¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ¹öÁö´Ï¾Æ ÇÑÀÎ »ìÀÎ»ç°Ç, ¼­·Î¸¦ ÀÇ½ÉÇÏ´Â À¯°¡Á·¡¦¡°¹üÀÎÀº ÇÑ±¹ÀÎÀÏ °Í¡±

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2ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼´Â ¹Ì±¹ ¹öÁö´Ï¾ÆÁÖ Æä¾îÆå½º¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ ÇÑÀÎ »ìÀÎ»ç°ÇÀ» µÚÂÑ¾Ò´Ù.
2010³â 10¿ù 7ÀÏ ¹öÁö´Ï¾ÆÁÖ Æä¾îÆå½º Ä«¿îÆ¼ÀÇ ÇÑ ÀúÅÃ¿¡¼ ÇÑÀÎ À±¿µ¼®¾¾°¡ »ìÇØ´çÇß´Ù. À±¾¾´Â 1979³â ¹Ì±¹À¸·Î °Ç³Ê¿Í ÀÚ¼ö¼º°¡ÇÑ ¼º°øÇÑ ÇÑÀÎ Áß ÇÑ¸íÀÌ¾ú´Ù.
À±¾¾´Â ÀÚ½ÅÀÇ ÀúÅÃ Â÷°í¿¡¼ »ç¸ÁÇÑ Ã¤·Î ¾Æ³»¿¡ ÀÇÇØ ¹ß°ßµÆ´Ù.
»ç°ÇÀ» ´ã´çÇÏ°í ÀÖ´Â ÄÚ´Ï º£ÀÌÃ÷ Çü»ç´Â “Áö±Ý±îÁö ³»°¡ ¸Ã¾Ò´ø »ç°Ç Áß °¡Àå ÀÜÀÎÇÑ »ç°ÇÀÌ°í ¶Ç À¯ÀÏÇÏ°Ô ÇØ°áÀ» ¸øÇÑ »ç°Ç”ÀÌ¶ó¸ç “°µµµéÀÌ À±¾¾°¡ Áý¿¡ ÀÖ´Â °ÍÀ» ¸ð¸£°í Áý ¾È¿¡ µé¾î¿Ô´Ù°¡ À±¾¾¿Í ¸¶ÁÖÄ¡ÀÚ »ìÇØÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù”°í »ç°ÇÀ» ¼³¸íÇß´Ù.
°æÂûÀÇ Á¶»ç °á°ú ¹üÀÎÀº À±¾¾ÀÇ ÁýÀ» ¾ÆÁÖ Àß ¾Ë°í ÀÖ¾ú´ø °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù. ¹üÀÎÀº Â÷°í¿¡¼ À±¾¾¸¦ »ìÇØÇÑ µÚ Á¤È®È÷ Áý ¾È¿¡ Çö±ÝÀ» ³Ö¾îµÎ´Â Ç×¾Æ¸®·Î °É¾î°¡ Çö±Ý¸¸ Ã¬°Ü¼ Á¤¾¾ÀÇ SUV¸¦ °¡Áö°í µµ¸ÁÃÆ´Ù.
ÄÚ´Ï º£ÀÌÃ÷ Çü»ç´Â “ÇöÀå¿¡¼ 2°³ÀÇ Á·ÀûÀÌ ¹ß°ßµÆ´Ù. µÑ ´Ù ¾ç¸»À» ½ÅÀº ³²¼ºÀÇ ¹ßÀÚ±¹À¸·Î ¹ßÀÚ±¹ÀÇ µ¿¼±Àº Á¤È®È÷ Çö±ÝÀÌ µç Ç×¾Æ¸®·Î ÇâÇß´Ù°¡ ´Ù½Ã ÁÖ¹æ¿¡ ÀÖ´Â Â÷Å°¸¦ °¡Áö°í Â÷°í·Î ÇâÇÑ´Ù”¸ç “¹üÀÎÀº À±¾¾°¡ Çö±ÝÀ» ¾îµð¿¡ º¸°üÇÏ´ÂÁö±îÁö Àß ¾Æ´Â »ç¶÷ÀÏ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î º£ÀÌÃ÷ Çü»ç´Â “¹üÀÎÀº ½Å¹ßÀ» ¹þ°í ÀÖ¾ú´Ù. ¹ß°ßµÈ Á·ÀûÀº ¸Ç¹ßÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¾ç¸»À» ½ÅÀº Ã¤ ÂïÈù Á·ÀûÀÌ´Ù. ¹®È °ü½À»ó ½Ç³»¿¡ µé¾î°¥ ¶§ ½Å¹ßÀ» ¹þ´Â ÇÑ±¹ÀÎÀÏ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
