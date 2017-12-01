´ÑÅÙµµ ½ºÀ§Ä¡, ÇÑ±¹¾îÁö¿ø¡¤ÇÑ±¹¾î°èÁ¤ ´Ù¿î·Îµå ±¸¸Å ºÒ°¡?...¡°¾Æ½±³×¡±

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´ÑÅÙµµ ½ºÀ§Ä¡°¡ ÇØ¿Ü¼ ¹ß¸ÅµÈÁö 9°³¿ù ¸¸¿¡ ÇÑ±¹¿¡µµ Á¤½Ä Ãâ½ÃµÆ´Ù.
´ÑÅÙµµ´Â 1ÀÏ Áý¿¡¼ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ‘°ÅÄ¡Çü’°ú ‘ÈÞ´ë¿ë’ °ÔÀÓ±âÀÇ Æ¯Â¡À» °áÇÕÇÑ ‘´ÑÅÙµµ ½ºÀ§Ä¡’¸¦ ±¹³»¿¡ ¹ß¸ÅÇß´Ù.
ÀÌ¸§ÀÌ ‘½ºÀ§Ä¡’ÀÎ ÀÌÀ¯´Â ´Ù¾çÇÑ È¯°æ¿¡ ¸Â°Ô ¸ðµå¸¦ ¹Ù²ã »ç¿ë°¡´ÉÇÏ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. TVÈ¸éÀ¸·Î Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ‘TV¸ðµå’, º»Ã¼ ½ºÅÄµå¸¦ ¼¼¿ö °øÀ¯ÇÏ´Â ‘Å×ÀÌºí¸ðµå’, µð½ºÇÃ·¹ÀÌ¸¦ ÈÞ´ëÇØ Áñ±â´Â ‘ÈÞ´ë¸ðµå’°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù.
¶ÇÇÑ ´ÑÅÙµµ ½ºÀ§Ä¡´Â TV µî ´ëÇü È¸é¿¡ ¿¬°áÇØ ‘½´ÆÛ ¸¶¸®¿À ¿Àµð¼¼ÀÌ’, ‘¿ø´õº¸ÀÌ: µå·¡°ïÁî Æ®·¦’, ‘»Ñ¿ä»Ñ¿ä Å×Æ®¸®½ºS’ µî °íÀü °ÔÀÓÀ» »õ·Ó°Ô Áñ±æ ¼ö ÀÖ¾î È£ÆòÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¾Õ¼ Áö³ 3¿ù ¹Ì±¹ ÀÏº» µî ÇØ¿Ü¿¡¼ ¸ÕÀú Ãâ½ÃµÅ Æø¹ßÀü ÀÎ±â¸¦ ²ø¾ú´Ù. 3¿ù Ãâ½Ã ÈÄ 700¿©¸¸´ë, °ÔÀÓ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î´Â 2000¸¸¿©°³ ÆÇ¸ÅµÇ¸ç Æø¹ßÀü °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ¶ÇÇÑ 2017³â Å¸ÀÓÁö¿¡¼ IT ±â±â 1À§·Î ¾ÆÀÌÆùX¸¦ ¹Ð¾î³»°í ¼±Á¤µÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.
´Ù¸¸ ¾Æ½¬¿î Á¡Àº ÇÑ±¹¾î Áö¿øÀÌ ¾ø´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ ÇÑ±¹ °èÁ¤À¸·Î´Â °ÔÀÓÀÇ ´Ù¿î·Îµå ±¸¸Å°¡ ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù. ÀÌ¿¡ ´Ù¸¥ ÇØ¿Ü °èÁ¤À¸·Î µû·Î ¸¸µé¾î¾ß ÀÌ¿ëÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “ÇÑ±¹¾î Áö¿ø ¾ø´Â °Ç ¾Æ½±´Ù” “´ÑÅÙµµ ½ºÀ§Ä¡ ²À »ç°í ½Í´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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