¡®Äí½ÌÁõÈÄ±º¡¯ ÀÌÀºÇÏ ¡°Ç×»ó ±¸±Þ »óÀÚ µé°í ´Ù´Ñ´Ù¡±...¼ö¼ú ¹Ù·Î ¸øÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Â? ¡®¾ÈÅ¸±õ³×¡¯

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.1 ±Ý 18:08
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½ÂÀÎ 2017.12.01  
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¡ã ¹è¿ì ÀÌÀºÇÏ°¡ Èñ±Íº´ ‘Äí½ÌÁõÈÄ±º’À» ¾Î°í ÀÖ´Ù°í °í¹éÇØ Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. TVÁ¶¼± ‘ÀÎ»ý´ÙÅ¥ ¸¶ÀÌ¿þÀÌ’ ÇÑ Àå¸é Ä¸Ã³.

 

¹è¿ì ÀÌÀºÇÏ°¡ Èñ±Íº´ ‘Äí½ÌÁõÈÄ±º’À» ¾Î°í ÀÖ´Ù°í °í¹éÇØ Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌÀºÇÏ´Â Áö³­´Þ 30ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ TVÁ¶¼± ‘ÀÎ»ý´ÙÅ¥ ¸¶ÀÌ¿þÀÌ’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ‘Ã´ÃßºÐ¸®Áõ’°ú ‘Äí½ÌÁõÈÄ±º’À» ¾ÎÀ¸¸ç Èûµç ³ª³¯À» º¸³»°í ÀÖ´Â ±ÙÈ²À» ÀüÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ±×´Â “¾ÆÁ÷ ¸¹ÀÌ ¾ÆÆÄ¼­ ±¸±Þ »óÀÚ¸¦ Ç×»ó µé°í ´Ù´Ñ´Ù”¸ç “¿îÀüÇÏ´Ù°¡µµ ´Ù¸®°¡ Àú¸®°í ¸öÀÌ ¾ÆÇÁ¸é ÀÀ±Þ Á¶Ä¡·Î ºñ»ó¾àÀ» º¹¿ëÇÑ´Ù. ¸Ô¾îµµ ¾È µÇ¸é ÀÀ±Þ½Ç·Î °¡¾ß ÇÏ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ¾î “Äí½Ì ÁõÈÄ±º ¶§¹®¿¡ È£¸£¸ó ÀÌ»óÀÌ »ý°Ü »ìÀÌ Âð´Ù”¸ç “¾ó±¼ »ìµµ ¸¹ÀÌ ÂÇ¼­ ¾ó±¼ÀÌ ÀÌ·¸°Ô Ä¿Á³´Ù. ‘º¸Åå½º ¸Â¾Ò³Ä’´Â ¸»µµ ¸¹ÀÌ µé¾ú´Ù. ³Ê¹« ¾ÆÇÁÁö¸¸ ¼ö¼úÀ» ÇÏ¸é ¸î ´ÞÀ» ½¯Áö ¿¹ÃøÇÒ ¼ö°¡ ¾ø´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

µ¡ºÙ¿© “³ª´Â Áö±Ýµµ ÀÏÀÌ µé¾î¿À¸é ´çÀå ÇØ¾ß ÇÑ´Ù”¸ç “±×·¸°Ô ¹öÆ¼´Ùº¸´Ï ½ºÅ×·ÎÀÌµå ÁÖ»ç¸¦ Ã£°Ô µÆ´Ù. ³»°¡ ¼ö¼úÀ» ¹Þ°í ´©¿ì¸é ³ë·¡ÇÒ ¼ö ¾ø¾î µ·À» ¸ø ¹ö´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. °¡Á·ÀÌ ¸Ô°í »ì¾Æ¾ß ÇÏ´Âµ¥ ³»°¡ ¾²·¯Áö¸é ´©°¡ µ·À» ¹ö³ª. ¼ö¼úÀ» ÇÏ¸é ÁÁ°ÚÁö¸¸ Áö±Ý ´çÀåÀº Èûµå´Ï ¾à°ú ÁÖ»ç¿¡ ÀÇÁöÇØ¼­ ºÎÀÛ¿ëÀÌ ¸¹´Ù”°í ¸»ÇØ ¾ÈÅ¸°¡¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 12¿ù 1ÀÏ~)
    Á¤Åë¿¬±Ø ¡®¸®¾î¿Õ¡¯ ¿ï»ê ¹«´ë ¿À¸¥´Ù
    ¼­¾çÈ­°¡ ±èÀº¾Æ °³ÀÎÀü, ¹¦ÇÑ ¸Å·ÂÀÇ ¼¼»óÀ¸·Î ´ç½ÅÀ» ¾È³»ÇÕ´Ï...
    Å¬·¹ÀÌ¾ÆÅ©±èÇØ¹Ì¼ú°ü ¡®º½-³ªºñ¡¯ Æ¯º°Àü

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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