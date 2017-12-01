ÀÌÀçÁø, 33ÀÏ°£ ±º´ë º¹±Í ¾ÈÇß´ø ÀÌÀ¯´Â...¡°´ç½Ã ¸¹ÀÌ Èûµé¾ú´Ù¡±

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ÀÌ¾î “¾Æ¹öÁö °íÇâ°ú ¾î¸Ó´Ï °íÇâ¿¡ ÀÖ¾ú´Ù”¸ç “¿µÃ¢¿¡¼ 33ÀÏÀ» º¸³»°í ¿ø ºÎ´ë·Î º¹±ÍÇß´Ù. ´ç½Ã »óÈ²À» ¹Ý¼ºÇÑ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌÀçÁøÀº Áö³´Þ 30ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ ‘ÀüÁöÀû Âü°ß ½ÃÁ¡’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¼ÒÅ»ÇÑ ÀÏ»óÀ» ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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