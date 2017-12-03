[UFC218] Ã¨ÇÇ¾ð ÇÒ·Î¿þÀÌ, Á¶Á¦ ¾Ëµµ ÇâÇÑ µµ¹ß¡¦¡°³­ Àý´ë¹«ÀûÀÌ¶ó ¶Ç ÀÌ±ä´Ù¡±

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UFC Æä´õ±Þ Ã¨ÇÇ¾ð ¸Æ½º ÇÒ·Î¿þÀÌ(26·¹Ì±¹)°¡ Á¶Á¦ ¾Ëµµ¿ÍÀÇ Àç´ë°á¿¡ ´ëÇØ °ÇÑ ÀÚ½Å°¨À» ³»ºñÃÆ´Ù.
ÇÒ·Î¿þÀÌ´Â 3ÀÏ(ÇÑ±¹ ½Ã°£) ¹Ì±¹ ¹Ì½Ã°£ÁÖ µðÆ®·ÎÀÌÆ® ¸®Æ²½ÃÀú½º ¾Æ·¹³ª¿¡¼ °³ÃÖµÇ´Â UFC 218 ¸ÞÀÎÀÌº¥Æ®¿¡¼ Á¶Á¦ ¾Ëµµ(31,ºê¶óÁú)¸¦ »ó´ë·Î Å¸ÀÌÆ² ¹æ¾îÀü¿¡ ³ª¼±´Ù.
º»·¡ ÇÒ·Î¿þÀÌÀÇ 1Â÷ ¹æ¾îÀü »ó´ë´Â Æä´õ±Þ ·©Å· 2À§ÀÎ ÇÁ·©Å° ¿¡µå°¡(36·¹Ì±¹)¿´´Ù. ±×·¯³ª ¿¡µå°¡°¡ ºÎ»óÀÚ ¸í´Ü¿¡ ¿À¸£¸ç µµÀüÀÚ¿¡¼ Á¦¿ÜµÇÀÚ Á¶Á¦ ¾Ëµµ¿¡°Ô ±âÈ¸°¡ µ¹¾Æ°£ °Í.
Áö³ 6¿ù ¾ËµµÀÇ Ã¨ÇÇ¾ð º§Æ®¸¦ »¯¾î°£ °ÍÀÌ ¹Ù·Î ÇÒ·Î¿þÀÌ¿´´Ù. ´ç½Ã µµÀüÀÚ ÀÔÀåÀÌ¾ú´ø ÇÒ·Î¿þÀÌ´Â 3¶ó¿îµå 4ºÐ 13ÃÊ¸¸¿¡ ¾Ëµµ¸¦ ²ª°í Ã¨ÇÇ¾ð º§Æ®¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.
6°³¿ù ¸¸¿¡ µÚ¹Ù²ï À§Ä¡·Î ¸¸³ª°Ô µÈ µÎ ¼±¼ö´Â ÀÌ¹ø¿¡µµ ¼·ÎÀÇ ½Â¸®¸¦ Àå´ãÇß´Ù.
ÇÒ·Î¿þÀÌ´Â 22ÀÏ ¿¸° ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ “³ Àý´ë¹«ÀûÀÌ´Ù. ¶Ç ÀÌ±æ °ÍÀÌ´Ù. UFC218ÀÌ ³¡³ ÈÄ È²È¦ÇÑ ¹ãÀ» ¸ÂÀÌÇÒ °Í”ÀÌ¶ó¸ç ÀÚ½Å°¨À» µå·¯³Â´Ù.
µµÀüÀÚ°¡ µÈ ¾Ëµµ ¿ª½Ã “1Â÷Àü°ú ´Ù¸¥ °á°ú¸¦ ±â´ëÇØµµ ÁÁ´Ù. ÈÆ·ÃÀº ÃæºÐÈ÷ Çß°í ÄÁµð¼Çµµ ÁÁÀ¸¸ç ¸ö »óÅÂµµ ¿Ïº®ÇÏ´Ù. ÇÒ·Î¿þÀÌ¸¦ Àß ¾Ë°í ÀÖ°í ºÐ¼®À» ¸¶ÃÆ´Ù. °áÀüÀÇ ³¯¸¸À» ±â´Ù¸®°í ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÇÒ·Î¿þÀÌ´Â Á¾ÇÕ°ÝÅõ±â(MMA) Åë»ê ÀüÀû 18½Â 3ÆÐ, UFC 14½Â 3ÆÐ·Î 2014³âºÎÅÍ 11¿¬½ÂÀ» ´Þ¸®°í ÀÖ´Â ±«¹° Áß ±«¹°ÀÌ´Ù. ÇÒ·Î¿þÀÌ´Â °ø°Ý¿¡ Ãæ½ÇÇÑ Å¸°Ý°¡ ½ºÅ¸ÀÏ·Î ¶Ù¾î³ ¸ËÁý°ú ºü¸¥ ¼Óµµ·Î ¹ÎÃ¸ÇÏ°Ô °æ±â¸¦ ÀÌ²ö´Ù.
¾Ëµµ ¿ª½Ã 2006³âºÎÅÍ 2015³â±îÁö ¹«ÆÐ¸¦ ±â·ÏÇß´ø ±«¹° ÆÄÀÌÅÍ´Ù. Å¸°ÝÀ» º£ÀÌ½º·Î ±×·¡ÇÃ¸µ µî ´Ù¾çÇÑ ±â¼úÀ» ¼öÁØ±ÞÀ¸·Î ±¸»çÇÏ´Â Æä´õ±Þ ÃÖ°íÀÇ Å×Å©´Ï¼ÇÀ¸·Î ºÒ¸°´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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