¡·á¸¦ ¸ø ¹Þ¾Ò´Ù”¸ç ”¸î½Ê ³â µÈ °Í °°´Ù. ÀÌ¹Ì (º´ÀÇ »óÅÂ¸¦) ¾Ë°í ÀÖ´Âµ¥µµ ´õ ¾È ÁÁÀ»±î ºÁ ºÒ¾ÈÇÏ´Ù“°í ½É°æÀ» ÀüÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­ ”³ªÀÌ ¸Ô´Â °Ô ¼Ó»óÇÏ´Ù. ¸öµµ ¸¶À½µµ ¸Á°¡Áö´Â °Í °°¾Æ¼­ ¼Ó»óÇÏ´Ù. ¹ºÁö´Â Àß ¸ð¸£°ÚÁö¸¸ ¹Ù»Ú°Ô ÇãµÕ´ë°í ¿À´Ù º¸´Ï Á¦ ¸ö ÇÏ³ª Ãß½º¸£Áö ¸øÇß´Ù. »ç½Ç ¾î¶»°Ô º¸¸é °øÀÎÀÎµ¥ ÀÌ·± ¸ð½À º¸ÀÌ´Â °Íµµ ¼Ó»óÇÏ´Ù“°í ´«¹°À» ½ñ¾Ò´Ù.

ÀÌ¾î “13»ì¿¡ ³ë·¡ ½ÃÀÛÇØ¼­ Æò»ý ³ë·¡¹Û¿¡ ÇÑ °Ô ¾ø´Ù. ±×µ¿¾È ¿©·¯ºÐÀÌ ±×¸¸Å­ ÁÁ¾ÆÇØ ÁÖ¼Ì´Âµ¥ ³» ¸ö ÇÏ³ª °ü¸® ¸ø ÇØ¼­ ÀÌ·¸°Ô ¶×¶×ÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ºñÄ¡´Â °Í ÀÚÃ¼°¡ ¸ðµç ºÐ²² ÁË¼ÛÇÏ´Ù“¸ç ¿¬½Å ´«½Ã¿ïÀ» ºÓÇô ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

ÀÌÀºÇÏ°¡ ¾Î°í ÀÖ´Â Ã´ÃßºÐ¸®ÁõÀº Ã´Ãß»À ¾Õ°ú µÚ¸¦ ¿¬°áÇÏ´Â ÇùºÎ¶ó´Â ºÎÀ§°¡ ºÐ¸®¸¦ ÀÏÀ¸Å² ÁúÈ¯ÀÌ´Ù.

¶ÇÇÑ Äí½ÌÁõÈÄ±ºÀº ³úÇÏ¼öÃ¼³ª ºÎ½Å¿¡ »ý±ä Á¾¾çÀ¸·Î ÀÎÇØ ½ºÅ×·ÎÀÌµå È£¸£¸óÀÌ °ú´ÙÇÏ°Ô ºÐºñµÇ´Â º´ÀÌ´Ù.

±¸Åä, Å»¸ð, º¹ºÎÆØÃ¢, °£ÁúÈ¯, ±ÙÀ°ÀÇ ÅðÈ­, ¿ì¿ïÁõ, ¹ßÀÛ µî ½ÉÇÒ °æ¿ì´Â Á×À½¿¡ ÀÌ¸¦ ¼öµµ ÀÖ´Ù.

ÀÌ³¯ ÀÌÀºÇÏÀÇ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “ºÒÇàÀÌ °ãÃÄ ¿À´Ù´Ï, »¡¸® ÄèÂ÷ÇÏ¼¼¿ä” “¿Ö ¾È ÁÁÀº ÀÏÀº ÇÑ ¹ø¿¡ ¿Ã±î” “Èû³»¼¼¿ä ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù” “¾ó¸¶³ª °íÅë½º·¯¿ï±î¿ä ±×·¡µµ ÀÇÁö¸¦ °®°í ¿­½ÉÈ÷ ³ë·ÂÇÏ´Â ¸ð½À Á¸°æ½º·´³×¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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