¡®Äí½ÌÁõÈÄ±º¡¯ ÀÌÀºÇÏ ¡°Ç×»ó ±¸±Þ »óÀÚ µé°í ´Ù´Ñ´Ù¡±...¼ö¼ú ¹Ù·Î ¸øÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Â? ¡®¾ÈÅ¸±õ³×¡¯

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ÀÌÀºÇÏ´Â Áö³´Þ 30ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ TVÁ¶¼± ‘ÀÎ»ý´ÙÅ¥ ¸¶ÀÌ¿þÀÌ’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ‘Ã´ÃßºÐ¸®Áõ’°ú ‘Äí½ÌÁõÈÄ±º’À» ¾ÎÀ¸¸ç Èûµç ³ª³¯À» º¸³»°í ÀÖ´Â ±ÙÈ²À» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ±×´Â “¾ÆÁ÷ ¸¹ÀÌ ¾ÆÆÄ¼ ±¸±Þ »óÀÚ¸¦ Ç×»ó µé°í ´Ù´Ñ´Ù”¸ç “¿îÀüÇÏ´Ù°¡µµ ´Ù¸®°¡ Àú¸®°í ¸öÀÌ ¾ÆÇÁ¸é ÀÀ±Þ Á¶Ä¡·Î ºñ»ó¾àÀ» º¹¿ëÇÑ´Ù. ¸Ô¾îµµ ¾È µÇ¸é ÀÀ±Þ½Ç·Î °¡¾ß ÇÏ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “Äí½Ì ÁõÈÄ±º ¶§¹®¿¡ È£¸£¸ó ÀÌ»óÀÌ »ý°Ü »ìÀÌ Âð´Ù”¸ç “¾ó±¼ »ìµµ ¸¹ÀÌ ÂÇ¼ ¾ó±¼ÀÌ ÀÌ·¸°Ô Ä¿Á³´Ù. ‘º¸Åå½º ¸Â¾Ò³Ä’´Â ¸»µµ ¸¹ÀÌ µé¾ú´Ù. ³Ê¹« ¾ÆÇÁÁö¸¸ ¼ö¼úÀ» ÇÏ¸é ¸î ´ÞÀ» ½¯Áö ¿¹ÃøÇÒ ¼ö°¡ ¾ø´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
µ¡ºÙ¿© “³ª´Â Áö±Ýµµ ÀÏÀÌ µé¾î¿À¸é ´çÀå ÇØ¾ß ÇÑ´Ù”¸ç “±×·¸°Ô ¹öÆ¼´Ùº¸´Ï ½ºÅ×·ÎÀÌµå ÁÖ»ç¸¦ Ã£°Ô µÆ´Ù. ³»°¡ ¼ö¼úÀ» ¹Þ°í ´©¿ì¸é ³ë·¡ÇÒ ¼ö ¾ø¾î µ·À» ¸ø ¹ö´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. °¡Á·ÀÌ ¸Ô°í »ì¾Æ¾ß ÇÏ´Âµ¥ ³»°¡ ¾²·¯Áö¸é ´©°¡ µ·À» ¹ö³ª. ¼ö¼úÀ» ÇÏ¸é ÁÁ°ÚÁö¸¸ Áö±Ý ´çÀåÀº Èûµå´Ï ¾à°ú ÁÖ»ç¿¡ ÀÇÁöÇØ¼ ºÎÀÛ¿ëÀÌ ¸¹´Ù”°í ¸»ÇØ ¾ÈÅ¸°¡¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “Èû³»¼¼¿ä” “¸¹ÀÌ ¾ÆÇÁ½ÅÁÙ ¸ô¶ú³×¿ä” “³ë·¡ Á¤¸» ÁÁ¾ÆÇÏ´Âµ¥ Àß ±Øº¹ÇÏ±æ ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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