ÀÌÀºÇÏ, Èñ±Íº´ Äí½ÌÁõÈÄ±º »ý±ä ÀÌÀ¯´Â?...¡°Ã´ÃßºÐ¸®Áõ °íÅë ÀÌ±â·Á ¸ÂÀº ½ºÅ×·ÎÀÌµå ºÎÀÛ¿ë¡±

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°¡¼ö ÀÌÀºÇÏ°¡ ¾Î°í ÀÖ´Â Äí½ÌÁõÈÄ±º¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.
ÀÌÀºÇÏ´Â Áö³´Þ 30ÀÏ TVÁ¶¼± ‘ÀÎ»ý´ÙÅ¥ ¸¶ÀÌ¿þÀÌ’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÀÚ½ÅÀÌ ¾Î°í ÀÖ´Â Èñ±Í Áúº´ ‘Äí½ÌÁõÈÄ±º’°ú ‘Ã´ÃßºÐ¸®Áõ’ ÁúÈ¯¿¡ ´ëÇØ ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÌÀºÇÏ´Â “¸öµµ ¸¶À½µµ ¸Á°¡Áö´Â °Í °°¾Æ¼ ¼Ó»óÇÏ´Ù. ¹ºÁö´Â Àß ¸ð¸£°ÚÁö¸¸ ¹Ù»Ú°Ô ÇãµÕ´ë°í ¿À´Ù º¸´Ï Á¦ ¸ö ÇÏ³ª Ãß½º¸£Áö ¸øÇß´Ù. »ç½Ç ¾î¶»°Ô º¸¸é °øÀÎÀÎµ¥ ÀÌ·± ¸ð½À º¸ÀÌ´Â °Íµµ ¼Ó»óÇÏ´Ù”¸ç ÀÚ½ÅÀÇ ¸ö »óÅÂ¿¡ ´ëÇØ ÀüÇß´Ù.
ÀÌÀºÇÏ´Â ÇöÀç Äí½Ì(Harvey Cushing)ÀÇ ÀÌ¸§À» µû¼ ÁöÀº Äí½ÌÁõÈÄ±ºÀ» ¾Î°í ÀÖ´Ù. ½ºÅ×·ÎÀÌµå È£¸£¸óÀÇ ÀÏÁ¾ÀÎ ÄÚ¸£Æ¼¼ÖÀÇ °ú´Ù ºÐºñ·Î ÀÎÇØ À¯¹ßµÇ´Â º´ÀÌ´Ù.
ÀÌÀºÇÏ´Â Ã´ÃßºÐ¸®Áõ °íÅëÀ» ÀÌ±â±â À§ÇØ ½ºÅ×·ÎÀÌµå ÁÖ»ç¸¦ ¸¹ÀÌ ¸Â¾Æ ºÎÀÛ¿ëÀ¸·Î Äí½ÌÁõÈÄ±ºÀ» ¾Î°Ô µÆ´Ù°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ Áúº´¿¡ °É¸®¸é ÆÈ·´Ù¸®´Â °¡´Âµ¥ ¾ó±¼·¸ö¿¡¸¸ »ìÀÌ Âî´Â Áß½É¼º ºñ¸¸ÁõÀ¸·Î, »ì°¯ÀÌ ÅÍ¼ »¡°³Áö´Â ÇÇºÎ ÅÍÁü, ¿ì¿ïÁõ, ¾ó±¼ÀÌ º¸¸§´ÞÃ³·³ µÕ±Û¾îÁö°í ÇÇºÎ°¡ ¾ã¾ÆÁ® ¸ÛÀÌ Àß »ý±â°í ¸ñ°ú ¾î±ú¿¡ »ìÀÌ Âî°Ô µÈ´Ù.
ÀÌ·± Äí½ÌÁõÈÄ±ºÀÇ ¿Ü¸ð º¯È ¶§¹®¿¡ È¯ÀÚµé »ó´ç¼ö°¡ ¿ì¿ïÁõÀ» ¾Î±âµµ ÇÑ´Ù.
ÀÌÀºÇÏµµ ÀÌ ÁõÈÄ±ºÀ¸·Î ¾ó±¼ÀÌ º×´Â Çö»ó¿¡ º¸Åå½º¸¦ °úÇÏ°Ô Çß´Ù´Â ·ç¸Ó¿¡ ÈÛ½ÎÀÌ °ï Çß´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ±×´Â “13»ì¿¡ ³ë·¡ ½ÃÀÛÇØ¼ Æò»ý ³ë·¡¹Û¿¡ ÇÑ °Ô ¾ø´Ù. ±×µ¿¾È ¿©·¯ºÐÀÌ ±×¸¸Å ÁÁ¾ÆÇØ ÁÖ¼Ì´Âµ¥ ³» ¸ö ÇÏ³ª °ü¸® ¸ø ÇØ¼ ÀÌ·¸°Ô ¶×¶×ÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ºñÄ¡´Â °Í ÀÚÃ¼°¡ ¸ðµç ºÐ²² ÁË¼ÛÇÏ´Ù”¸ç ´«¹°À» ½ñ¾Ò´Ù.
ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “ÀÌÀºÇÏ º¸Åå½º ¸ÂÀº °Ô ¾Æ´Ï¿´±¸³ª” “¼ºÇüÇÑ ÁÙ ¾Ë¾Ò´õ´Ï Èñ±Íº´¶§¹® ÀÌ¾ú³×” “²À ¿ÏÄèÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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