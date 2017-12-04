|
|
|
|¡ã ¹è¿ì °â °¡¼ö ÀÌ½Â±â°¡ µå¶ó¸¶ ‘ÈÀ¯±â’ ´ëº»¸®µù ÇöÀå¼ Æ÷ÂøµÆ´Ù. tvN ‘ÈÀ¯±â’ ÆäÀÌ½ººÏ Ä¸Ã³.
¹è¿ì °â °¡¼ö ÀÌ½Â±â°¡ µå¶ó¸¶ ‘ÈÀ¯±â’ ´ëº»¸®µù ÇöÀå¼ Æ÷ÂøµÆ´Ù.
tvN ‘ÈÀ¯±â’ ÃøÀº Áö³ 1ÀÏ °ø½Ä SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “‘³ª Á¦Ãµ´ë¼º ¼Õ¿À°øÀÌ¾ß’ ÀÌ½Â±â, Á¦´ë ÈÄ Ã¹ º¹±ÍÀÛ. ÅðÆóÀû ¾Çµ¿¿ä±« ¼Õ¿À°ø”ÀÌ¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² »çÁøÀ» °ø°³Çß´Ù.
°ÔÀçµÈ »çÁø ¼Ó ÀÌ½Â±â´Â ¿©À¯ÀÖ´Â Ç¥Á¤°ú ÇÔ²² ¿Á¤ÀûÀ¸·Î ´ëº» ¸®µù¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÌ ¸ð½ÀÀ» º» ³×Æ¼ÁðµéÀº “³Ê¹« ±â´ëµË´Ï´Ù” “¹Ì¼Òµµ ³Ê¹« ¸ÚÁ®¿ä »¡¸® º¸°í ½Í¾î¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ½Â±â º¹±ÍÀÛ tvN ‘ÈÀ¯±â’´Â ¿À´Â 23ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã Ã¹ ¹æ¼Û µÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >