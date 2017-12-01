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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.1 ±Ý 18:08
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µûº¹ÇÏ¿ì½º, ³²¾çÁÖ Áø°Ç¡¤¼ö¿ø¿µÅë 6ÀÏºÎÅÍ ¡®Ã»¾à¡¯...¡°ÀÔÁÖ Á¶°Ç ¾Ë¾ÆµÎÀÚ¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.01  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã Çàº¹ÁÖÅÃ ‘µûº¹ÇÏ¿ì½º’ ³²¾çÁÖ Áø°ÇÁö±¸¿Í ¼ö¿ø ¿µÅëÁö±¸¿¡ ´ëÇÑ Ã»¾à Á¢¼ö¸¦ ¿À´Â 6ÀÏºÎÅÍ ÁøÇàµÈ´Ù.

 

Çàº¹ÁÖÅÃ ‘µûº¹ÇÏ¿ì½º’ ³²¾çÁÖ Áø°ÇÁö±¸¿Í ¼ö¿ø ¿µÅëÁö±¸¿¡ ´ëÇÑ Ã»¾à Á¢¼ö¸¦ ¿À´Â 6ÀÏºÎÅÍ ÁøÇàµÈ´Ù.

°æ±âµµ½Ã°ø»ç´Â Áö³­ 30ÀÏ µûº¹ÇÏ¿ì½º È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ‘2017³â ÇÏ¹Ý±â µûº¹ÇÏ¿ì½º °ø±Þ °èÈ¹’À» ¾Ë·È´Ù.

ÀÌ¹ø °ø±Þ ÁÖÅÃÀº ³²¾çÁÖ Áø°Ç(A2) 44§³Çü 176È£¿Í ¼ö¿ø¿µÅë 26§³Çü, 22§³Çü 100È£¼ö ÃÑ 276È£¼ö´Ù.

³²¾çÁÖ Áø°ÇÁö±¸´Â ½ÅÈ¥ºÎºÎ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ÇÏ°í 2019³â10¿ù ÀÔÁÖ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¼ö¿ø¿µÅëÁö±¸´Â »çÈ¸ÃÊ³â»ý, ´ëÇÐ»ý, °í·ÉÀÚ, ÁÖ°Å¼ö±ÞÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î 2018³â 12¿ù ÀÔÁÖ ¿¹Á¤À¸·Î °ø±ÞµÈ´Ù.

È«º¸°üÀº °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ±¤±³ÅÃÁö°³¹ßÁö±¸¿Í °æ±âµµ ³²¾çÁÖ½Ã Áö±Ýµ¿ 2°÷¿¡ ¸¶·ÃµÈ´Ù. »ó´ãÀüÈ­´Â °æ±âµµ½Ã°ø»ç 1588­0466·Î ÇÏ¸é µÈ´Ù.

ÇÑÆí, Çàº¹ÁÖÅÃ ‘µûº¹ÇÏ¿ì½º’´Â ´ëÇÐ»ý, ½ÅÈ¥ºÎºÎ, »çÈ¸ÃÊ³â»ýÀ» À§ÇØ Á÷Àå°ú ÇÐ±³°¡ °¡±î¿î °÷¿¡ Áö¾îÁö´Â ÀÓÂ÷·á°¡ Àú·ÅÇÑ µµ½ÉÇü ¾ÆÆÄÆ®ÀÌ´Ù.

ÀÓ´ë±â°£Àº ÃÖÀå 30³âÀÌ¸ç, ÀÏ¹Ý½Ã¼¼º¸´Ù 60~80% ¼öÁØÀÇ ÀÓ´ë·á·Î Ã¥Á¤µÈ´Ù.

Çàº¹ÁÖÅÃ ÀÔÁÖÀÚ°ÝÀº ¼ÒµæÀÌ³ª ÀÚ»ê±âÁØ, ¹«ÁÖÅÃ¿©ºÎ µî °èÃþº°·Î ±¸ºÐÇÑ´Ù.  

»çÈ¸ÃÊ³â»ýÀº ÀÎ±Ù Á÷Àå¿¡¼­ ÀçÁ÷ÁßÀÌ¸ç Ãë¾÷ 5³â ÀÌ³»ÀÇ ¹ÌÈ¥ ¹«ÁÖÅÃÀÚÀÌ¾î¾ß ÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ º»ÀÎ¼ÒµæÀÌ Æò±Õ ¼ÒµæÀÇ 80%ÀÌÇÏ 5³â 10³â °ø°øÀÓ´ë ÁÖÅÃ ÀÚ»ê±âÁØÀ» ÃæÁ·ÇØ¾ß ÀÔÁÖÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

´ëÇÐ»ýÀÇ °æ¿ì ÀÎ±Ù ´ëÇÐ±³¿¡ ÀçÇÐÁßÀÌ¸ç ¹ÌÈ¥¹«ÁÖÅÃÀÚ·Î º»ÀÎ°ú ºÎ¸ðÀÇ ¼ÒµæÀ» ÇÕÇÏ¿© Æò±Õ ¼ÒµæÀÇ 100% ÀÌÇÏ¿¡ ±¹¹ÎÀÓ´ëÁÖÅÃ ÀÚ»ê±âÁØ ÃæÁ·ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.

½ÅÈ¥ºÎºÎ´Â ÀÎ±Ø Á÷Àå¿¡ ÀçÁ÷ÁßÀÌ¸ç °áÈ¥ 5³â ÀÌ³» ¹«ÁÖÅÃ ¼¼´ë ±¸¼º¿øÀÌ¾î¾ß ÇÑ´Ù. ¼¼´ë¼ÒµæÆò±ÕÀÌ 100%ÀÌÇÏ ¸Â¹úÀÌ½Ã 120% ÀÌÇÏ, 5³â 10³â °ø°øÀÓ´ëÁÖÅÃ ÀÚ»ê ±âÁØÀ» ÃæÁ·ÀÎ °æ¿ì¿¡ ÇØ´çµÈ´Ù.    

½ÅÃ»¹æ¹ýÀº LHÃ»¾à¼¾ÅÍ¸¦ ÀÌ¿ëÇØ, °ø°íÈ®ÀÎ ÈÄ Ã»¾à °¡´ÉÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    Á¤Åë¿¬±Ø ¡®¸®¾î¿Õ¡¯ ¿ï»ê ¹«´ë ¿À¸¥´Ù
    ¼­¾çÈ­°¡ ±èÀº¾Æ °³ÀÎÀü, ¹¦ÇÑ ¸Å·ÂÀÇ ¼¼»óÀ¸·Î ´ç½ÅÀ» ¾È³»ÇÕ´Ï...
    Å¬·¹ÀÌ¾ÆÅ©±èÇØ¹Ì¼ú°ü ¡®º½-³ªºñ¡¯ Æ¯º°Àü

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