¡®À¯¾ÆÀÎ °æÁ¶Áõ ÀÇÈ¤¡¯ ±èÇöÃ¶ Á¤½Å°úÀÇ»ç, Æ®À§ÅÍ ¸®Æ®À­±Û...¡°»ç°úÇÒ ¼ö »ç¶÷ÀÌ¸é ¾ÖÃÊ Àß¸ø ¾ÈÇØ¡±

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|¡ã ¹è¿ì À¯¾ÆÀÎÀÇ SNS ¼³Àü¿¡ °æÁ¶ÁõÀÌ ÀÇ½ÉµÈ´Ù°í ÀüÇÑ Á¤½Å°ú Àü¹®ÀÇ ±èÇöÃ¶ÀÌ ÇÑ ³×Æ¼ÁðÀÇ ±ÛÀ» SNS¿¡ °ÔÀçÇØ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
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±èÇöÃ¶ Àü¹®ÀÇ´Â Áö³´Þ 30ÀÏ Æ®À§ÅÍ¿¡ ÇÑ ³×Æ¼ÁðÀÌ ‘Àß¸øµÈ ÀÏÀ» ÇÑ Á÷ÈÄ º»ÀÎÀÇ ¿À·ù¿Í ½Ç¼ö¿¡ ´ëÇØ ÁøÁ¤ ½º½º·Î ±ú´Ý°í ÅëÂûÇÒ¼ö ÀÖ´Ù¸é, °Ô´Ù°¡ »ó´ë¿¡°Ô ‘Áø½É¾î¸°’ »ç°ú±îÁö ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ç¶÷ÀÌ¶ó¸é, ¾ÖÃÊ¿¡ ±×·± Àß¸øÀ» °ÅÀÇ ¹üÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. ´ëÃ¼·Î ±×·¸´Ù. ÅëÂû·ÂÀÇ ±íÀÌ¿Í ½Ç¼öÀÇ ºóµµ´Â ¹Ýºñ·Ê ÇÏ±â¿¡’¶ó°í ¾´ ±ÛÀ» ¸®Æ®ÀÇß´Ù.
¾Õ¼ ±è Àü¹®ÀÇ´Â Áö³´Þ 26ÀÏºÎÅÍ À¯¾ÆÀÎÀÇ SNS ¼³ÀüÀ» µÎ°í “Áø½ÉÀÌ ¿ÀÇØ¹Þ°í ÇÑ ¼ø°£¿¡ ¼Ò¿ÜµÇ°í ÀÎ°£¿¡ ´ëÇÑ È¯¸êÀÌ Á¶Á¤ ¾È µÉ ¶§ ±Þ¼º °æÁ¶Áõ À¯¹ß °¡´ÉÇÏ´Ù” “¹è¿ì À¯¾ÆÀÎÀÇ °æ¿ì ÀÌ·Ð»ó ³»³â 2¿ùÀÌ °¡Àå À§ÇèÇÒ °Í. ºÒ±æÇÏ´Ù” ¸ç °æÁ¶Áõ Áõ»óÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ±ÛÀ» SNS¿¡ ³²±ä ¹Ù ÀÖ´Ù.
À¯¾ÆÀÎÀº Áö³´Þ 18ÀÏ Æ®À§ÅÍ¿¡¼ ÇÑ ´©¸®²Û¿¡ “¾ÖÈ£¹ÚÀ¸·Î ¸Â¾ÆºÃÀ½?”ÀÌ¶ó´Â ¸à¼ÇÀ» º¸³½ °ÍÀÌ ¹ß´ÜÀÌ µÅ ´©¸®²Ûµé°ú 10ÀÏ ³Ñ°Ô ¼³ÀüÀ» ¹ú¿´±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿¡ À¯¾ÆÀÎÀº 30ÀÏ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “'Á¤½Å’ Â÷¸®¼¼¿ä. ÀÌ Çê¶È¶ÈÀÌ ¾ç¹Ý´Ôµé¾Æ”¶ó¸ç ±è Àü¹®ÀÇÀÇ ¼Ò°ß¿¡ È²´çÇÔÀ» ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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