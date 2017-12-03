¼ÛÇØ ¡®½Ç°Ë 1À§¡¯ ¿À¸£ÀÚ ³î¶õ ³×Æ¼Áðµé¡¦¡°¼ÛÇØ ½Ç°Ë ¶ç¿ìÁö¸¶¡±

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3ÀÏ ³· 12½Ã 10ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÈ KBS 1TV ‘Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û’ÀÌ ³¡³ Á÷ÈÄÀÎ ¿ÀÈÄ 1½Ã 20ºÐÂë ¼ÛÇØ°¡ ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î 1À§¿¡ µî±ØÇß´Ù.
¼ÛÇØ°¡ ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î 1À§¿¡ ¿À¸£ÀÚ ³×Æ¼ÁðµéÀº SNS¿Í ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼ µî¿¡ ¸ð¿© °¡½¿ÀÌ Ã¶··Çß´Ù´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. ¼ÛÇØ°¡ °í·ÉÀÎ ¸¸Å ¼ÛÇØÀÇ °Ç°¿¡ ¹®Á¦°¡ »ý°åÀ»±î ³×Æ¼ÁðµéÀÌ °ÆÁ¤À» ÇÑ °Í.
³×Æ¼ÁðµéÀº “½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î¿¡ ¼ÛÇØ ÇÒ¾Æ¹öÁö Á» ¶ç¿ìÁö ¸¶¶ó. °Ì³ª ³î¶ú³×”, “¼ÛÇØ ¾î¸£½ÅÀº ¾È ¶ß´Â°Ô Á¦ÀÏ ÁÁ´Ù. ¹«º´Àå¼öÇÏ¼¼¿ä”, “¼ÛÇØ ÇÒ¾Æ¹öÁö ÀÌ¸§ ¶ß¸é ³ªµµ ¸ð¸£°Ô µ¿°øÁöÁø ÇÏ°Ô µÊ”, “¼ÛÇØ ¶ã ¶§ ¸¶´Ù Çæ ¼³¸¶ ÇÏ´Âµ¥ ¾Æ´Ï¶ó¼ ´ÙÇàÀÌ´Ù” µî ³î¶õ ¸¶À½À» ÀüÇß´Ù.
Áö³ÇØ¿¡´Â ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡ ¼ÛÇØ°¡ »ç¸ÁÇß´Ù´Â ·ç¸Ó°¡ °ÔÀçµÅ ³×Æ¼ÁðµéÀ» ³î¶ó°Ô ¸¸µé±âµµ Çß´Ù. ´ç½Ã ¼Ò¼Ó»ç´Â °ð¹Ù·Î »çÀÌ¹ö¼ö»ç´ë¿¡ ¼ö»ç¸¦ ÀÇ·ÚÇß´Ù.
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¼ÛÇØ´Â È²ÇØµµ Àç·É Ãâ½ÅÀÇ ¹æ¼ÛÀÎÀ¸·Î 1955³â Ã¢°ø ¾Ç±Ø´ÜÀ¸·Î µ¥ºßÇØ 60³âÀÌ ³Ñµµ·Ï ÄÚ¹Ìµð¾ð, ¹æ¼Û ¿¬¿¹ÀÎÀ¸·Î È°µ¿ÇØ¿Ô´Ù. 1986³âºÎÅÍ 30¿© ³â°£ KBS 1TV ‘Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û’À» ÀÌ²ø¾î¿À¸é¼ ‘±¹¹Î MC’·Î Å« ÀÎ±â¸¦ ´©¸®°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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