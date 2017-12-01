2018 ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ Á¶ÃßÃ·, ÃÖ»ó¡¤ÃÖ¾Ç ¿¹»ó ½Ã³ª¸®¿À...¡°¾ÆÀÌ½½¶õµå ¸¸³ª¸é ÆÛÆåÆ®?¡±

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±¹Á¦Ãà±¸¿¬¸Í(FIFA)Àº ÀÌ³¯ ¸ð½ºÅ©¹Ù Å©·½¸°±Ã ÄÜ¼Æ®È¦¿¡¼ ‘2018 FIFA ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ Á¶ÃßÃ·½Ä’À» °¡Áø´Ù.
Á¶ÃßÃ·½Ä¿¡´Â FIFAÀÇ ÃÊÃ»À» ¹Þ¾Æ ½ÅÅÂ¿ë Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀ °¨µ¶À» ºñ·ÔÇÑ ±è³²ÀÏ ÄÚÄ¡, Â÷¹ü±Ù Àü °¨µ¶, Àü ´ëÇ¥ÆÀ °¨µ¶ ¹ÚÁö¼ºÀÌ Âü¿©ÇÑ´Ù.
¿ì¸®³ª¶ó Ãà±¸ÆÀÀº 2018 ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ 32°³±¹ Áß ÇÇÆÄ ·©Å· 30À§´Ù. ÀÌ¿¡ ¸ðµç ÆÀÀ» »ó´ëÇÏ±â ºÒ¸®ÇÑ À§Ä¡·Î Æò°¡¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ °¡Àå ¸¸³ªÁö ¸»¾Æ¾ß ÇÒ »ó´ë·Î´Â ½ºÆäÀÎÀÌ ²ÅÈù´Ù. ÇÇÆÄ·©Å·ÀÌ ¶³¾îÀú(6À§) 2Æ÷Æ®¿¡ ÁøÀÔÇÑ ÆÀÀ¸·Î °·ÂÇÑ ¿ì½ÂÈÄº¸·Î ²ÅÈ÷°í ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ 1Æ÷Æ®¿¡¼´Â µ¶ÀÏÀ» ºñ·ÔÇÑ ºê¶óÁú, Æ÷¸£Åõ°¥, ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª µî ¾î´À ÆÀÀ» ¸¸³ªµµ 16° ÁøÃâÀº Èûµé ¼ö ÀÖ´Ù´Â°Ô Àü¹®°¡µéÀÇ ºÐ¼®ÀÌ´Ù.
¹Ý¸é ¿ì¸®³ª¶ó Ãà±¸ÆÀÀÇ Á¶ÃßÁ¡ ÃÖ»óÀÇ ¿¹»ó ½Ã³ª¸®¿À¿¡´Â ¿ùµåÄÅ¿¡ Ã³À½ ÃâÀüÇÏ´Â 3Æ÷Æ® ¾ÆÀÌ½½¶õµå, ÀÌ¹ø º»¼±Çà Æ¼ÄÏÀ» ¾î·Æ»ç¸® µû³½ 2Æ÷Æ® Æä·ç, ÇÑÀÏ ¿ùµåÄÅ¿¡¼ ½Â¸®¸¦ ¾È°ÜÁØ 1Æ÷Æ® Æú¶õµå¿Í °°Àº Á¶¿¡ µÇ´Â °ÍÀÌ ²ÅÈù´Ù.
Â÷¹ü±Ù Àü °¨µ¶Àº Á¶ÃßÃ· °á°ú ¿¹»ó¿¡ ´ëÇØ “¸î ³ª¶ó¸¦ Á¦¿ÜÇÏ°í´Â À¯·´ÀÌ ±×·¡µµ ³²¹Ìº¸´Ù´Â ¿ÀÈ÷·Á ±¦ÂúÀ» ¼ö ÀÖ´Ù”°í ¹àÈ÷±âµµ Çß´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ Á¶ÃßÃ·Àº SBS, MBC, Ç«TV¸¦ ÅëÇØ »ýÁß°è·Î ½ÃÃ»ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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