»ç°Ç Á÷ÈÄ À±¾¾ÀÇ »ìÀÎ»ç°ÇÀ» µÎ°í ÇÑÀÎ»çÈ¸¿Í À¯°¡Á·µé »çÀÌ¿¡¼± °¢Á¾ ·ç¸Ó°¡ ¶°µ¹±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
¾Æ³» Á¤¾¾´Â “»ç°Ç Àü³¯ µÑÂ° ¾ÆµéÀÌ °©ÀÚ±â ¿¬¶ôµµ ¾øÀÌ Ã£¾Æ¿Ô´Ù. ¿Í¼ 30ºÐ Á¤µµ ÀÖ´Ù°¡ ±×³É °¡´õ¶ó”¸ç “±× ÀÌÈÄ ³²ÆíÀÌ ¿î¿µÇÏ´ø ¼¼Â÷Àå »ó¼Ó ¹®Á¦¸¦ µÎ°í µÑÂ° ¾Æµé°ú ´ÙÅþ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ¾î Á¤¾¾´Â “³²Æí Àå·Ê½Ä Á÷ÈÄ¿¡ ³²Æí Ä£±¸ºÐµéÀÌ ³ªÇÑÅ× ±×·¯´õ¶ó. ¾ÆµéµéÀÌ º¯È£»ç¸¦ ¾Ë¾Æº¸·¯ ´Ù´Ñ´Ù°í. ¸ðµç »óÈ²°ú µÑÂ° ¾ÆµéÀÌ ÇÏ´Â Çàµ¿°ú Áö±Ý±îÁö ºÃÀ» ¶§ ³ª´Â ÀÇ½ÉÀ» ¾È ÇÒ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Ù”¸ç µÑÂ° ¾ÆµéÀ» ÀÇ½ÉÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯³ª µÑÂ° ¾ÆµéÀº µµ¸®¾î °è¸ðÀÎ Á¤¾¾°¡ µÎ·Á¿ü´Ù°í ¹àÇû´Ù.
µÑÂ° ¾ÆµéÀº “³¯ ºÒÆíÇÏ°Ô ¸¸µå´Â ÀÏµéÀÌ ÀÖ¾î¼ ³ ¾Æ¹öÁö »ç¸Á ÈÄ ±×³É ¶°³µ´Ù. °¡Àå ¹«¼¿î °Ç »ý¸íº¸ÇèÀÌ¾ú´Ù. »õ¾î¸Ó´Ï°¡ ³ªÇÑÅ× °¡ÀÔ½ÃÅ² °Çµ¥ ¹é¸¸´Þ·¯Â¥¸® »ý¸íº¸ÇèÀ¸·Î ¼öÇýÀÚ´Â »õ¾î¸Ó´Ï¿´´Ù”¸ç “±×°É º¸´Â ¼ø°£ ¹«½¼ ÀÏÀÌ ÀÏ¾î³ª´ÂÁö ¾Ë ¼ö ÀÖ¾ú°í ³ª´Â ¶°³ª¾ß¸¸ Çß´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÀÌ°°Àº µÑÂ° ¾ÆµéÀÇ ÁÖÀå¿¡ ´ëÇØ ´ç½Ã º¸Çè °¡ÀÔÀ» ´ã´çÇß´ø ÀÌÁ¾³² ¾¾´Â “(µÑÂ° ¾ÆµéÀÌ)ÀÚ±â°¡ ½È´Ù°í ±×·¯¸é ±×¸¸ÀÌÁö ¹» ±×·¡. ¼öÇýÀÚ´Â º¸Çè °¡ÀÔÀÚ°¡ ¾ðÁ¦µç ¹Ù²Ü ¼ö ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ÀÌ ¾¾´Â ¼¼°£¿¡ ¶°µµ´Â 300¸¸ ´Þ·¯ »ç¸Á º¸Çè±Ý ¼Ò¹®¿¡ ´ëÇØ “±×°Å ´Ù °ÅÁþÀÌ´Ù. ½ÇÁ¦·Ð ±×°Å 1/3 ¹Û¿¡ ¸ø ¹Þ¾Ò´Âµ¥ ±×¸¶Àúµµ ´ëÃâÇÏ´Â ÀºÇàÀ¸·Î ´Ù ³Ñ¾î°¬´Ù. (»ý¸íº¸ÇèÀ» °¡ÀÔ) ´ç½Ã¿¡ ±×·± ½ºÅ¸ÀÏ(»ý¸íº¸ÇèÀ» ´ãº¸·Î ÇÑ) ´ëÃâÀ» ¸¹ÀÌ ÇßÀ¸´Ï±î »ý¸íº¸Çè ¼·ù°¡ ÇÊ¿äÇØ µç °ÍÀÌ´Ù”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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